Что звезды нам пророчат: гороскоп на 16-22 января 2023 года

В течение этой недели из ретроградной фазы движения выйдут две планеты – Марс и Меркурий, поэтому любые дела будут развиваться быстрее уже с 19 января.

Происходит активация процессов на всех уровнях – от личных жизненных сфер до коллективных и мировых. Особенно благоприятно смена фаз движения Марса повлияет на мужчин, их физическое и психическое состояние.

Продолжается период убывающей Луны, поэтому до 22 января необходимо завершить множество дел. При этом стоит не забывать о том, что дни перед новолунием имеют огромное влияние на организм человека. В это время люди больше подвержены заболеваниям, т.к. снижается иммунитет.

18 января – день сильных трансформационных энергий, когда можно проникнуть в суть вещей и открыть новые источники ресурсов. Могут произойти громкие события в области международных связей и внешнеэкономической политики. Самое время сменить масштабы и взглянуть на свою нынешнюю ситуацию с другой точки зрения.

20 января в 10:30 Солнце на месяц входит в знак Водолея. Транзит пробуждает в душах людей дух свободы и стремление к справедливости. Усиливаются революционные настроения, что способно привести к социальным волнениям.

21 января в 22:53 по киевскому времени новолуние в Водолее, и с этого дня начинается год Черного Водяного Кролика (Кота). Энергетический фон меняется, постепенно жизнь становится намного спокойнее, если сравнивать с 2022 год, которым управлял воинственный Черный Тигр. Пришло время использовать совершенно другие инструменты, в самом широком смысле этого слова.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Время интересных новых знакомств, оригинальных идей. Пока что нет значительных достижений, однако в целом жизнь в течение этой недели становится более интересной и романтичной. Попробуйте написать тем из ваших друзей, с кем вы давно не общались. Благоприятный период для тех, чьи творческие увлечения связаны с какой-либо кропотливой деятельностью, требующей значительного внимания к деталям и в то же время физической активности. Отпустите то, что вы так активно продвигали в прошлом году, пришло время новых начинаний.

ТЕЛЕЦ

Неделя терпеливого, неторопливого продвижения и развития самых важных для вас дел. Обстоятельства требуют порой проявить собственный характер, но также необходим самоконтроль при общении с другими людьми – скандалы вспыхивают на ровном месте. Возможно, вы решите что-то поменять в сфере личных и деловых взаимоотношений. Хотя сейчас лучше больше времени уделить профессиональной сфере и реализации своего замысла. Но не рвитесь агрессивно вперед, иначе лишь испытаете разочарование из-за большого количества задержек и неудач.

БЛИЗНЕЦЫ

Вполне возможно, что вы подвергнете сомнению некоторые из инициатив прошлого года и признаете их нереалистичными. Сейчас идет накопление ресурсов, которые понадобятся в дальнейшем, они будут питать практически весь 2023 год. По возможности накапливайте ценную информацию, аккумулируйте финансовые средства, ищите сотрудничества с другими людьми. В течение недели появятся новые знакомства, возможность найти стратегических союзников и установить с ними взаимовыгодные, сбалансированные отношения.

РАК

Достаточно сложно достичь внутреннего равновесия, что может стать причиной значительных эмоциональных переживаний. Обстоятельства требуют от вас значительного терпения, поскольку придется много и упорно работать над увязыванием различных не очень значительных деталей. Вполне вероятно, что вы будете ограничены в ресурсах и за проделанную работу вы не получите ту сумму, на которую рассчитывали или которую вам обещали. И все равно не поддавайтесь пессимизму. А когда предоставляется возможность отдохнуть, старайтесь максимально восстанавливать силы.

ЛЕВ

В вашей жизни появляется большое количество потенциальных партнеров, сотрудников, союзников, и может быть непросто решить, кто из них больше подходит для вас. Не упускайте возможность отправиться в поездку – там вас тоже может ждать встреча, которая впоследствии окажется судьбоносной. Неделя благоприятна для семейных дел, брачных и романтических взаимоотношений. Стремление к взаимопониманию, эмоциональной близости, душевному комфорту самым положительным образом повлияет также и на вашу профессиональную сферу.

