Что звезды нам пророчат: гороскоп на 16-22 февраля 2026 года

Гороскоп на 16-22 февраля 2026 года / © Associated Press

Главным акцентом недели становится соединение Сатурна и Нептуна 20 февраля в Овне — редкое, мощное и глубоко трансформационное событие, которое задаёт тон не только этой неделе, но и целому этапу жизни. Всё, что происходит в этот период, имеет долгосрочные последствия — даже если сначала кажется мелочью, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В начале недели энергия становится плотнее, а эмоциональный фон — чувствительнее, поскольку мы входим в коридор затмений. Многие могут почувствовать внезапные озарения, перемены в планах или возвращение старых тем, которые требуют внимания. Возникает ощущение, что что‑то назревает, будто жизнь готовит разворот, но пока не раскрывает деталей. Важно помнить о том, что любые импульсивные решения могут оказаться преждевременными, потому что сама реальность начинает перестраиваться.

Кульминация недели приносит редкое соединение Сатурна и Нептуна в огненном Овне 20 февраля. Интуиция усиливается, сны становятся ярче, а символы — заметнее. Вместе с этим может появиться рассеянность, эмоциональная уязвимость и ощущение неопределённости, словно привычные ориентиры временно растворяются. Логика уступает место тонким ощущениям, и важно доверять внутренним сигналам: если что‑то кажется «не тем», скорее всего, так оно и есть. Это дни, когда мир говорит с нами намёками, и стоит слушать внимательнее.

После соединения Сатурна и Нептуна пространство начинает переписывать жизненный сценарий. Появляются новые идеи, неожиданные предложения, внутренние решения, которые давно назревали, и ощущение, что направление становится понятнее. Это время, когда важно не торопиться, но фиксировать всё, что приходит: мысли, знаки, разговоры, встречи. Они станут ключевыми в ближайшие месяцы и помогут найти новый путь.

В период сильных астрологических процессов — таких как коридор затмений или соединение Сатурна с Нептуном — логика может терять опору, а привычные ориентиры перестают работать. И это не знак остановиться, а приглашение довериться движению, которое уже началось.

ОВЕН

Не пытайтесь контролировать происходящее. Для вас это неделя настройки на новую реальность. Иногда путь, который кажется странным, непривычным или даже пугающим, оказывается именно тем направлением, где скрыт рост, обновление и новые возможности. Не стоит цепляться за старые схемы и ожидания, ведь пространство открывает то, что раньше было скрыто. Сейчас важно быть в потоке, замечать знаки, слышать внутренние импульсы и не бояться шагнуть в сторону, которую вы ещё не знаете, но которая уже зовёт.

ТЕЛЕЦ

Период приносит активность и разнообразие задач. На фоне революционных преобразований особенно позитивно развивается взаимодействие с представителями из других городов и стран. Эти связи становятся важной частью текущей профессиональной активности. Возможны результативные деловые поездки. С другой стороны, многие Тельцы почувствуют, что прежние ориентиры больше не работают, но это не потеря — это перенастройка. Позвольте себе идти туда, куда ведёт жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя может выдаться эмоционально насыщенной. В семейной жизни вероятны недопонимания. Разногласия могут касаться бытовых вопросов или взаимодействия с родственниками. Порой инициатива к диалогу может не находить отклика. Присутствие детей способно внести немного тепла, но полного разрешения конфликтов это не гарантирует. У тех, кто в отношениях, но не состоит в браке, складывается иная ситуация: здесь ощущается гармония и устойчивость. Будет полезна смена обстановки.

РАК

С самого начала недели присутствует ощущение усталости из-за высокой нагрузки. Это касается как рабочих задач, так и домашних хлопот. Представители знака, вовлечённые в бизнес, продолжают развитие проектов, включая направления, связанные с другими регионами. Те, кто временно остался без работы, имеют высокие шансы на удачное трудоустройство. Также благополучно идут дела у тех, кто занят обустройством дома — здесь может быть зафиксирован явный прогресс.

