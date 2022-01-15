Что звезды нам пророчат: гороскоп на 17-23 января 2022 года

Очень важная неделя, открывающая новый социальный цикл, связанный с финансовыми преобразованиями и экономическими реформами.

18 января Лунные Узлы меняют знаки Зодиака – входят в ось ресурсов Телец – Скорпион на фоне полнолуния в Раке, станет началом важных финансовых преобразований во многих странах мира.

Полнолуние в Раке 18 января, в этом знаке Луна имеет статус управления, ее влияние поможет найти баланс и обрести душевное спокойствие, решить благополучно все семейные вопросы, имущественные дела, нейтрализовать возникшие сложности. На внутреннем уровне – все хорошо, в целом. А на внешнем - достаточно сложные события происходят.

20 января в 04:39 Солнце входит в знак Водолея (до 19 февраля) – в людях просыпается дух свободы. Транзит Солнца по Водолею – это время радикальных решений, преодоления и борьбы за свои права – ведь Уран, управитель Водолея в Тельце и Солнцем формируется напряженный аспект. Возникает сильное желание придумать что-то новое и отказаться от старого в различных жизненных сферах. Однако ограничения очевидны. Но к ним легче будет адаптироваться в ближайшее время.

С 22 января Уран в директном движении, внешние дела будут продвигаться быстрее, в том числе начнется новый экономический цикл, работа мировой финансовой системы будет обновляться. Постепенно, медленно, но уверенно – ведь период ретро-Венеры и ретро-Меркурия, но все равно новшества входят в повседневное использование, приветствуются в обществе.

23 января Солнце соединяется с ретро-Меркурием, на глубинном уровне формируются новые убеждения, происходят осознания по многим вопросам. Однако важно не брать на себя слишком много в новых видах деятельности или в новых обстоятельствах.

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ОВЕН

Если вы далеко, то почувствуете сильную связь с домом, родиной и корнями. Появляется ностальгия, может возникнуть чувство отчужденности. Либо просто нужно будет вернуться на родину, к родителям, семье, если уехали работать в другую страну. Но если вы дома, то обстоятельства могут подтолкнуть вас к дальней поездке. Возникает потребность путешествовать за границу, решаются вопросы с зарубежными партнерами, тянущиеся уже давно. Возможно, в финансовом отношении получается все не так, как планировали, но в целом все хорошо.

ТЕЛЕЦ

Обстоятельства складываются благополучно для того, чтобы заявить о себе, прежде всего через свою карьеру, реализацию себя на рабочем месте. Материальные дела получают развитие, происходит выход из застоя, открываются возможности, которые были недоступны ранее. Нового не появляется, но вы успешно действуете в знакомых ситуациях, на базе прошлого, решаете сложные вопросы настоящего. Партнеры идут вам навстречу, помогают во многих делах. Вы будете довольны результатами текущей недели, сможете значительно продвинуть свои интересы.

БЛИЗНЕЦЫ

Сложный период, может возникнуть ощущение, что все вокруг остановилось, либо происходит как в замедленной съемке. Трудно достичь удовлетворения в денежных и материальных делах, не получается проявить свои лучшие качества и ускорить процессы. Преимущества отдаются окружающим, поэтому может возникнуть недовольство, но главное - не провоцировать конфликт, иначе его практически невозможно будет устранить. Лучше отдохните на этой неделе, займитесь внутренними, бытовыми делами, накопите сил перед новым стартом, который будет очень скоро.

РАК

Благоприятная неделя, особенно для решения семейных, имущественных вопросов. Формируются подходящие условия для реализации планов, а также прояснения в настоящем, уже долго текущих дел.

Семейные отношения будут на первом месте, может возникнуть необходимость уделить внимание родителям, в связи с их здоровьем или бытовыми проблемами. Желательно иметь некоторую сумму денег в запасе, т.к. может возникнуть необходимость срочных покупок. Обращайте внимание на свои сны, возникающие образы – вы найдете многие ответы на свои вопросы, обратившись к своему подсознанию.

