Что звезды нам пророчат: гороскоп на 16-22 мая 2022 года

Неделя начинается с Лунного затмения 16 мая в 07:11 по киевскому времени в Скорпионе, которое закроет весенний коридор затмений. В этот день у многих может быть плохое настроение, присутствует ощущение, что все то, что радовало и давало энергию – уходит. Важно понять, что такое состояние краткосрочно, и не накручивать себя еще больше.

Мистическое затмение в Скорпионе 16 мая 2022 изменит жизнь многих людей, но для того, чтобы получить положительные трансформации в жизни, важно избавиться от старого и бесперспективного, открыть свое сердце будущему.

Во вторник, 17 мая, усиливается важность внутренних процессов, открывается доступ к собственным глубинным ресурсам, наступает сосредоточенность на способности обеспечить себе работоспособный энергетический потенциал, благодаря скрытым резервам.

18 мая соединение Марса и Нептуна в Рыбах. День вдохновения и творчества, также подходит для восстановления и регенерации. Действия обусловлены эмоциями, поэтому малоэффективны в тех сферах, где требуется скорость и точность. Благоприятный день для секретных организаций, служб внешней разведки. Значительных результатов достигнут все, кто действует скрыто, занимается тайной деятельностью, исследованиями и расследованиями.

19 и 20 мая обстоятельства складываются наилучшим образом для масштабирования, расширения, юридических дел, решения затянувшихся вопросов с зарубежными партнерами.

С 21 мая Солнце в Близнецах, переходит в этот знак в 04:23 по киевскому времени, соединяется с ретро-Меркурием, управителем этого знака. 21 и 22 мая много информации поступает из разных источников. Возможны громкие заявления от глав государств, объяснение того или иного события, которое до этого скрывалось. Активность будет в основном направлена на прояснение важных моментов, что позволит в результате объяснить и понять прошлые события.

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ОВЕН

Усиливаются воображение и фантазия, но снижается уровень физической активности. Неделя накопления энергии. Сейчас самое время отдохнуть, уединиться, пересмотреть свои планы на будущее, набраться сил, и тогда в следующем месяце, вы добьетесь блистательного успеха. Пользуйтесь моментом – отдыхайте, занимайтесь тем, что вам нравится, т.к. уже со следующей недели вас поглотят дела и социальная жизнь.

ТЕЛЕЦ

Период ярких событий, в том числе романтического характера. Вы можете оказаться в ситуациях, требующих мощных, но управляемых взрывных проявлений энергии. К концу недели вы четко осознаете, что ваша жизнь поменялась, и то, что было раньше актуально для вас, теперь не имеет значения. Не расстраивайтесь, если чувствуете себя в состоянии обнуления – очень скоро вы достигнете желаемого психологического и материального комфорта.

БЛИЗНЕЦЫ

Заканчивается определенный этап вашей жизни, сейчас важно сделать правильные выводы и с новыми силами уже в скором времени начать многое с чистого листа. Вы усвоите уроки прошлого и достигнете более высокого уровня сознания. В течение недели вы можете также обнаружить ин­формацию, которую прежде от вас утаивали. От окружающих можете услышать, что не очень стремитесь к контактам, что стали скрытным человеком.

РАК

Не стоит афишировать своих интересов, тем более вначале недели. Тихо и спокойно собирайте нужную информацию, возможно связанную с прошлым – вам в этом повезет, найдете то, что ищете. Сведения, которые вы получите, могут содержать тонкие намеки или скрытый смысл, понятный лишь вам. На первый план выступят ваша интуиция, под­сознание и мечты. Может возникнуть необходимость тайной поездки и контак­ты с незнакомыми людьми.

ЛЕВ

Напряженный период, особенно вначале недели. Ваши мысли и идеи могут столкнуться с ограничениями или цензу­рой, возможны разочаро­вания в близких людях. Вторая половина недели более благоприятна, все неприятности, которые возникли в понедельник – вторник, при правильном анализе произошедшего события и продуманных действиях, можно свести к минимуму. Не делайте дорогостоящих поспешных покупок, сохраняйте ресурсы!

ДЕВА

Именно сейчас важно разобраться с чувством одиночества, понять его природу и определить, что мешает строить межличностные отношения. Чтобы не потерять себя, вам необходимы контакты, общение, встречи с разными людьми. В это время в памяти могут всплывать давние события, которые не дают вам покоя, поэтому возникает потребность найти того, кому вы можете доверить свои мысли и поделиться сомнениями.

ВЕСЫ

Вы можете столкнуться с тем, что вас не понимают, вам трудно высказать словами свои чувства. Это период тайной деятельности, во всяком случае, до поры никому не говорите в своих планах. Возможны тайные переговоры, встречи, переписка. Хотя могут быть и тайные интимные встречи, любовные отношения, тщательно скрываемые от других. Ваша социальная активность сейчас вскоре даст хорошие результаты.

СКОРПИОН

Лунное затмение в вашем знаке выделяет вас среди других представителей знаков Зодиака. Сложная неделя, порой вам может казаться, что все беды и невзгоды выпали на вашу долю. Но это хорошее время для тайных связей или начала обучения оккультным дисциплинам или другим тайным наукам, для медитаций, психологических практик и т.п. В этот период возрастает ваше интуитивное восприятие, разыгрывается воображение, что весьма благоприятно для творческих людей и людей искусства.

СТРЕЛЕЦ

Вначале недели ощущаете эмоциональный упадок, в голову приходят тяжелые мысли, может присутствовать страх перед будущим. Но во второй половине недели вы почувствуете и увидите, что жизнь меняется к лучшему! Все, что происходит сейчас, будет иметь продолжение в первой половине 2023 года, поэтому будьте внимательны к окружающим, действуйте обдуманно, а также, обратитесь к своему опыту – сейчас прошлое очень полезно в настоящем.

КОЗЕРОГ

Нервное время, но скорее потому, что вы торопите события. Сейчас нужно выжидать, а действовать и предпринимать меры нужно чуть позже. Подходящий период для решения семейных вопросов, отдыха, участия в жизни детей. Ваша активность в течение недели малоэффективна, лучше это время посвятить внутренней жизни, любимому человеку, родителям. Может возникнуть необходимость делать сложный выбор, однако не торопитесь!

ВОДОЛЕЙ

Период скрытой активной работы, а также самоопределения, проработки скрытых эмоций и подавленных чувств. Вряд ли можно охарактеризовать неделю как легкую и радостную, но, во всяком случае, все, что происходит сейчас, полезно для вашего будущего. Хорошее время для восстановления давних взаимоотношений, налаживания старых партнерских связей. Неделя напряженной внутренней работы обязательно принесет хорошие плоды!

РЫБЫ

Время неопределенности, «витания в облаках», а также неприятных открытий, связанных с личными взаимоотношениями. С одной стороны, важно не позволять себя использовать, но с другой – вы получаете ценные жизненные уроки от партнеров. То, что происходит сейчас, вам очень пригодится в будущем. Однако, больше не стоит придерживаться старых убеждений, привычного образа жизни. Ваша жизнь меняется кардинально!

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