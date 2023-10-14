Что звезды нам пророчат: гороскоп на 16-22 октября 2023 года

Активное стремление к серьезным внутренним и внешним трансформациям позволит добиться желаемого, надо только захотеть. Пришло время делать то, что объединяет людей, а не разъединяет и начинать работать как единый организм.

Плутон вышел из фазы стационарности в знаке Козерога, генерируя энергии для больших свершений и преодоления трудностей. Продолжается осенний коридор затмений, но кризисные ситуации уже не так страшны, т.к. директный Плутон и Марс, начавший свое движение по мистическому знаку Скорпиона 12 октября, помогают быстро решать любую проблему.

21 октября – важная дата текущей недели. Это срединный день в коридор затмений 14-28 октября. Не стоит искать логику в происходящем – все происходит по странному стечению обстоятельств. На фоне того, что происходит в мире, вряд ли, можно ожидать чего-то светлого в это время. Ставки повышаются, напряжение растет, что способствует кардинальным преобразованиям мирового порядка.

22 октября Меркурий входит в знак Скорпиона в 09:49 и помогает разобраться во внутренних делах. Но также может давать вспыльчивость, конфликтность, желание плести интриги. Доказывать свою точку зрения и выходить победителем в спорах, помогут развитые ораторские способности. Если этого нет, то, увы, не стоит начинать, даже если вы правы.

Марс и Меркурий в Скорпионе могут дать невероятные возможности, главное ими правильно воспользоваться. Например, использовать для того, чтобы достучаться и до себя, и до других, проработать внутреннее блоки, вырасти и преодолеть множество трудностей.

Для большинства это трудная неделя, но, в зависимости от личного гороскопа, затмения влияют на людей по-разному. Те, кто обладает глубокой проницательностью, понимают скрытые мотивы и эмоции, способны активно и правильно принимать решения. А их магнетизм и обаяние окажет влияние на окружающих для собственной выгоды. Противоположность этому – подавленные чувства, холод во взаимоотношениях и внутреннее напряжение. Молчание в данном случае не выход. Проявление ревности и мести, тотальный контроль близких может доходить до неадекватного размера.

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ОВЕН

Средств сейчас не так много, но вы выкрутитесь, а если надо, то сэкономите. Вдруг может прийти осознание, что вы не любите свою работу и живете не по своей природе, а значит, не реализуете своё предназначение. В результате, многие Овны захотят сменить место работы или даже род деятельности. Есть опасность и неожиданных увольнений, известий о сокращении должности. Однако сейчас не самое подходящее время, чтобы что-то изменить в своей профессиональной жизни. Подождите немного и все получится.

ТЕЛЕЦ

Неделя для вас не очень эффективная, мягко говоря. Это время лучше провести спокойно и, если получится, подальше от офиса. Сейчас лучшая инвестиция своей энергии – это семья и здоровье. Могут обостриться хронические недуги, особенно у пожилых людей, поэтому запишитесь на медицинское обследование. Многие Тельцы, рожденные в первой декаде знака (21 – 30 апреля), испытают сильный стресс, связанный с личной сферой. Возможны финансовые проблемы, которые к концу октября разрешатся.

БЛИЗНЕЦЫ

Контролируйте свое поведение и высказывания, иначе можете потерять то, что вам дорого. Связи с иностранными коллегами помогут обучиться новым профессиональным методам в работе. При необходимости, подготовьте резюме и разошлите его в разные компании. Неожиданным образом вы можете осознать свои таланты, появятся новые идеи, реализовать которые можно будет в ноябре. Со средствами проблем не ожидается, но будьте осторожны в финансовых операциях, не совершайте необдуманных трат.

РАК

Стремление к переменам будет сопровождать вас не только на этой неделе, но и в течение всего октября. Однако все дается с трудом, словно "через тернии к звездам!". Это непростой период, требующий максимальной концентрации внимания и сил. Денежные поступления можно ожидать от иностранных инвесторов и заграничных проектов. На работе будет настоящий завал дел, вас будут, что называется, разрывать на части. Крайне нежелательны спекуляции на биржевых рынках, особенно в середине месяца.

