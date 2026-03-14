Что звезды нам пророчат: гороскоп на 16-22 марта 2026 года

Гороскоп на 16-22 марта 2026 года

В середине марта напряжение и перемены начинают нарастать постепенно. Уже 18 марта квадрат Венеры к ретроградному Юпитеру создаёт ощущение внутреннего дисбаланса: желания и возможности расходятся, а ожидания требуют пересмотра, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В то же время секстиль Солнца с Ураном приносит свежий взгляд на привычные вещи и подталкивает к обновлению — будто в воздухе появляется намёк на перемены, которые давно назрели.

19 марта в 03:24 (gmt+2), происходит новолуние в Рыбах в 29‑м градусе. Это момент, когда старые эмоциональные сюжеты уходят, а пространство открывает новые направления. Это новолуние даёт ощущение порога: что‑то заканчивается окончательно, и важно позволить этому завершению случиться.

Уже 20 марта в 16:46 Солнце входит в знак Овна — это начало нового астрологического года и Весеннее Равноденствие. Энергия становится прямой, ясной, собранной. После мягкой, растворяющей воды Рыб приходит огонь, который возвращает волю, направление и способность действовать.

21 и 22 марта гармоничный тригон Марса с ретроградным Юпитером возвращает уверенность и внутреннюю опору. То, что раньше казалось слишком сложным или туманным, начинает выстраиваться в понятную линию.

Марс даёт силу, Юпитер — смысл, и вместе они создают ощущение, что можно двигаться дальше, даже если путь ещё не полностью ясен. В эти же дни Меркурий замедляется и готовится развернуться в директное движение, постепенно возвращая ясность в мысли, слова и планы.

22 марта Солнце образует аспект соединения с Нептуном и внутренние ответы становятся глубже, а разум начинает работать чище. Это день, когда важно прислушиваться к себе, но при этом опираться на реальность — вдохновение и ясность идут рядом, помогая увидеть направление, которое действительно подходит.

ОВЕН

Профессионально активные представители вашего знака продолжат развивать уже начатые проекты. Весеннее равноденствие усилит контакты с коллегами и партнёрами из других городов или стран. Вероятны активные переговоры, а также деловые поездки. При этом партнёры издалека могут проявлять непоследовательность: возможны колебания, сомнения или несоблюдение договорённостей. Это потребует от вас дополнительных усилий для достижения поставленных целей.

ТЕЛЕЦ

Финансовая ситуация в целом стабильна. Доходы будут поступать в привычном режиме, без неожиданных изменений. Тем, кто планирует открытие бизнеса в другом городе или стране, предстоит решать вопросы, связанные с недвижимостью и организационными деталями. Особенно перспективным временем для продвижения таких планов станет третья декада марта и последующий апрель. В некоторых случаях придётся возвращаться к документам, заново проверять бумаги и уточнять детали договорённостей.

БЛИЗНЕЦЫ

В личной сфере планы многих представителей знака также будут связаны с поездками или общением с родственниками, живущими в другом городе или стране. В целом события складываются благоприятно, хотя возможны небольшие недоразумения — раздражительность или взаимное непонимание. Ситуация осложняется тем, что ваш управитель — Меркурий, находится в периоде смены фаз движении. В этот период чаще возникают задержки, путаница в делах и сложности в коммуникации.

РАК

Обстоятельства заставляют вас активно заниматься вопросами недвижимости — иногда это может быть связано с другим городом или даже другой страной. В целом март окажется достаточно подвижным месяцем, и сидеть на месте получится далеко не у всех. Расходы также окажутся умеренными и в основном будут связаны с полезными и оправданными вложениями. Отношения с детьми, которые ранее могли вызывать тревогу, постепенно становятся теплее и спокойнее. Скорее всего, именно вы сделаете первый шаг навстречу их желаниям.