ДЕВА

Может возникнуть стремление проверить свои отношения с другими людьми на прочность, разобраться, все ли в них обстоит нормально. Если речь идет о деловом партнерстве, это вполне разумное стремление, это поможет вам избежать неприятных сюрпризов в будущем. Однако не стоит подвергать опасности личные эмоциональные отношения. Если вы дадите волю своей ревности и подозрительности, то просто осложните жизнь - и себе, и близкому человеку. Сейчас от вас требуется спокойствие и терпение, чтобы создать гармоничный психологический климат в семье и романтической сфере.

ВЕСЫ

В этом месяце право решающего голоса принадлежит вашему партнеру, и не все складывается так, как хотелось бы вам. Однако у вас есть возможность проявить свою силу, использовать свое влияние на окружающих, показать, что вы умеете распоряжаться деньгами и управлять ситуацией. Возможно, вам придется помериться с кем-то силами, и даже если при этом победите не вы, постарайтесь показать все лучшее, на что вы способны. Неделя может принести завершение каких-либо взаимоотношений, деловых или личных, или же вы захотите избавиться от обременяющей вас зависимости.

СКОРПИОН

В жизни может возникнуть что-то новое, но для этого от вас может потребоваться сделать шаг навстречу кому-то, проявить инициативу. Возможно, в результате вам удастся найти решение для давней проблемы, сдвинуть с места забуксовавшее дело. Или хотя бы узнать что-то новое о самом себе. Это хорошая неделя для подписания контрактов, рассчитанных на длительный период и выгодных для обеих сторон. Если есть такая возможность - возьмите отпуск, отдохните. Если нет - решите для себя, что спешить вам некуда, можно остановиться, подумать и вспомнить обо всех мелочах, которые вы раньше откладывали на потом.

СТРЕЛЕЦ

Накапливайте важную информацию, посмотрите, как следует вокруг - возможно, вы обнаружите источники поддержки, которые прежде не замечали, расширите свои горизонты. Займитесь интересными для вас делами, любимым хобби, не позволяйте другим влезать в вашу жизнь и омрачать ее. Наполните вашу жизнь романтикой и приключениями. Пусть эта неделя будет для вас приятной и беззаботной, поскольку впереди у вас много упорной работы. Хорошее время для встреч с новыми людьми, посещения интересных мест, подготовки базы для новых видов деятельности.

КОЗЕРОГ

Активно включайтесь в самые разные дела, не упускайте свой шанс - вас ждут волнующие путешествия и приключения. Вы должны будете усердно поработать, чтобы раскрутить колесо своих дел. Не следует предпринимать скоропалительных решений, а также не стоит связывать себя какими-либо обязательствами до конца этого месяца. Ведите размеренный образ жизни и позвольте всему идти своим чередом. Попытайтесь сочетать работу с отдыхом, чтобы ваш организм смог достойно выдержать повышенную нагрузку и не заболеть в самый неподходящий момент.

ВОДОЛЕЙ

Время перемен, прогресса, новых начинаний, больших возможностей. Вы можете сделать существенный рывок вперед, в направлении своей мечты, обрести независимость. Ваши действия в течение этой недели оказывают значительное влияние на последующие месяцы года. Сформулируйте, ясно представьте свои цели и начните работать в их направлении. Ищите и не упускайте открывающиеся новые перспективы, интересные идеи. Ваша энергия - на подъеме, настало время действовать. Лучше всего рассчитывать только на свои силы, шагать вперед решительно и смело, ярко проявлять свою индивидуальность.

РЫБЫ

Позвольте себе заняться тем, что вам больше всего нравится, вызывает у вас наибольшее вдохновение. Быть может, именно это дело и приведет вас к желанному успеху. Внесите в свою жизнь как можно больше нового: знакомьтесь с новыми людьми, пробуйте делать то, чем вы никогда прежде не занимались, в конце концов, обновите свой гардероб или займитесь спортом! Будьте искренними, открытыми, и даже излишняя прямолинейность сейчас вам не повредит. Вас переполняют идеи, связанные с новой темой, недавно вошедшей в вашу жизнь.

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