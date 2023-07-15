Что звезды нам пророчат: гороскоп на 17-23 июля 2023 года

Неделя 17-23 июля станет переломной для многих людей. Кто-то окажется в состоянии сомнений, раздумий, не зная, как действовать, не решаясь сделать выбор. Это период мощной трансформации, который унесет все лишнее, и без боли здесь не обойдется. Но все меняется к лучшему!

17 июля новолуние в Раке в 21:31 усиливает восприимчивость, люди склонны к преувеличениям, волнениям. Ближайшие дни после новолуния стоит прожить в спокойном размеренном темпе. Дни благоприятны для общения с детьми и семьей, для восстановления душевного равновесия, но при этом совершенно не подходят для бизнеса и решения вопросов, требующих точного расчета и вдумчивого анализа.

18 июля кармические Лунные Узлы меняют ось знаков Зодиака: Восходящий Узел входит в знак Овна, а Нисходящий, соответственно, в знак Зодиака Весы. Лунные Узлы представляют собой мощную энергию, соединяющую два начала – лунное и солнечное. Мир меняется, события ускоряются, текущие процессы приближаются к развязке.

С 23 июля Венера, планета любви и взаимоотношений, войдет в ретроградную фазу движения в знаке Льва. Прошлое настойчиво стучится в дверь, заставляя обратить внимание на темы, которые долгое время старались обходить. Время кармических экзаменов для сферы партнерства, брачных и романтических взаимоотношений.

23 июля в 04:50 Солнце входит в знак Льва, где имеет статус управления. Транзит способствует повышению жизненной энергии, осознанию сложных вещей, укреплению силы воли. Не стоит рассчитывать на везение – работайте, не покладая рук. Неделя ответственных решений, новых начинаний, достижения определенного общественного статуса.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Для многих представителей вашего знака этот период очень спокойный и стабильный во всех отношениях. На работе и в бизнесе дела будут идти довольно успешно, без каких-либо неприятностей. Единственное, что нужно помнить – не стоит начинать "сырые" проекты. Основные изменения коснутся руководителей, топ-менеджеров. Благоприятное положение планет подарит удачу во многих начинаниях, особенно в сферах коммуникации и коммерции. Партнерство с иностранными компаньонами может выйти на новый уровень.

ТЕЛЬЦЫ

Активно будут развиваться связи с коллегами из других городов или стран, в первой декаде месяца возможна удачная поездка, конструктивные встречи и договоренности. Грамотно планируйте финансовые расходы компании, чтобы не потерять то, что вы так долго выстраивали. Проблемы могут возникнуть с документами и финансовыми отчетами. Служащие получат шанс на повышение. Поступления материальных благ будут нестабильными, однако есть вероятность привлечь инвестиции в бизнес.

БЛИЗНЕЦЫ

Много работы, различных дел, которые давно выполнены, но сейчас снова вынуждены ими заниматься. Вопросы здоровья выходят на первый план – не игнорируйте сигналы собственного тела. Ваш энергетический потенциал довольно высок, скорее всего, недомогание связано с усталостью от активности и обилия контактов, но все же пройдите профилактический осмотр. В семье могут возникнуть множество споров, т. к. у каждого свое мнение. Скорее всего, это финансы. Некоторые представители знака всерьез задумаются об улучшении жилищных условий, расширении семьи.

РАК

В любовной сфере все будет относительно спокойно, исключение составят молодые пары, которые только притираются друг к другу. Дети и пожилые родители потребуют повышенного внимания. Обратите внимание на состояние здоровья близких людей – кому-то из них потребуется помощь врача. Быт отнимает много сил, поэтому подумайте, как сократить время на домашние дела. Для этого почаще выходите в свет, планируйте поездки на уик-енд. У семейных пар на повестке дня – вопросы нового жилья или глобальный ремонт старого.

