Что звезды нам пророчат: гороскоп на 18-24 апреля 2022 года

Неделя начинается с напряжения Солнца с Плутоном, поэтому для серьезных дел, встреч с влиятельными людьми понедельник 18 апреля неблагоприятен.

Чтобы добиться успеха, проникнуть в суть вещей, повернуть ход ситуации в свою пользу, требуются сила воли, выносливость и упорство, а эти качества есть далеко не у всех. Не раскрывайте свои планы, но и не злоупотребляйте доверием.

20 апреля в 05:25 Солнце входит в знак Тельца. Фон событий резко меняется, люди становятся рассудительнее, спокойно реагируют на все, что происходит вокруг. Начинается период финансовой стабилизации, в социально-экономическом секторе наблюдается прогресс.

24 апреля напряжение Меркурий – Сатурн, техника ломается, допускаются ошибки. Открытые конфронтации, необдуманные поступки и нарушение концентрации внимания препятствуют созданию стратегического плана достижения целей. Информация, идеи и методы могут показаться интересными и ценными, но попытки применить их окажутся неудачными или будут прекращены из-за каких-либо ограничений.

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ОВЕН

Личная жизнь будет насыщенной и гармоничной. Ревность и ссоры отходят на второй план, существующие проблемы в любовной сфере исчезают без следа. Стоит обратить внимание на взаимоотношения с детьми – если есть проблемы, то сейчас подходящее время устранить все недоразумения. Планетарные влияния способствуют вдохновению, помогают достичь успехов в творческой сфере. Формирующиеся обстоятельства вселяют оптимизм, веру в светлое будущее, стимулируют к расширению горизонтов и познанию мира.

ТЕЛЕЦ

Неделя подходит для решения юридических вопросов, обращения в государственные инстанции, административные органы, а также дальних поездок и выезда за рубеж. Осторожно со словами и высказываниями, особенно на публике, легко угодить в скандал. Благоприятные дни для сферы партнерских взаимоотношений, достигается необходимый баланс. Очень продуктивный период для людей, занимающихся творческой деятельностью. Стоит обратить внимание на существующие взаимоотношения – если есть проблемы, то их можно устранить.

БЛИЗНЕЦЫ

Внешняя активность идёт на убыль, но активизируется внутренняя жизнь. Чаще возникает желание уединиться, погрузиться в собственные мысли, вспомнить и проанализировать прошлые события, свои чувства. Гармония с самим собой, спокойная внешняя атмосфера способствуют принятию верных решений, в финансовой сфере наблюдается улучшение, удается выйти на желаемый уровень. Отличные дни для распределения прибыли, обсуждения сложившихся ситуаций с соучредителями, партнерами, а также для стратегического планирования.

РАК

Период напряжения, ревности, страстных взаимоотношений с партнером, переоценки собственных и чужих поступков. В условиях внутренней нестабильности и внешней угрозы осложняется ситуация в профессиональной сфере, возникают сложности в урегулировании имущественных вопросов. Избегайте принятия ответственных решений по всем делам, касающихся общих ресурсов, кредитов, займов, долгов, наследства, раздела имущества. Наберитесь терпения, не расстраивайтесь, если что-то не получается – уже следующая неделя будет благоприятной.

ЛЕВ

Вы можете оказаться под давлением обстоятельств или попасть в немилость руководства. Со стороны других людей, мнимых друзей возможны болезненные удары. Внешняя атмосфера не способствует исполнению рабочих обязанностей, а ваша рассеянность и замедленность реакций раздражают окружающих. Лучшее сейчас – отойти от дел, отдохнуть от социальной жизни, заняться собой, семьей, домашними делами. Неделя подходит для лечения и профилактики заболеваний, массажа, обследования организма.

ДЕВА

Конкуренты и недруги достаточно сильны, могут доставить неприятности, с которыми вы успешно справляетесь. Сознательные и логические умозаключения способствуют конструктивным действиям. Чтобы ни произошло, удается выйти из любой ситуации с наименьшими негативными последствиями. Хорошее время для уединенной работы, долгосрочного планирования, активной творческой деятельности, духовного роста. В информационном пространстве появляются данные и сообщения, помогающие достигать поставленные задачи.

ВЕСЫ

Неделя насыщена событиями, это время перехода к новому циклу. Происходит какая-то серия событий, подталкивающая вас осуществить некоторые изменения в жизни. Они могут быть связаны с вашим внешним видом, индивидуальностью или домашней ситуацией. Склонность действовать по-своему и стремление к независимости может отразиться на взаимоотношениях с окружающими. Сосредоточенность на себе и собственных потребностях, желаниях и стремлениях может привести к недоразумениям с любимым человеком.

СКОРПИОН

Время важных осознаний, внезапных озарений, проявляется дальновидность, хорошо принимаются различные нововведения. Усиливается способность к регенерации, восстановлению сил, если и были проблемы со здоровьем, то они благополучно исчезают. Склонны принимать волевые решения, которыми можете неприятно удивить окружающих. Может захотеться новых, ни к чему не обязывающих связей, велик риск сделать неверный выбор, из-за которого можно потерять существующие взаимоотношения.

СТРЕЛЕЦ

Благоприятная неделя для общественной деятельности, работы, построения карьеры, но в личных взаимоотношениях все не так гладко, как хотелось бы. Планетарные влияния способствуют популярности, благодаря реальным делам и видимым практическим результатам. Проявляйте осторожность в денежных тратах – под влиянием импульса можете купить то, что абсолютно бесполезно. Появляется шанс очень выгодно вложить ресурсы в долгосрочный проект, войти в состав соучредителей в какой-нибудь компании.

КОЗЕРОГ

Удачное время для обсуждения важных вопросов с зарубежными партнерами, выезда за границу, поиска работы в иностранной компании. Благоприятный период для получения консультаций, необходимой информации, оформления документов. Гармоничная, добродушная семейная атмосфера помогает принять верные решения полезные для всех. Неделя обновления жизненных сил, накопления, приобретения, прорыва в застоявшихся делах. Вы можете получить важные сведения, влияющие на массы людей.

ВОДОЛЕЙ

Неделя парадоксов и странного стечения обстоятельств, но при этом очень интересная. Некоторая медлительность в принятии решений и пассивности в действиях позволяет избежать ошибок. Хотя достичь порядка в делах и работе довольно сложно, поэтому лучше заняться домашними делами. Лучше исключить работу и дела, требующие точности, пунктуальности, денежных расчетов, планирования. Время благоприятно для любовной сферы, для общественной деятельности, обсуждения глобальных вопросов.

РЫБЫ

Хорошая неделя - решаются финансовые вопросы, выплачиваются задолженности, поступают деньги на счета, одобряются кредиты. Удачное время, чтобы вести переговоры, особенно с иностранцами, отправляться в путешествия, длительные и кратковременные командировки. Любов­ные взаимоотношения из прошлого мо­гут вновь появиться в вашей жизни. Благодаря романтическому партнеру или просто человеку, в которого тайно влюблены, душевная энергия, инстинкты, духов­ное сознание и артистическая чувствительность достигнут высокого уровня развития.

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