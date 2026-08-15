Что звезды нам пророчат: гороскоп на 17-23 августа 2026

Гороскоп на 17-23 августа 2026 / © Associated Press

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17 августа Марс образует напряжённый аспект с ретроградным Нептуном — сочетание, которое требует особой осторожности. Нептун размывает границы реальности, а Марс толкает к действию, поэтому в эти дни легко принять желаемое за действительное. Возрастает риск ошибиться в оценке ситуации, довериться сомнительному предложению или потратить силы на то, что впоследствии окажется иллюзией, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

20 августа становится срединной точкой между солнечным затмением 12 августа и лунным затмением 28 августа — своего рода тихий центр кармического коридора. Луна в этот день находится в знаке Скорпиона, где, по традиции, считается ослабленной («в падении») — эмоции могут ощущаться острее и глубже обычного, а внутренние переживания труднее держать под контролем.

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Это день, располагающий к интенсивной внутренней работе — старые чувства, вытесненные переживания или невысказанные обиды могут неожиданно всплыть на поверхность.

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21 августа Венера образует оппозицию с ретроградным Сатурном — один из самых показательных аспектов недели для личных и деловых взаимоотношений. Возможно ощущение холода, дистанции или разочарования в отношениях, финансовые ограничения или необходимость трезво пересмотреть свои ожидания от партнёрства.

Это не самый лёгкий день, но он несёт важную пользу: Сатурн заставляет увидеть реальность без прикрас — какие отношения держатся на настоящей близости и общих ценностях, а какие существовали лишь по инерции или привычке. Если появляется ощущение, что связь себя исчерпала, — это скорее честный сигнал, чем повод для паники.

На протяжении нескольких дней (с 20 по 23 августа) Солнце соединяется с нисходящим Лунным узлом — астрологической точкой, символизирующей прошлое, привычные модели поведения и то, из чего пора вырасти. Это время подведения итогов и осознанного прощания с тем, что больше не служит развитию.

23 августа в 05:19 (gmt+3) Солнце входит в знак Девы — энергия месяца становится более приземлённой, практичной, ориентированной на детали и порядок. После периода, насыщенного переживаниями, приходит желание навести порядок в делах, разложить всё по полочкам, заняться конкретными задачами вместо анализа чувств.

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В этот же день Меркурий соединяется с нисходящим Лунным узлом, усиливая тему мысленного и словесного прощания с прошлым — возможны важные разговоры, расставляющие точки над «i» в давних вопросах, или внутренние выводы, которые наконец складываются в ясную картину.

Овен

Неделя требует от вас непривычной осторожности — привычка действовать быстро и напролом сейчас может подвести, поскольку легко переоценить свои силы или довериться иллюзорному плану. К 21 августа возможна проверка близких отношений на прочность — партнёр может показаться холоднее обычного, но это скорее повод честно посмотреть на реальность, чем повод для драмы. К концу недели, с приходом Солнца в Деву, вернётся ваша обычная уверенность — но уже подкреплённая трезвым расчётом, а не только напором.

Телец

Начало недели просит быть внимательнее в финансовых и деловых вопросах — обещания и предложения, которые звучат слишком красиво. 20 августа возможен всплеск глубоких, почти забытых эмоций — не пугайтесь, это часть большого внутреннего процесса. 21 августа отношения проходят проверку — если чувствуете охлаждение партнёра, не спешите с выводами, дайте ситуации проясниться. К 23 августа появится желание навести порядок в делах — используйте это состояние, чтобы разобраться с накопившимся.

Близнецы

Информация может оказаться неточной или искажённой — не спешите делиться новостями и принимать решения на её основе. Середина недели несёт эмоциональную глубину, непривычную для вашего лёгкого характера — позвольте себе прочувствовать, а не проанализировать. 21 августа возможен серьёзный разговор о будущем отношений — Сатурн просит конкретики вместо привычных недомолвок. К концу недели мышление становится яснее и практичнее — хорошее время закрыть незавершённые переговоры или дела.

