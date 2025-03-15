Что звезды нам пророчат: гороскоп на 17-23 марта 2025 года

Неделя будет полна энергии обновления и преобразований благодаря Весеннему Равноденствию и влиянию коридора затмений. Прошлые темы возвращаются для переосмысления, особенно в связи с ретроградными Меркурием и Венерой.

20 марта в 11:02 (GMT+2) Солнце входит в знак Овна, открывая перед нами двери в новый астрологический цикл. Это день Весеннего Равноденствия, когда день и ночь равны по продолжительности, а природа пробуждается к новой жизни и приносит неожиданные подарки судьбы. В этот момент ощущается прилив сил, появляется стремление к переменам, зарождаются смелые идеи и решения. Солнце в Овне – это искра, запускающая процессы обновления, наполненные энергией действия и энтузиазма, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В 2025 году Весеннее Равноденствие происходит в коридоре затмений (14 – 29 марта), что делает его особенно значимым. Энергия перемен накапливается, старые сценарии закрываются, а новые – только начинают формироваться. Это время переосмысления, осознания важных жизненных уроков и перезагрузки.

Интересный нюанс этого равноденствия – ретроградность Венеры и Меркурия, что придает циклу оттенок возвращения к прошлому и продолжению старых историй. Темы, которые были значимы в прошлом году, могут снова выйти на первый план, требуя пересмотра или завершения.

Ретро Меркурий обращает внимание на нерешенные вопросы в общении, документах, учебе и передаче информации. Возможно, появятся люди из прошлого, с которыми осталось что-то недосказанное.

Ретро Венера возвращает нас к старым отношениям, финансовым вопросам и ценностям, побуждая пересмотреть свои желания, привычки и привязанности.

22 марта ретроградная Венера формирует гармоничный аспект с Плутоном, что может принести приятные финансовые сюрпризы. Это день, когда возможны неожиданные поступления денег – возврат долгов, подарки, неожиданные бонусы. В любовной сфере могут возобновиться старые связи – встреча с бывшим партнером или возрождение угасших чувств.

ОВЕН

23 марта начинается новый цикл Венеры в знаке Овна, заряжает вас страстью, инициативностью и стремлением к новому опыту. Для представителей этого знака неделя принесет обновления любовных и финансовых программ. Вы будете чувствовать себя комфортно, несмотря на сильную внешнюю турбулентность. Период благоприятен для того, чтобы сделать решительный шаг вперед, избавиться от сомнений и начать действовать.

ТЕЛЕЦ

Энергетически насыщенная неделя, поскольку Венера (ваш управитель) начинает новый 1,5 годовой цикл 23 марта –это точка обновления и осознанного выбора. Многие процессы ускоряются и проясняются. Взаимоотношения становятся более стабильными, старые эмоции возвращаются, но на новом уровне осознания. Это время, когда можно разобраться в своих чувствах, отпустить прошлое и смело двигаться вперед.

БЛИЗНЕЦЫ

Время глубоких осознаний, переосмысления и выбора направления. Пробуждается ваш внутренний огонь и жизненная энергия. Не бойтесь возвращения прошлого – оно приходит не просто так. Используйте это время, чтобы исправить ошибки, сделать осознанные шаги к переменам и подготовить почву для нового этапа своей жизни. В течении недели могут произойти неожиданные встречи с бывшими партнерами или друзьями.

РАК

Несмотря на то, что продолжается коридор затмений, общий фон для вас благоприятный. Велика вероятность приятных финансовых и материальных неожиданностей, например, возврат долгов или подарок. Давние чувства возвращаются, взаимоотношения после кризиса стабилизируются. Темы, оставшиеся неразрешёнными, переходят с вами в новый цикл, напоминая о важности извлечения уроков из прошлого.

ЛЕВ

Ускорение и усиление умственных процессов и чувств, позволяет упорядочить свою жизнь и разобраться с пониманием сути событий прошлого года. Возможно, вы почувствуете, как вопросы, связанные с отношениями, финансами или личными целями, вновь оказываются в центре вашего внимания. Более того, это время может быть отмечено неожиданными встречами с людьми из вашего прошлого – бывшими партнёрами или друзьями.

ДЕВА

Неделя несёт с собой приятные сюрпризы, такие как возвращение долгов, неожиданные подарки или приятные материальные блага. Несмотря на то, что в вашей жизни все логично и предсказуемо, в этот период пробуждается интуиция и становится особенно сильной, позволяя увидеть скрытые возможности. Прошлые эмоции могут возвратиться, но уже в новом, более осознанном ключе.

ВЕСЫ

Утро 23 марта ознаменует начало нового цикла вашего управителя – Венеры, в оппозиционном знаке Овна. Эта фаза продлится 1,5 года, давая импульс к обновлению личных ценностей, восприятию красоты и подходу к отношениям. Новая энергия вдохновляет вас на смелые поступки, инициативу в чувствах и творчестве. Формируются благоприятные условия для мощных изменений и роста.

СКОРПИОН

Неделя отмечена повышенной энергетической активностью, во время которой процессы будут развиваться быстрее, а обстоятельства складываться наиболее гармонично. Взаимоотношения, которые казались шаткими, способны обрести устойчивость, а внутренний мир – стать более сбалансированным. Это время перерождения, когда прошлое и будущее сливаются в единое целое, создавая основу для яркого и вдохновляющего будущего.

СТРЕЛЕЦ

Эти мартовские дни словно напоминают вам, что каждая перемена – это новый шанс расправить крылья и уверенно встретить грядущие возможности. Вы почувствуете прилив энергии, особенно в середине недели. Это отличное время для обучения, путешествий или начала новых проектов. Однако будьте внимательны к деталям, чтобы избежать ошибок. В личной жизни возможны приятные сюрпризы, особенно в конце недели.

КОЗЕРОГ

Козероги будут сосредоточены на карьерных вопросах. Ваша дисциплина и упорство помогут достичь значительных успехов и обнаружить новые возможности для самореализации. Среда и четверг станут особенно продуктивными днями. Вы можете встретить людей, которые окажут влияние на ваше будущее. Важно уделить внимание своему здоровью и не перегружать себя. В отношениях с близкими старайтесь быть более открытыми и терпеливыми.

ВОДОЛЕЙ

Это будет динамичная неделя, насыщенная общением и новыми идеями, произойдет прорыв в осознании своих целей. Хорошее время для творчества и работы в команде. Вы получите информацию, которая поможет решить давний вопрос. В финансовых вопросах будьте осторожны, избегайте импульсивных решений. Доверься переменам, даже если они кажутся непредсказуемыми. В выходные уделите время отдыху и восстановлению сил.

РЫБЫ

Появится вдохновение и желание заняться чем-то новым. Усиливается активность в сфере общения, учебы и коротких поездок. Возможны неожиданные встречи и диалоги, которые помогут решить важные вопросы. Это время подходит для самопознания и духовных практик. В личной жизни старайтесь быть честными с собой и партнёром, чтобы избежать недоразумений. Возможно, придется принимать решения, связанные с жильем, родственниками или переездами.

Читайте также: