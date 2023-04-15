Что звезды нам пророчат: гороскоп на 17-23 апреля 2023 года

Напряженное время – каждое астрологическое событие усиливает друг друга, а эти влияния будут ощущать абсолютно все люди. Для того, чтобы свести к минимуму возникновение трудностей на различных уровнях, придется подстраиваться и маневрировать с предельной осторожностью.

Солнечное затмение в Овне 20 апреля откроет коридор затмений, который продолжится две недели. С 21 апреля по 15 мая – период ретроградного Меркурия, что традиционно принесет замедление все процессов, ошибки в делах, поломки техники, срывы планов и другие неприятности.

Солнечное затмение в Овне в 07:16 по киевскому времени – первое на оси Овен – Весы. Постепенно затмения перемещаются из Тельца – Скорпиона (знаки материи, ресурсов, денег) в ось взаимоотношений. Начинается время дипломатии, взвешенных решений, а значит, период кризисов, тяжелых трансформаций, масштабных военных конфликтов, подходит к концу. 2023 – 2024 годы будут более-менее предсказуемые, по сравнению с 2021 и 2022 годами.

20 апреля в 11:14 Cолнце переходит в знак Тельца. В течение дня Меркурий стационарный с поворотом в ретро движение в этом же знаке Зодиака. Сытый, спокойный, материальный Телец поможет пройти этот период затмений и ретро Меркурия с минимальными потрясениями, если никуда не торопиться и проявлять гибкость в решении любых вопросов. Вероятнее всего, большинство ранее запланированных дел, придется перенести на более подходящее время. Однако, прошлые темы, незавершенные проекты, снова становятся актуальными.

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ОВЕН

Не стоит удивляться калейдоскопу идей и мыслей в голове, вступающих в противоречие с вашими привычками и правилами. Неделя, когда лучше отбросить все старое, надоевшее и начать действовать, заявлять о себе. Физических сил и энергии предостаточно, что может проявиться как беспричинное счастье и радость, по крайней мере, окружающие воспримут это именно так. Если вы давно мечтали преобразиться, сменить стиль, прическу, работу – успейте сделать это до 20 апреля.

ТЕЛЕЦ

Обстоятельства настойчиво требуют от вас навести порядок в делах, направив всю энергию на исправление ранее допущенных ошибок. Рациональность возьмет верх над эмоциями, способствуя принятию важных решений и обещая тем больший успех, чем за более сложную проблему вы взялись. С одной стороны, перед вами открывается много возможностей, но одновременно формируются ситуации, заставляющие вас сделать нелегкий выбор. Отдавайте предпочтение новому, хоть пока еще не очень понятному.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделю трудно назвать предсказуемой и стабильной, перемены будут скорее неожиданными. Однако, полезными. Время недоверчивой рассудительности, сомнений, а также сложностей в отношениях. Лучше уменьшить количество контактов, посвятить время творчеству и искусству или, напротив, с головой уйти в самостоятельную работу. Если вам не хочется чего-то делать и на интуитивном уровне это кажется правильным, позвольте себе отказаться от этого или отказать кому-то.

РАК

Время конфликтов и турбулентности. Неделя может принести множество проблем, поэтому лучше, как можно больше времени проводить дома, не выходя из него. Не предпринимайте ничего действительно значимого и постарайтесь всячески избегать споров и ссор, особенно с близкими вам людьми. Даже если вы записаны к стилисту, парикмахеру или косметологу, а тем более, стоматологу, отмените визит. При этом неделя подходит для романтики, страстных любовных отношений и семейных вечеров.

ЛЕВ

Окружающие люди вдохновляют вас на подвиги, заряжают энтузиазмом и придают уверенность в собственных силах. Главное – не переоценить их и не удариться в безудержный оптимизм. Неделя, которую нельзя упустить, если у вас есть нерешенные «бумажные» вопросы. Большинство сложных вопросов вы сможете решить без лишней волокиты. Затмение 20 апреля поменяет многое в вашей жизни – это время кармического урока для вас. Вместо зацикленности на себе и собственных успехах, проявите интерес к близким.

ДЕВА

Придется пересмотреть партнерские соглашения, посвятить время простому человеческому общению и выстраиванию отношений как дружеских, так и романтических. Будьте максимально осторожны в разговорах, стараясь никого не задеть. Старайтесь избегать радикальных изменений, особенно в профессиональной сфере. Вы становитесь излишне рациональными, однако, старайтесь доверять своим эмоциям и особенно интуиции. Спокойствие и обоснованные аргументы помогут защитить собственную точку зрения.

ВЕСЫ

Подходящее время для того, чтобы оглянуться назад и постараться избавиться от всех плохих воспоминаний, которые мешают получать от жизни удовольствие. Неделя работы над ошибками, коррекции планов и пересмотра жизненных целей. После этого последует конструктивный, спокойный и успешный во многих отношениях период. Берите в руки ежедневник и четко формулируйте свои планы, желания и мечты. Если будете рационально использовать средства, то сможете немного скопить.

СКОРПИОН

Вам придется определиться с целями и правильно расставить приоритеты. Размышляйте, планируйте, действуйте - и все у вас получится! Предпринимателям придется обратиться к давним друзьям, чтобы решить проблемы с документами. Люди, которые в поиске работы, найдут дело своей мечты. Новое место может показаться вначале не подходящим, но позже вы убедитесь, что это лучший вариант. В этот же период реальны новые предложения, которые могут несколько оживить бизнес, начинающий угасать.

СТРЕЛЕЦ

Удачными будут контакты с иностранными партнерами, хотя и не простыми. Придется хорошо подготовиться к встречам и разговорам, обосновать свои намерения и тогда вас поддержат, пойдут вам навстречу. Сидеть, сложа руки, точно не стоит. Вы можете испытывать раздражение из-за необязательности сотрудников и коллег, поэтому большинство процессов придется держать под личным контролем. Несмотря на профессиональные успехи, с деньгами все останется на прежнем уровне.

КОЗЕРОГ

Неделя удивительного преображения и трансформации во многих жизненных сферах. Ваше обаяние и романтизм привлекут множество заинтересованных поклонников. Если вы пока одиноки, не отказывайтесь от свиданий – новые знакомства принесут только положительные эмоции. У женщин появится шанс встретить достойного партнера, а мужчины – могут всерьез влюбиться в интересную даму. В течение недели вы будете коммуникабельны, обаятельны, и это отразится на всех контактах, как личных, так и деловых.

ВОДОЛЕЙ

Вас везде будут принимать с распростертыми объятиями, и только от вас будет зависеть, где, как и с кем, вы предпочтете проводить свое время. Будьте готовы к тому, что завистники, манипуляторы, конкуренты будут провоцировать вас на конфликт. Берегите свою репутацию, сохраняйте лицо, лучше промолчите, вместо того, чтобы отдавать свое время и энергию неприятным людям. Накапливайте ресурсы, контролируйте свои расходы, поскольку велик риск, что они могут превысить ваши доходы.

РЫБЫ

Ваш энергетический потенциал заметно увеличится, и даже те, кто болеют, очень быстро пойдут на поправку. Звезды настоятельно советуют быть внимательнее за рулем и осмотрительнее в поездках. Все вокруг стремительно меняется, то, что было для вас важным, теперь становится неактуальным. Однако, не торопитесь, отложите принятие решений на вторую половину мая. А пока что уделите время себе, обустройству дома, улучшению отношений с детьми, родителями, любимым человеком.

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