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Рак

Эта неделя ощущается особенно — ваш управитель Луна проходит через эмоционально насыщенные дни. Избегайте решений, связанных с домом или семьёй, принятых на эмоциях. 20 августа может всплыть давно спрятанное переживание, связанное с прошлым или семейной историей — дайте себе время его прожить. 21 августа отношения с близким человеком проходят проверку — будьте честны в своих ожиданиях. К 23 августа энергический фон уже спокойнее и вы сможете навести порядок в том, что давно тревожило.

Лев

Середина недели просит сдержанности — велик риск переоценить ситуацию или довериться красивым, но пустым обещаниям. 20 августа возможны неожиданно сильные эмоции из прошлого, которые стоит просто пережить, не подавляя. 21 августа отношения с партнёром или деловым союзником проходят серьёзную проверку — избегайте гордости там, где нужен честный разговор. Ближе к 23 августа, когда Солнце войдёт в соседний знак, вы почувствуете, как драма недели уступает место практичной ясности.

Дева

Неделя постепенно готовит почву для вашего звёздного часа — Солнце входит в ваш знак 23 августа, но перед этим стоит пройти важные уроки. В понедельник-вторник не доверяйте слишком гладким предложениям и проверяйте детали. 20 — 21 августа возможна проверка близких отношений на серьёзность — не избегайте честного разговора, даже если он неприятен. К 23 августа вы почувствуете прилив ясности и энергии — самое время начать то, что давно откладывали на «удобный момент».

Весы

Ваша управительница Венера в центре внимания этой недели — 21 августа она образует напряжённый аспект с Сатурном, и это может ощущаться как охлаждение в отношениях или необходимость пересмотреть финансовые договорённости. Не воспринимайте это как катастрофу — скорее, как честную проверку того, что действительно прочно. Избегайте решений под влиянием красивых, но нереалистичных иллюзий. К 23 августа энергия становится более практичной — хорошее время закрепить то, что прошло проверку этой недели.

Скорпион

20 августа Луна находится в вашем знаке в положении, усиливающем эмоциональную глубину — вы можете почувствовать переживания острее, чем окружающие. Это тяжёлый, но важный день для внутренней трансформации — не подавляйте то, что поднимается изнутри. Будьте осторожны с деловыми бумагами, требующих трезвого расчёта. 21 августа отношения проходят проверку — Сатурн просит честности вместо привычной скрытности. К концу недели наступает облегчение и желание навести порядок в чувствах.

Стрелец

Держите в узде свойственный вам оптимизм — не всё, что выглядит многообещающе, окажется таковым на деле. 20 августа возможны неожиданно глубокие переживания, связанные с прошлым опытом или путешествием, которое изменило вас. 21 августа партнёрские отношения проверяются на серьёзность намерений — избегайте поверхностных обещаний. К 23 августа мышление становится более структурированным — хорошее время спланировать конкретные шаги вместо расплывчатых идей.

Козерог

Эта неделя во многом играет на ваше поле — Сатурн, ваш управитель, активно участвует в аспектах недели. 21 августа Венера образует оппозицию именно с вашей планетой — возможна проверка отношений или финансовых договорённостей на прочность, и результат покажет, что действительно надёжно. Не поддавайтесь чужим иллюзиям, доверяйте своему жизненному опыту. К 23 августа, с приходом практичной энергии Девы, вы почувствуете себя особенно уверенно — время закреплять результаты.

Водолей

Будьте особенно внимательны к информации, которая кажется технологически или интеллектуально привлекательной — не всё то, что блестит, окажется правдой. 20 августа может всплыть глубокое, давно скрытое переживание — позвольте себе его прожить, а не анализировать со стороны. 21 августа отношения проходят проверку на честность — избегайте отстранённости там, где нужен настоящий разговор. К 23 августа приходит ясность и практичность в делах, которые давно требовали структуры.

Рыбы

Период, особенно опасный именно для вашего знака, поскольку Нептун (ваш управитель) участвует в напряжённом аспекте. Риск иллюзий, самообмана и переоценки ситуации сейчас выше обычного — проверяйте факты, не доверяйте слепо интуиции в практических вопросах. 20 августа эмоции достигают пика глубины — это время принять, а не бежать от чувств. 21 августа отношения требуют честности вместо красивых иллюзий. К 23 августа наступает долгожданное облегчение и трезвость.

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