ЛЕВ

Самочувствие будет хорошим: уровень энергии высокий, а серьёзные недомогания маловероятны. Неделя благоприятна для профессиональной деятельности и деловых задач. Руководители и предприниматели смогут провести важные переговоры, касающиеся инвестиций или финансового участия в проектах. Хотя обсуждения могут затянуться, итог окажется положительным. В таких ситуациях роль посредника может взять на себя супруг или близкий человек, благодаря чему к третьей декаде марта атмосфера заметно улучшится.

ДЕВА

Задержки во многом связаны со сменой фаз движения Меркурия — вашего управителя. В этот период решения принимаются медленнее, могут возникать паузы в переговорах и переносы встреч. Однако сейчас важнее не скорость процессов, а конечный результат, и он будет достигнут. Контакты с коллегами и партнёрами из других городов и стран развиваются весьма успешно. Особенно заметным это станет в третьей декаде марта, и позитивная динамика продолжится в апреле. Возможны деловые поездки или активная подготовка к ним.

ВЕСЫ

Финансовая тема станет одной из ключевых в течение недели. Доходы будут поступать регулярно, а их общий объём может заметно увеличиться. Возможна прибыль от ранее начатых проектов, получение средств на новые начинания, повышение заработной платы или премии. Служащие могут обсуждать повышение дохода, расширение обязанностей или изменение условий работы. Задач станет больше, однако усилия принесут ощутимую пользу и укрепят профессиональные позиции.

СКОРПИОН

Некоторым представителям знака вернут старые долги. В отдельных случаях возможны поступления, связанные с наследством. Неделя имеет выраженный практический характер, поэтому материальные вопросы могут занимать больше внимания, чем романтика. Однако для тех, кто ставит личную жизнь на первое место, этот месяц также принесёт важные события. Могут укрепиться отношения с родственниками, особенно если в их жизни происходят перемены. Стабильные пары продолжают решать вопросы, связанные с переездом.

СТРЕЛЕЦ

Для влюблённых неделя окажется интересной. Возможны встречи с человеком из прошлого, проживающим далеко, а также совместные поездки. В эти дни усиливается потребность в живом контакте и ощущении реальной поддержки, поэтому многие стремятся выйти из замкнутого круга повседневности и напомнить себе о важных связях. Вы можете активно участвовать в этих процессах или встретиться с родными, живущими в другом городе или стране. Особенно благоприятным временем станут суббота и воскресенье.

КОЗЕРОГ

В профессиональной сфере можете испытать разочарование в людях, на чью поддержку рассчитывали. Друзья или влиятельные знакомые могут не спешить выполнять данные обещания либо временно исчезнуть из поля зрения. Скорее всего, они заняты собственными задачами или пока не определились, чем именно смогут помочь. До 20 марта Меркурий находится в ретроградном движении, а это традиционно сопровождается задержками, путаницей в делах и эмоциональной нестабильностью.

ВОДОЛЕЙ

Контакты с коллегами из других городов или стран по-прежнему важны, однако и здесь возможны мелкие недоразумения. Вероятнее всего, они разрешатся ближе к концу марта или уже в апреле. Наиболее разумная стратегия сейчас — сохранять спокойствие и уделить внимание доработке уже начатых проектов. Стоит помнить: в текущий период вам больше подходит роль незаметного координатора. Открытые и прямолинейные действия принесут меньше пользы, чем аккуратная дипломатия и работа «за кулисами».

РЫБЫ

Расходы могут превысить доходы: часть средств уйдёт на рабочие задачи, часть — на потребности близких людей. Личная жизнь пока не отличается спокойствием. В первой половине месяца возможны сомнения, переживания и внутренняя неуверенность, из-за чего появится желание пересмотреть отношения. Если подобные ситуации уже случались ранее, лучше не обсуждать свои сомнения ни с окружающими, ни с партнёром. Сейчас важно не выносить эмоции наружу, а попытаться разобраться в собственных чувствах и понять, чего вы действительно хотите.