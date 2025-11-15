Что звезды нам пророчат: гороскоп на 17-23 ноября 2025 года

Гороскоп на 17-23 ноября 2025 года / © Associated Press

Кульминацией недели становится 22 ноября в 03:36 (gmt+2), когда Солнце входит в знак Стрельца, которым управляет Юпитер. После глубинной трансформации Скорпиона мы ощущаем переход к более легкой, огненной энергии, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Стрелец приносит стремление к свободе, поиску истины и расширению горизонтов. Это время, когда важно смотреть вперед, открываться новым возможностям и позволять себе мечтать шире. Солнце в Стрельце пробуждает желание путешествовать, учиться, делиться знаниями и искать вдохновение в новых идеях.

Юпитер в ретроградной фазе не лишает нас удачи, но требует внимательности — он словно говорит: «Прежде чем расширяться, укрепи фундамент». Поэтому в эти дни особенно полезно анализировать свои цели, пересматривать планы и искать новые смыслы в уже знакомых ситуациях. Таким образом, неделя несет двойное послание:

Ретроградный Юпитер напоминает о необходимости внутреннего анализа и возвращения к истокам.

Солнце в Стрельце открывает новый цикл, наполненный оптимизмом, верой и стремлением к развитию.

Эта комбинация создает уникальный баланс: сначала мы очищаем и переосмысливаем, а затем получаем импульс к росту и расширению. Неделя может стать временем, когда старые уроки превращаются в новые возможности, а внутренние открытия дают силы двигаться вперед.

ОВЕН

Неделя будет довольно напряженным в плане работы. Многие вопросы будут касаться дома, имущества, аренды или изменений в личном пространстве. Особенно это актуально для тех, кто связан с недвижимостью, строительством, дизайном или управлением помещениями. Если вы руководите бизнесом, будьте готовы вникать в детали: мелочи могут оказаться важными. Сотрудникам стоит внимательнее относиться к поручениям — некоторые задачи оказываются сложнее, чем кажутся на первый взгляд.

ТЕЛЕЦ

Первая половина недели пройдет под знаком напряжения: возможны заминки в логистике, трудности с документами или технические задержки. А завершение — обещает больше ясности и конструктивного общения. Важный аспект — деловые союзы: важно понимать, кому действительно можно доверять, кто тянет за собой, а кто мешает двигаться вперед. Поступления будут, но и траты возрастут — особенно на жилье, бытовые вопросы, обустройство или помощь родственникам. Возможны инвестиции в ремонт или переезд.

БЛИЗНЕЦЫ

С деньгами возможна нестабильность. При оформлении документов, связанных с финансами, будьте очень осторожны. В семейной жизни важно открыто обсуждать накопившиеся проблемы. Одинокие Близнецы могут познакомиться с человеком (или он вернется из прошлого), который вызовет у них желание создать вместе уютный быт. Отношения будут развиваться медленно, но с перспективой на серьезность. Эмоциональный фон может колебаться, возможны упадок сил или возвращение старых недугов.

РАК

Усилится стремление к стабильности и покою, но этого так трудно достичь. На первый план выйдут дом, семья и близкие. Возможно, появится желание переехать или кардинально изменить интерьер. Позвольте себе немного сбавить темп — это пойдет вам только на пользу. Ретроградный Меркурий может внести путаницу: возможны ошибки в документах, замедление процессов и необходимость возвращаться к уже выполненной работе. Проверяйте все по несколько раз, особенно при переписке и заключении договоров.

ЛЕВ

На первый план выходят сосредоточенность, порядок и внимание к деталям. Вместо ярких событий — кропотливый труд и возвращение к старым задачам, требующим завершения. Если вы работаете в государственных структурах, в сфере медицины, бухгалтерии или обслуживания, ноябрь будет достаточно насыщенным, но плодотворным. Дисциплина и четкое соблюдение правил помогут вам успешно справиться с нагрузкой и проявить себя как надежного сотрудника в глазах коллег и руководства.

ДЕВА

Неделя подталкивает вас к глубокой переоценке приоритетов. В финансовой сфере период обещает быть умеренно стабильным. Доходы, пусть и не высокие, будут поступать регулярно. Многие представители знака начнут тщательнее относиться к расходам и лучше планировать бюджет. Сейчас подходящий момент для погашения долгов, расчетов по налогам и долгосрочным обязательствам. От импульсивных трат и крупных покупок лучше воздержаться, особенно если они сопряжены с риском.

ВЕСЫ

Личная жизнь к концу недели может перейти в более спокойное и практичное русло. В парах будут подниматься вопросы быта, распределения обязанностей и взаимной поддержки. Это время укрепления отношений, а не ярких эмоций. Свободные представители этого знака могут неожиданно встретить интересного человека на работе или в повседневной жизни. Также возможны домашние хлопоты, требующие организованности и терпения. Не ориентируйтесь только на внешние впечатления, а цените искренность и надежность!

СКОРПИОНЫ

Неделя потребует внимания к физическому и эмоциональному состоянию. Если вы находитесь в поиске работы или обдумываете новое предложение, не торопитесь с окончательным решением. Семейным предстоит больше заботиться о родных, особенно о старшем поколении. Отдавайте предпочтение спокойным вечерним ритуалам, пешим прогулкам, травяным чаям и практике расслабления. Постарайтесь ограничить информационный шум и выделить время для восстановления.

СТРЕЛЕЦ

Деловая активность заметно возрастет, но с ней и суета, необходимость исправления давних ошибок. Будет много встреч, обсуждений, новых контактов и совместных инициатив. А также и усталость от всего этого. Меркурий может внести неразбериху в рабочие процессы, особенно в переписку или оформление документов. Перепроверяйте важные документы и уточняйте детали договоренностей. Удачное время, чтобы проявить свои сильные стороны — умение находить общий язык, быть гибким в переговорах и грамотно выстраивать сотрудничество.

КОЗЕРОГ

Этот период особенно успешен для тех, кто работает в сфере коммуникаций, консалтинга, образования, юриспруденции, искусства или психологии. Благоприятны публичные выступления и демонстрация своих идей. Однако будьте внимательны — ретроградный Меркурий создает множество помех, которые, впрочем, вполне преодолимы при должной самоорганизации. Если есть возможность, взвесьте все условия и отложите активные действия до декабря. Если нет — действуйте, но очень осторожно.

ВОДОЛЕЙ

Финансовая ситуация может быть нестабильной. Доходы будут поступать, но и траты окажутся ощутимыми. Чаще всего расходы связаны с эстетикой, подарками, внешним видом или созданием уюта. Благоприятны вложения в саморазвитие, хобби или образование. Если вы планируете крупные покупки, лучше перенести их на конец месяца. Также возможны задержки платежей, особенно при взаимодействии с государственными или международными организациями. Облегченное питание и поддержание водного баланса пойдут на пользу.

РЫБЫ

Неделя будет эмоционально насыщена. Но также подходит для восстановления отношений с близкими, душевных разговоров с родными. В отношениях возможны повороты сюжета: кто-то захочет перейти на новый уровень, а кто-то задумается о завершении союза. Одинокие Рыбы могут встретить интересного человека при необычных обстоятельствах — на мероприятии, во время обучения или в поездке. Эмоции могут обостриться, особенно на фоне бытовых или финансовых проблем. Будьте осторожны в формулировках и не рубите сплеча.