ЛЕВ

Возвращаетесь домой, к родным – в мыслях или физически, зависит от того, где вы находитесь. Если вы далеко, то сейчас могут появиться варианты реализации своих талантов и способностей на родине. В течение недели вы многое создаете, если начало этому положено давно. Имея некий фундамент, появляются подходящие условия выстраивать свою жизнь так, как вам хочется. Вопросы наследования, а также продолжения рода, совместного владения имуществом могут стать актуальны. Юридические дела решаются благополучно, если до этого тянулись очень долго и безрезультатно.

ДЕВА

Вопросы, связанные с детьми, становятся самыми главными в течение недели. Могут возникнуть сложности взаимопонимания, но здесь важно не продавливать свою позицию, а найти общее решение. Мудрость представителей старшего поколения поможет избежать конфликта. Особое внимание следует уделить повторяющимся семейным ситуациям, проанализировать их и найти причинно-следственную связь прошлого с настоящим. Семья – это первоисточник, любой глубокий анализ должен начинаться именно с нее. Проделав такую работу в течение недели, вы найдете ответы на все волнующие вопросы.

ВЕСЫ

Неделя окажется очень запоминающейся, так как укажет на нечто важное в семье. Что именно это будет, зависит от событий, которые случились в декабре, а сейчас происходит их кульминация. Наступает определенность, может быть не совсем приятные осознания, но, тем не менее, вы понимаете, что делать дальше и как правильно сделать выбор. Прошлое будет нести основную информацию, а остальные факторы дают лишь дополнительное описание ситуации. Ничего нового придумывать не стоит, у вас уже есть все ресурсы, просто применяйте их в настоящем.

СКОРПИОН

Если вы находитесь в некомфортных условиях, возможности ваши от этого не уменьшается. Возможно даже, что вы обретете сильную доминирующую позицию и сможете организовать жизнь по своему усмотрению. У вас могут спрашивать совета окружающие, просить о помощи – не отказывайте в этом, в будущем подобная ситуация может возникнуть с вами. Обращайте внимание на все, что происходит, к этому в будущем возникнет необходимость вернуться и не раз. Происходящее сейчас имеет долгосрочный характер, может быть, не совсем это приятно.

СТРЕЛЕЦ

Хорошая неделя для вас, но вы наблюдаете некоторые неприятные ситуации в жизни вашего окружения. Ваша задача – не дать упасть духом, помочь человеку (близкому или не очень) поверить в себя и в светлое будущее. Вы являетесь вдохновителем, может быть, даже спасателем в некоторых сложным обстоятельствах, в которых оказались ваши друзья или знакомые. Возможно, вы раскроете в себе новые таланты, и это станет причиной кардинальных жизненных перемен. Скучать не приходится в ближайшее время, не уходите в тень, старайтесь проявлять инициативу.

КОЗЕРОГ

Усиливается ваша способность выдерживать давление и стресс на работе долгое время. Партнеры и коллеги будут стараться прислушаться к вам, положиться в вопросах организации или планирования долгосрочных проектов. Работоспособность повышается, обязанностей прибавляется, финансовые вопросы благополучно решаются. Порой совсем не хватает времени на родных и близких, что может вызвать охлаждение чувств, поэтому старайтесь уравновесить социальное и семейное, чтобы не спровоцировать появление личных проблем в семейной и романтической сферах.

ВОДОЛЕЙ

Время поездок, путешествий, встреч со старыми друзьями, давними знакомыми. Время переоценки существующего положения вещей и личных взаимоотношений. Может появиться желание сменить работу или место жительства, но не торопитесь принимать такие решения, попробуйте понять ситуацию изнутри. Возможно, вам стало скучно, т.к. все слишком предсказуемо. Попробуйте поменять методы работы, обновить существующие личные взаимоотношения, внести что-то новое в свою жизнь, не меняя все на внешнем уровне. Еще не время для кардинальных жизненных перемен.

РЫБЫ

Благоприятно складываются обстоятельства для социальной реализации, возобновления давних партнерских отношений или возврата на прежнее место работы. Время удовлетворения, получения признания, улучшения любовных отношений. Если актуален жилищный вопрос, то стоит заняться этим вплотную именно сейчас. Многое удается решить или найти удачный, подходящий вам вариант. Вы почувствуете, что многие жизненные сложности в прошлом, что пришла пора стать счастливым человеком во всех отношениях.

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