ЛЕВ

Вы привыкли работать в одиночку и решать все проблемы самостоятельно, однако сейчас время объединяться с другими людьми. Попросите совета у старших, помощь друзей станет хорошим подспорьем в бизнесе. Обсуждая условия сотрудничества, четко оговаривайте условия и обязательства, подписывайте договор. Возможна важная деловая поездка, укрепление связей с иностранными коллегами. Предприниматели окажутся перед выбором – сократить расходы или закрываться.

ДЕВА

Ваш магнетизм и сила влияния значительно возрастает. Прекрасная возможность вступить в какое-либо сообщество по интересам, группу единомышленников, в которой вас будут считать душой компании и настоящим лидером. Ни в коем случае не используйте это во вред окружающим! Активизируется любовная жизнь, увеличивает вероятность интрижек, также акцентирует "детский" вопрос и все, что с этим связано. В семейных отношениях будет не все так гладко, как хотелось бы.

ВЕСЫ

Тревожная неделя. Солнечное затмение в вашем знаке кардинальным образом меняет вашу жизнь. Возможны недопонимания и ссоры на почве ревности и бытовых проблем. Время, проведенное наедине, поможет сгладить острые углы. Звезды советуют ставить старые отношения, которые долго не развиваются. Возьмите тайм-аут, чтобы всё осмыслить, а время всё расставит по своим местам. Ваш организм не достаточно крепок, чтобы противостоять заболеваниям, берегите себя!

СКОРПИОН

Непростая неделя, как и для большинства представителей других знаков Зодиака. Захочется или придется менять себя, способы самовыражения, уровень активности, имидж. Обстоятельства могут потребовать стать жестче, эгоистичнее, не обращать внимания на мнение окружающих. Отношения влюбленных будут похожими на американские горки с приливами чувств и бурных ссор. Кое-кто начнет бракоразводный процесс и дележку имущества. Более смелые представители знака могут отправиться на поиски любви в другие страны.

СТРЕЛЕЦ

Приходит осознание, что черное – это белое, а белое – это на самом деле черное. Вы неуклонно движетесь вперед, и это лучший путь для вас. Вот только дорога к вершине становится сложнее, но ваша изобретательность и здесь пригодится! Активное общение в той сфере, в которой вы заняты, поможет найти надежных партнеров, заложить фундамент на будущее. Вы будете слишком заняты своей карьерой и продвижением бизнеса, поэтому возможно от вашей занятости могут пострадать самые близкие.

КОЗЕРОГ

В распределении денежных средств в октябре стоит полагаться на интуицию. К концу недели сможете отдохнуть от хлопот или при желании, поработать над созданием новых собственных проектов. В общении с новыми партнерами или коллегами ведите себя тактичнее. От вашего доброжелательного поведения будет зависеть не только карьера, но и финансовое положение. Крайне важно сейчас соблюдать режим питания и полноценно отдыхать. В остальном – все прекрасно и недуги обойдут стороной.

ВОДОЛЕЙ

Не исключено, что беготня по инстанциям и конторам измотает морально, но к концу октября вы сможете отдохнуть от рутины, почивая на лаврах, поэтому – все не зря. В любовной сфере в течение недели будет царить неопределенность, а кипящие страсти в паре не дадут вам заскучать. Вероятно, вам захочется иметь больше свободы, что не понравится вашему партнеру. В семейных союзах будет присутствовать напряженность из-за финансовых вопросов. Предпринимателям не стоит рисковать, даже если дело обещает миллионы.

РЫБЫ

Тем, кто хочет найти более доходное место, стоит присмотреться к предложениям в сфере услуг. Молодые специалисты получат помощь старших коллег. Бизнесмены и начальники могут заниматься вопросами расширения дела, а также и завершением прежних проектов. Влюбленные пары будут испытывать напряжение в отношениях из-за нехватки доверия и ревности. Те, кто расстался в начале года, смогут встретиться и дать второй шанс своим отношениям. Мужчины станут смелее в знакомствах, а женщины будут окружены вниманием многочисленных поклонников.

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