ЛЕВ

Многие проблемы из прошлого вновь обострятся на этой неделе. Ситуация в жизни личной очень сложная. Риск конфликтов в ближайшие дни очень велик, и главный источник напряжения – вы сами, вернее ваши страхи. В самых сложных случаях может сложиться поистине критическая ситуация. Вероятны различные споры, связанные с финансами и недвижимостью. Какие-то вопросы будут разрешены в этом месяце, а другие приведут к разрыву. Новый роман благополучно развивается, но требует немалых жертв.

ДЕВА

Для профессиональных дел неделя очень важна. Это динамичный период, обещающий достижения многих высот. Предприниматели займутся расширением бизнеса, заключат важные договора с иностранными партнерами, возможна интересная командировка за рубеж. На повестке дня – интересные проекты, новые дела. Партнерство с иностранными компаниями поможет выйти на новый уровень. Но вместе с тем в отношениях с коллегами следует быть осмотрительнее. Не стоит тянуть одеяло на себя, но и полностью идти на поводу у партнеров также не надо.

ВЕСЫ

Отношения отнимают не только много сил, но также и денег. Семейные пары потратят крупную сумму на потребности детей. Те, кто давно мечтает о переезде, в течение недели смогут полностью определиться в своих планах и сделать решительные шаги для их реализации. Во всех делах ищите приемлемый компромисс. Грамотно планируйте финансовые расходы, чтобы они не навредили бюджету. Активное общение поможет вам найти надежных партнеров, заложить фундамент для выгодных проектов – такое сотрудничество поможет уладить юридические вопросы.

СКОРПИОН

В это время могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем, да и нервная система потребует восстановления, поэтому избегайте суеты и высыпайтесь, а также чаще бывайте на природе – это позволит сохранить ясность мысли и бодрость духа. В идеале – возьмите отпуск и отправьтесь на отдых к морю. Проблемы могут возникнуть с документами и финансовыми отчетами, при распределении совместных денег. Будьте предельно внимательными при заполнении налоговых деклараций и других документов.

СТРЕЛЕЦ

Много сил будет отнимать работа и решение деловых вопросов, но вашему упорству можно только позавидовать! Деньги будут поступать из различных источников. Есть возможность взять кредит на выгодных условиях. Для максимальной реализации потенциала ищите единомышленников, которые поддержат вас в начинаниях. Ваше обаяние поможет найти общий язык с нужными людьми и собрать мощную команду для реализации своих идей. Предпринимателям рекомендуется расширить свой бизнес, открывая филиалы в других городах, и привлекать зарубежных инвесторов.

КОЗЕРОГ

Вам захочется оставить все дела и отправиться в отпуск, поскольку в последнее время вы трудились за весь коллектив. Позвольте себе на время забыть о работе – вы заслужили на полноценный отдых. Если это сейчас не входит в ваши планы, то будет удачной командировка в другой город или страну. Налаживание полезных контактов поможет вам найти надежных партнеров, заложить фундамент для выгодных проектов. Ваши начинания получат протекцию влиятельных лиц, которые с удовольствием будут сотрудничать с вами.

ВОДОЛЕЙ

Финансовое положение можно оценить как среднее. Вам будет хватать на все необходимое, но без особых излишеств. Внедрение цифровых технологий привлечет новых клиентов. Наемные работники, находящиеся на перепутье, могут смело искать удаленную занятость – это даст больше свободы и творческого вдохновения. Вы столкнетесь с острой нехваткой сил и времени для любовных дел. Много сил будут отнимать проблемы старшего поколения, дети же порадуют своими успехами.

РЫБЫ

Чрезмерная сосредоточенность на работе пошатнет чувства в паре. Постарайтесь найти минутку для любимого человека, проведите вечер при свечах – это поможет сблизиться еще больше. Те, кто вместе совсем недолго, узнают неприятную информацию о своем возлюбленном, поэтому придется принять сложное решение о будущем этих отношений. Возможно, временная пауза принесет облегчение. Если в недавнем прошлом расстались из-за недопонимания, то сейчас можно устранить все разногласия, восстановить прерванную связь.

Читайте также: