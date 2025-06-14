Что звезды нам пророчат: гороскоп на 16-22 июня 2025 года

Гороскоп на 16-22 июня 2025 года / © Associated Press

Реклама

17 июня в 11:36 (gmt+3) после бурного и страстного путешествия по Льву, Марс направляет энергию в земную стихию Девы. Это сильная смена фокуса: от демонстрации силы — к точной, выверенной работе. Активируется тематика здоровья, порядка, детализации, работы с цифрами, системами и телом.

Вместо импульсивности и драматизма приходит прагматизм, точность и внимание к деталям. Это отличное время для планирования, работы над проектами и улучшения здоровья. Хорошее время для: начала тренировок, медицинских процедур, оптимизации графика, решения накопившихся рабочих задач. Но, также, возможны обострения перфекционизма, критики к себе и другим. Энергия Марса в Деве — как скальпель: точный, но потенциально ранящий.

21 июня в 05:43 Солнце входит в знак Рака — самый светлый день года — Летнее Солнцестояние, как поворотный момент года и эмоциональное обновление. Энергии становятся мягче, глубже и чувствительнее. Солнце в Раке направляет фокус в семью, дом, корни, традиции, чувства и внутреннюю безопасность.

Реклама

22 июня Солнце в напряженных аспектах с Сатурном и Нептуном: этот день может ощущаться как испытание или замедление, может принести чувство неопределенности, усталости или столкновение с ограничениями. Сатурн требует структуры и ответственности, а Нептун может привнести путаницу, иллюзии или слабость.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Неделя несет перемены, осознание и возможность укрепить фундамент своей жизни. Важно сохранять ясность мышления, избегать поспешных решений и доверять проверенным источникам информации. Меняется и ваше восприятие дел: появляется желание обновления и расширения. У многих представителей знака стартует новый этап: кто-то займется строительством, ремонтом или другими важными хозяйственными задачами. Хороший момент для модернизации бизнеса.

ТЕЛЕЦ

Неделя требует больше внимания к деталям и ощущениям. Лучше остановиться, выдохнуть, переоценить цели. Это важная точка внутренней перестройки. Берегите энергию — солнцестояние дает мощный импульс, но аспекты 22 июня требуют осторожности. Затруднения возникают из-за старых разногласий с госорганами или сложностей с оформлением недвижимости. Тем не менее шанс урегулировать эти вопросы весьма высок, если не торопиться и заручиться поддержкой специалиста.

Реклама

БЛИЗНЕЦЫ

Новые перспективы открываются и в общении с партнерами из других городов или стран. Деловые поездки будут удачны, как и восстановление прежних контактов, возвращение к сотрудничеству с проверенными союзниками. Те, кто задумывается о расширении бизнеса за пределами родного города, могут начать рассматривать покупку недвижимости. Для офисных работников наступает период решений: сменить ли место работы, уйти ли в свободное плавание.

РАК

Все важные решения стоит принимать после 21 июня, поскольку то, что было актуально до летнего солнцестояния, может стать бесполезным сразу же после перехода Солнца в ваш знак. Финансовый фон неравномерный. Доходы будут, но и траты возрастут — особенно на поездки, детей и бытовые расходы. Также возможны незапланированные затраты, связанные с делами или недвижимостью. Тем не менее деньги будут поступать стабильно, и серьезных провалов не ожидается.

ЛЕВ

Ситуация с финансами не слишком ровная и урегулировать ее на этой неделе вряд ли получится. Расходы будут высокими, как по работе, так и в семье. Однако вы не останетесь без дохода — ваши профессиональные усилия приносят стабильный результат. На личном фронте — редкое спокойствие. Отношения у влюбленных и супругов стабильны. Возможно совместное путешествие или активное участие в домашних проектах, хотя и не исключены мелкие споры — вкусы у всех разные.

ДЕВА

Неделя обещает быть насыщенной, однако события могут разворачиваться не по плану. У предпринимателей и руководителей могут обостриться отношения с зарубежными или удаленными партнерами. Возможны претензии с обеих сторон, особенно если дело касается невыполненных договоренностей или вопросов, касающихся имущества. В некоторых случаях эти темы могут быть взаимосвязаны. Взаимопонимание с родней растет, старые конфликты, кажется, остались в прошлом.

Реклама

ВЕСЫ

Для влюбленных месяц непростой — внешние обстоятельства могут повлиять на эмоциональный фон. Но если чувства крепкие, то этот период лишь укрепит союз. Важно сохранять спокойствие и не поддаваться азарту — это главный ориентир на ближайшие недели. Дети по-прежнему требуют заботы — как эмоциональной, так и финансовой. Причем чем они старше, тем больше участия от вас потребуется. Возможно, именно дети и внуки помогут сохранить душевное равновесие в семье.

СКОРПИОН

Личная жизнь выходит на первый план и здесь все хорошо. У крепких пар будет шанс решить сложные вопросы сообща, опираясь на поддержку и взаимопонимание. Но в сфере профессиональной деятельности и деловых связей, высока вероятность столкновения с рядом проблем. В результате это может положить начало длительного процесса, который растянется на месяцы. Однако вы можете рассчитывать на помощь со стороны и новые предложения по работе.

СТРЕЛЕЦ

Возможны перспективы повышения или переходы в более привлекательную компанию — пусть не сейчас, но в течение лета это станет реальным. Для наемных сотрудников это хорошее время подумать о карьерных переменах. Но итог в итоге будет положительным — при условии, что вы не отступите и будете двигаться последовательно — шаг за шагом. У тех, чьи отношения уже переживают трудности, могут вновь всплыть спорные темы, особенно касающиеся жилья или собственности.

КОЗЕРОГ

Неделя обещает быть яркой, необычной и полной возможностей. Главное — не бояться нестандартных решений: именно они откроют перед вами путь к успеху. Переговоры и деловые поездки пройдут продуктивно и принесут хорошие результаты. Однако не все будет гладко: с некоторыми партнерами отношения могут обостриться — поводом станут финансовые разногласия, где все неоднозначно. Это не помешает вам двигаться вперед, но потребует дипломатии и выдержки.

Реклама

ВОДОЛЕЙ

Предприниматели начнут реализацию новых проектов. Неделя открывает перспективный этап, особенно для тех, кто давно вынашивал амбициозные идеи. Основной задачей станет налаживание деловых контактов с представителями других городов и стран. Служащие получат шанс продвинуться по карьерной лестнице. Кто-то найдет интересную вакансию в другой компании, а кто-то будет повышен на текущем месте. В ряде случаев это может быть связано с переездом или работой за границей.

РЫБЫ

Для занятых карьерой личная жизнь временно отходит на второй план. Тем не менее для тех, кто ценит отношения и семью, неделя может оказаться испытанием. Деньги могут уйти на развитие бизнеса, урегулирование спорных ситуаций с коллегами или удовлетворение просьб со стороны влиятельных людей. Тем, кто далек от деловой сферы, также предстоят значительные траты — на семью, детей, бытовые вопросы. Но доходы продолжат поступать стабильно, и в целом денежная ситуация остается позитивной.