ЛЕВ

Будьте внимательнее к тому, что раскрывается, и позвольте переменам происходить естественно. Финансовый поток может быть неравномерным: расходы появляются как в деловой сфере, так и в личной. Впрочем, дефицита средств не наблюдается. Служащие могут получить новые поручения, а также шанс на повышение. Одновременно могут возникать трудности в отношениях с отдельными коллегами или партнёрами. Их поведение порой выходит за рамки договорённостей, что затрудняет стабильную работу и совместные действия.

ДЕВА

Девы проживают этот период через необходимость выбора и перестройки профессиональных ориентиров, сталкиваясь с необходимостью обновить подходы и отказаться от устаревших схем. Также приходится пройти через эмоциональные вызовы, которые помогают укрепить личные границы и научиться действовать, даже если внутри поднимается тревога. Солнечное затмение усиливает глубину происходящего, добавляя туман, чувствительность и потребность слушать не только разум, но и сердце.

ВЕСЫ

Ранее возникшие сложности в партнёрских отношениях в значительной степени будут разрешены, однако взаимодействие с ключевыми партнёрами всё ещё требует гибкости — от их решений многое зависит. Возможно участие во встречах, деловых поездках, обсуждение перспективных направлений сотрудничества. Некоторые планы могут быть связаны с расширением деятельности, в том числе через сделки с недвижимостью. Неделя несёт заметные финансовые колебания, но в скором в скором времени стабильность будет достигнута.

СКОРПИОН

Период акцентирует внимание на семье и домашних вопросах. Родителям предстоит больше заботиться о детях, возможно — организовывать или финансировать покупку жилья для младших членов семьи. С одной стороны, траты возрастают — главным образом на семью, детей и вопросы личного характера. С другой — в течение месяца ожидаются и поступления, которые к концу февраля могут обеспечить положительный баланс. Контакты с родственниками становятся теплее, вероятны визиты или общение с роднёй, проживающей в других городах или странах.

СТРЕЛЕЦ

Усиливается значимость связей с удалёнными локациями — это может касаться как дел, так и личной сферы. В романтических отношениях возможны трудности: кто-то ощущает нехватку внимания со стороны партнёра, а кто-то может временно отдалиться. Причины разногласий — разные, но они способны повлиять на эмоциональный фон месяца. Многие Стрельцы будут сосредоточены на укреплении профессиональных связей с коллегами из других городов или стран.

КОЗЕРОГ

При всех внешних сложных обстоятельствах удаётся сохранять хорошую форму, действовать активно и уверенно. Проблемы, тянущиеся с января, постепенно разрешаются, но появляются новые, связанные преимущественно с недвижимостью и финансами. Руководителям и предпринимателям предстоит решать непростые вопросы на этих направлениях. Семейная атмосфера может быть напряжённой. Возможны сложности в общении с родителями или старшими родственниками, а также споры, касающиеся жилья.

ВОДОЛЕЙ

Неделя приносит изменения в деловую сферу, может состояться важная поездка или начнётся подготовка к ней. Происходящее в этот период принесет регулярные поступления и общее увеличение доходов. У многих вернутся старые долги, у других появится прибыль от операций с недвижимостью. Наладить отношения с партнерами из других городов и стран будет возможно — это направление выглядит живым и перспективным. Сотрудники, занятые в найме, почувствуют постепенное облегчение.

РЫБЫ

Активизируются контакты с роднёй — вероятны визиты или поездки к близким в другие города или страны. Для влюблённых неделя может принести радостную встречу с человеком, находящимся на расстоянии. Рабочая обстановка стабилизируется, появляется возможность спокойно продолжать начатые проекты. У тех, кто давно сталкивался с юридическими трудностями, в феврале появится шанс укрепить свои позиции и улучшить ситуацию благодаря поддержке со стороны.