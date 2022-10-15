Что звезды нам пророчат: гороскоп на 17-23 октября 2022 года

Продолжается период убывающей Луны, когда следует выходить на финишную прямую и завершать дела, начатые после новолуния в Весах 26 сентября 2022 года.

Физические нагрузки следует снижать до минимума, беречь свои ресурсы и правильно их использовать. В течение недели 17 – 23 октября лучше всего заняться творчеством и умственным трудом, сбором и анализом информации, а также уделить внимание своему здоровью.

В понедельник обостряется интуиция, могут активизироваться кармические темы, снова проявиться повторяющиеся родовые сценарии, проблемы взаимоотношений родителей и детей. Но в этот день можно и нужно осознать свои кармические задачи, понять свое предназначение, поскольку ответы на подобные вопросы заложены в нас самих. Пришло время усвоить жизненные уроки, освободиться от ненужных привязок, ликвидировать то, что мешает чувствовать себя комфортно.

Во вторник, 18 октября, гармоничный аспект Марса и Солнца помогает продвинуться вперед по всем жизненным сферам, благоприятствует разработке планов, но пока не стоит предпринимать активных действий по их воплощению.

19 октября – энергетически сильный день, внешняя атмосфера достаточно напряженная, обстоятельства заставляют действовать, определяться с тем, что для вас является правильным и полезным. В условиях существующего кризиса во всем мире могут быть приняты политические решения и предприняты меры, которые помогут переломить ситуацию и снизить вероятность ее обострения. По возможности этот день лучше провести дома с пользой, т.е. заняться бытовыми делами, подготовиться к зиме. Если же необходимо поехать в офис или на производство, то день будет очень эффективным – удастся выполнить большой объем работы.

В четверг сложно достичь взаимопонимания по денежным вопросам, совместным ресурсам – возможны серьезные конфликты на этой почве. День не подходит для поиска финансовой помощи, оформления займов и кредитов.

Пятница благоприятна для денежной сферы и если есть острая потребность, можно поговорить с начальством о повышении зарплаты или улучшении условий труда, обратиться в финансовые учреждения или другие административные структуры.

К концу недели общий фон значительно улучшается, удается достичь психологического спокойствия и гармонии в личной жизни. Суббота подходит для серьезных разговоров с родными и близкими людьми, принятия важных решений, начала поездок, эмиграции, смены места жительства. Также день благоприятен для встреч с деловыми партнерами, обсуждения текущих работ с коллегами. Можно найти дипломатические и компромиссные решения.

23 октября – день резких перемен, последствия от которых будут ощутимы уже в ближайшие дни. В 10:52 – Венера, а в 13:36 – Солнце, входят знак Скорпиона.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

В течение недели вы сможете воплотить свои мечты в реальность, если будете соблюдать режим дня и действовать в соответствии с хорошо обдуманным планом. Повышается ваша конкурентоспособность, конкуренты и соперники, скорее, отойдут в сторону, чем будут вас провоцировать или пытаться обойти. Словом и делом вы способны влиять на происходящее вокруг, обернуть ситуацию в свою пользу.

ТЕЛЕЦ

Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы реализовать свои амбиции, обрести популярность. Уверенность в себе и самостоятельные действия помогают достичь целей и доказать свою эффективность рабочему коллективу и деловым партнерам. Возможно продвижение вверх по карьерной лестнице или получение вознаграждения за выполненную работу.

БЛИЗНЕЦЫ

Берегите свою репутацию, избегайте авантюр и попадания в двусмысленные ситуации! Много искушений и соблазнов, неожиданно для себя можете стать участников каких-то закулисных интриг. Но неделя интересная, запомнится надолго. Хорошее время подумать о том, как можно повысить уровень комфорта в своей повседневности, от чего отказаться, а что привнести в свою жизнь.

РАК

Психологически сложная неделя, вы ощущаете, что скоро что-то кардинально изменится в вашей жизни. С другой стороны, если ранее не могли определить причину проблем, то в течение недели все скрытое станет явным. Будьте готовы к трудностям личного характера и эмоциональным потрясениям. Не стоит жертвовать собой, делайте так, как удобно и выгодно вам, продвигайте свои интересы.

ЛЕВ

Повышенная смелость и нетерпение часто не дают времени подумать о наиболее целесообразных действиях. Прежде, чем что-то предпринять, подумайте о последствиях, посоветуйтесь с мудрым человеком, с родителями. Излишняя самоуверенность приводит к проблемам во взаимоотношениях, вплоть до разрывов или затянувшихся ссор. Неделя благоприятна для самостоятельной работы, выезда за рубеж, завершения проектов.

ДЕВА

Много дел и социальных контактов, увеличивается количество обязанностей и уровень ответственности. Любимый человек или члены семьи могут обвинить вас в недостаточной чувствительности и игнорированию эмоциональных потребностей окружающих. Поэтому постарайтесь уделять как можно времени детям, родителям, брачному или романтическому партнеру.

ВЕСЫ

Благоприятная неделя, многое удается потому, что задачи решаются совместными усилиями. На вас обращают внимание, с вами хотят общаться, сотрудничать. Практически все получается так, как вы и планировали. Но в воскресенье все меняется, начинается новый этап вашей жизни. Возможны неожиданные сюрпризы со стороны любимого человек, возникает необходимость сделать сложный выбор.

СТРЕЛЕЦ

Если вы что-то не успели сделать из запланированного на октябрь и теперь вам кажется, что все возможности упущены – не расстраивайтесь. У вас еще будет счастливый шанс в первые несколько месяцев 2023 года. Сейчас нужно немного приостановиться, поберечь свои физические и психические ресурсы. Хорошее время для отдыха, творческой работы в уединении, гармонизации личных взаимоотношений.

КОЗЕРОГ

Возможны противостояния и конфликты с руководством или деловыми партнерами. Нужно со всей ответственностью подойти к вопросам профессиональной деятельности. Что-то происходит или произойдет в ближайшие дни и это самым прямым образом отразится на вашем положении в коллективе. Если есть возможность – возьмите отпуск, если нет – займите выжидательную позицию.

ВОДОЛЕЙ

Необычная неделя, много странностей и случайностей. Происходящее в стране и в мире заставляет вас менять свои убеждения, пересматривать цели. Возможны неожиданные встречи с интересными людьми, но при этом, старайтесь не попасть под их влияние. Сохраняйте свою индивидуальность, не отказывайтесь от того, что для вас важно, даже если это вызывает недоумение у окружающих.

РЫБЫ

Сильная потребность соревноваться и доказывать свое превосходство – хотя это сейчас лишнее. Импульсивные действия и скоропалительные решения могут завести вас в тупик. Расставьте приоритеты, займитесь только самыми важными делами и не распыляйтесь по мелочам. Не торопитесь, анализируйте происходящее - в течение недели может представиться случай получить средства для достижения своих целей.

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