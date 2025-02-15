Что звезды нам пророчат: гороскоп на 17-23 февраля 2025 года

Соединение Восходящего Лунного Узла с Нептуном в знаке Рыбы подводит нас к важным осознаниям. Этот кармический аспект усиливает интерес к мистике, эзотерике, религиозным практикам, осознанности и психологии.

В ближайшие 1,5 месяца границы реальности размываются. Кто-то найдёт вдохновение и новые смыслы, а кто-то – потеряется в иллюзиях. Люди станут больше задумываться о глубинных вопросах жизни, предназначения, веры и интуиции. Обострятся вопросы экологии – загрязнение воды, изменения климата выйдут на передний план.

18 февраля в 12:07 (gmt+2) Солнце входит в знак Рыбы и погружает нас в мир чувств и вдохновения. Транзит по 12-му знаку Зодиака завершает астрологический год и погружая нас в атмосферу мечтательности, чувствительности и духовных поисков. Он дает усиление интуиции, потребность в уединении, переосмыслении, завершении старых процессов и подготовке к новому этапу, который начнется с Весеннего Равноденствия 20 марта. Солнце в Рыбах зовет нас нырнуть в глубины души, освободиться от прошлого и подготовиться к новому циклу!

С другой стороны, в течение недели возрастает опасность из-за иллюзий и потери границ. Минус этого периода – склонность к самообману, уходу в фантазии, зависимостям, потеря связи с реальностью. Может усилиться желание сбежать от проблем, скрыться в мечтах или ложных надеждах. Есть риск усиления ложных учений, появления "духовных гуру" и движения в сторону массовых иллюзий. Люди будут легче поддаваться влиянию, поэтому важно проверять факты и придерживаться здравого смысла.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

На этой неделе вам стоит замедлиться и прислушаться к своей интуиции. Главное – не терять связь с реальностью и не поддаваться иллюзиям. Внешних бурь нет, но внутри идёт мощная перестройка. Подходит время для отдыха, анализа целей и подготовки к новому рывку. Не торопите события – ответы придут сами. Это период рефлексии, осознания ошибок и мудрого анализа прожитого. Совет: доверяйте внутреннему голосу, он подскажет верное направление.

ТЕЛЕЦ

Возможны неожиданности в сфере дружбы и коллективных проектов. Вы можете встретить людей, которые изменят вашу судьбу, или решить важный вопрос, связанный с вашей ролью в обществе. Главное – не бойтесь перемен. Эта неделя требует чувствительности, осознанности и интуитивного подхода. Важно сохранять баланс между мечтами и реальностью, следить за эмоциональным состоянием и избегать токсичных влияний. Совет: прислушивайтесь к интуиции, особенно в общении с людьми.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя поднимет вопросы, связанные с карьерой и признанием. Продуктивное время для творческой деятельности, завершения давних процессов. Вас могут заметить, пригласить к сотрудничеству или предложить что-то неожиданное. Однако важно не потеряться в иллюзиях и не брать на себя слишком много. Будьте внимательны к внутренним ощущениям – они помогут вам выбрать верное направление. Совет: держитесь за реальные цели, а не за красивые обещания.

РАК

Вам могут открыться новые знания, глубокие инсайты, философские откровения. Вибрации этого периода делают вас более чувствительными, восприимчивыми к знакам судьбы, склонными к предчувствиям. Усиление интуиции и глубинных ощущений способствуют обострению воображения, появлению пророческих снов. Доверяйте знакам судьбы, но не забывайте проверять реальность! Совет: если чувствуете внутренний зов, следуйте за ним – это путь к росту.

ЛЕВ

Неделя расширения горизонтов и открытия новых возможностей. Отличное время для обучения, путешествий, общения с мудрыми людьми. Период трансформаций, освобождения от старого и принятия важных решений. Но не забывайте о том, что сейчас велик риск массовых афер, скрытых махинаций и случаев подмены реальности. Фокус на делах, дисциплине, стратегическом мышлении – залог успеха. Совет: не ведитесь на красивые обещания – проверяйте всё на практике.

ДЕВА

Ваша энергия меняется от рациональности к чувствительности. Эта неделя покажет, кто рядом с вами искренен, а кто скрывает истинные мотивы. Будьте внимательны к словам и поступкам окружающих. А также осознаны в потреблении информации – не верьте всему подряд. Обстоятельства подталкивают вас к завершению определенных циклов, возникает необходимость расставить точки над "i" и отпустить прошлое. Совет: будьте готовы отпустить то, что уже не служит вам.

ВЕСЫ

Фокус на личных отношениях и возврата к тому, что ранее не выяснено. Неделя требует глубокого погружения в фундаментальные понятия, вопросы морали и традиций. Вы почувствуете тонкие энергии, раскроете интуицию и повысите свое духовное восприятие. Также возможны неожиданные финансовые изменения или переоценка ценностей. Вам может захотеться всё поменять, но действуйте осознанно. Совет: заботьтесь о себе, даже если кажется, что нет времени на отдых.

СКОРПИОН

Время творчества, вдохновения, дружеских контактов и встреч с новыми единомышленниками! Если давно хотели заняться чем-то душевным, любимым хобби – момент идеальный. В любви все неоднозначно – возможны неожиданные повороты. А из-за этого может появиться чувство растерянности, потеря направления, желание сбежать от реальности. мир может утонуть в волне дезинформации, искусственно созданных идеалов и массовых иллюзий. Совет: позвольте себе мечтать, но не теряйте связь с реальностью.

СТРЕЛЕЦ

Возможно возвращение интереса к прошлым проектам, работе, взаимоотношениям, связанными с обучением, философией и духовными поисками. Важно прислушиваться к своему внутреннему голосу, проводить энергетическую чистку (медитации, практики прощения), отпускать ненужное. В целом, многие представители знака поймут, что уже пора разобраться с рутиной: работа, здоровье, привычки. Совет: доверьтесь эмоциям – они подскажут, какие области жизни требуют внимания.

КОЗЕРОГ

Коммуникация, работа с информацией и оформление документов, выходят на первый план. Финансовая тема также активна. Слова становятся оружием – можно как вдохновить, так и обидеть. Ваша интуиция, подтвержденная логическими умозаключениями, поможет найти нужные слова и заключить выгодные сделки. Однако не верьте всему, что слышите – проверяйте факты и не спешите с выводами. Совет: если чувствуете усталость, не игнорируйте сигналы тела.

ВОДОЛЕЙ

В вашей жизни могут появиться новые тенденции, связанные с неявными, теневыми процессами – криптовалюты, интриги на работе, скрытые махинации. Неделя принесет всплеск интеллектуальной активности, но и конфликтность возрастает. Может появиться желание уединения или наведения порядка в личном пространстве. Возможны неожиданные траты или выгодные предложения. Однако не спешите – есть риск иллюзий. Совет: действуйте осознанно – мир сейчас прислушивается к вашим желаниям.

РЫБЫ

Эта неделя обещает быть насыщенной и глубокой: Солнце в Рыбах настраивает на интуицию, чувства и творчество, даёт вам силу, магнетизм и новые возможности. А Восходящий Лунный Узел в соединении с Нептуном в вашем знаке пробуждает предчувствия, мечты и загадочные события. Будьте внимательны к знакам судьбы! Вас могут ожидать события, связанные с близкими, прошлым, детством. Совет: следите за снами, записывайте идеи – в этот период сознание открыто для важной информации.

Читайте также: