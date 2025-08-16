Что звезды нам пророчат: гороскоп на 18-24 августа 2025 года

Гороскоп на 18-24 августа 2025 года / © Associated Press

Последние дни Солнца в знаке Льва несут завершение цикла, связанного с самовыражением, творчеством и сердечной открытостью. Это время, когда мы можем оглянуться назад и поблагодарить себя за смелость быть собой, за моменты радости и вдохновения, которые мы прожили.

22 августа в 23:34 (gmt+3) Солнце переходит в знак Девы, и вместе с этим начинается новый этап — более практичный, внимательный к деталям, телу и рутине. Энергия Девы приглашает нас навести порядок как во внешнем пространстве, так и внутри себя. Это время, когда хочется очищать, структурировать, заботиться о здоровье и возвращаться к простым, но важным вещам.

С 22 по 27 августа на небе формируется редкая и гармоничная конфигурация — «Трапеция», в которую включены ретроградные Нептун и Плутон, а также Уран и Венера. Это сочетание создает мягкую, но глубокую атмосферу трансформации. Перемены, которые обычно даются с трудом, в эти дни могут происходить почти незаметно, через интуитивные прозрения, через принятие, через внутреннюю готовность отпустить старое. Особенно это касается тем любви, ценностей, финансов и духовных ориентиров. Венера в аспекте с Плутоном может вскрыть глубинные эмоциональные слои, а Нептун и Уран — подарить вдохновение и неожиданные решения.

23 августа в 09:07 наступает новолуние в 1 градусе Девы. Это очень символичное новолуние — оно происходит в самом начале знака, открывая лунный месяц, посвящённый порядку, заботе, служению и внутренней чистоте. Хорошо в этот день прописывать намерения, связанные с телом, здоровьем, работой, организацией жизни. Все, что требует дисциплины, внимания и системности, будет поддержано энергией этого новолуния.

В целом, неделя несет ощущение перехода, прозрения и новых намерений. Она не требует спешки, но приглашает к осознанности. Это время, когда можно почувствовать, что перемены уже начались — не громко, не драматично, а тихо, глубоко и по-настоящему. Все, что будет сделано с вниманием и любовью к деталям, даст прочный фундамент на ближайший месяц.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

Овен

Неделя приглашает вас замедлиться и прислушаться к сигналам своего тела. Солнце в Деве освещает сферу здоровья, работы и повседневных забот. Новолуние 23 августа — идеальное время, чтобы пересмотреть режим, питание или рабочие привычки. Гармоничные аспекты планет помогут найти баланс между активностью и заботой о себе. Не бойтесь делегировать обязательства — вы не обязаны все тащить самостоятельно.

Телец

Вы входите в период, когда хочется творить, любить и радоваться простым вещам. Солнце в Деве активирует сферу удовольствий, романтики и самовыражения. Новолуние 23 августа может принести вдохновение для нового проекта или обновление в личной жизни. Конфигурация «Трапеция» поддерживает вас в поиске красоты и гармонии, особенно в сфере романчики, а также личных и деловых отношений.

Близнецы

Эта неделя — про дом, корни и внутреннюю устойчивость. Солнце переходит в Деву, активируя сферу семьи и пространства. Новолуние 23 августа дает шанс начать цикл, связанный с переустройством дома или эмоциональным очищением. Гармоничные аспекты планет в конфигурации «Трапеция», помогут вам мягко отпустить старые обиды и создать уют там, где вы проводите много времени, а также внутри себя.

Рак

Вы входите в период, когда слова обретают силу и вам будет легче влиять на других людей, их мысли и поведение. Солнце в Деве активирует сферу общения, обучения и коротких поездок. Новолуние 23 августа — отличное время для начала нового курса, запуска блога или просто обновления ментального пространства. Конфигурация «Трапеция» помогает вам говорить честно, но мягко — особенно с любимыми и близкими людьми.

Лев

После яркого сезона вашего знака наступает время переоценки ценностей. Солнце в Деве освещает сферу финансов, ресурсов и самооценки. Новолуние 23 августа предоставляет все возможности начать новый цикл, связанный с деньгами, стабильностью и заботой о себе. Гармоничные аспекты планет могут принести неожиданные идеи для заработка или напомнить, что вы достойны большего.

Дева

Это ваша неделя! Солнце входит в знак Девы, а новолуние 23 августа происходит в самом его начале. Вы обновляетесь, как изнутри, так во внешнем своем проявлении. Это прекрасное время для постановки личных намерений, новых целей и заботы о теле. Конфигурация «Трапеция» поддерживает вас в мягкой трансформации — вы можете отпустить старые роли и выбрать то, что действительно откликается и приносит удовольствие.

Весы

Неделя приглашает вас заглянуть глубже, попытаться найти истину, пересмотреть развитие тех или иных жизненных процессов. Солнце в Деве активирует сферу подсознания, завершений и внутренней работы. Новолуние 23 августа — момент, когда можно отпустить старое и начать цикл очищения. Гармоничные аспекты планет помогают вам мягко закрыть то, что давно просилось на выход. Медитации, сны и интуиция будут особенно сильны.

Скорпион

Вы входите в период, когда важно окружение, обучение и поездки. Посредники и помощники помогут решить многие вопросы. Солнце в Деве освещает сферу друзей, сообществ и мечт. Новолуние 23 августа — шанс начать новый цикл, связанный с коллективными проектами или социальной активностью. Конфигурация «Трапеция» помогает вам найти единомышленников и почувствовать, что вы не один в своих стремлениях.

Стрелец

Неделя приносит фокус на карьеру, амбиции, личные цели. Солнце в Деве активирует сферу достижений и репутации. Новолуние 23 августа — отличное время для постановки профессиональных намерений, разговоров с начальством. Гармоничные аспекты планет могут принести неожиданные возможности или поддержку от влиятельных людей. Главное — действовать согласно плану, с ясностью и уважением к деталям.

Козерог

Вы входите в период расширения горизонтов. Появляется возможность расширить связи за рубежом. Солнце в Деве освещает сферу обучения, путешествий и философии. Новолуние 23 августа — шанс начать новый цикл, связанный с духовным ростом или образованием. Конфигурация «Трапеция» помогает вам соединить мечты с реальностью, особенно если вы готовы выйти за привычные рамки.

Водолей

Неделя внесет ясность в глубокие внутренние процессы и другие темы, которые вы изучаете со страстью и энтузиазмом. Солнце в Деве активирует сферу трансформации, ресурсов, а также интимной стороны жизни. Новолуние 23 августа — момент, когда можно начать цикл очищения, как эмоционального, так и в сфере финансов. Гармоничные аспекты планет поддерживают вас в освобождении от давних страхов и в создании новых форм близости.

Рыбы

Вы входите в период, когда отношения выходят на первый план. Солнце в Деве освещает сферу партнерства, а новолуние 23 августа дает шанс начать новый цикл в любви или сотрудничестве. Конфигурация «Трапеция» помогает вам видеть другого человека ясно, без иллюзий, но с принятием. Это время честного диалога и мягкого сближения. Возможны служебные романы или решение профессиональных вопросов, благодаря взаимной симпатии.