Что звезды нам пророчат: гороскоп на 18-24 декабря 2023 года

На этой неделе нам предстоит пройти кардинальную точку года – Зимнее Солнцестояние и встретить рождение нового Солнца. Праздник Света и Добра принесет миру позитивные энергии, трансформируя существующее положение вещей в лучшую сторону.

Понедельник и вторник благоприятны для завершения дел, начатых в начале декабря. Также можно напомнить о себе людям из прошлого, если хотите возобновить давние деловые связи или же романтические взаимоотношения.

Среда и четверг – напряженные дни, есть риск испортить отношения с любимым человеком или друзьями. Многие люди в этот период почувствуют раздражительность, нерешительность, растерянность, могут искаженно воспринимать действительность, подвергаться самообману, вести себя очень подозрительно.

22 декабря – День Зимнего Солнцестояния. В 05:28 по киевскому времени Солнце входит в знак Козерога, т.е. пересекает кардинальную точку года. В этот же день начинается новый цикл Меркурия, что самым положительным образом отразится на восприятии окружающего мира. Чтобы не испортить себе новогодние праздники, старайтесь не контактировать с людьми, с которыми у вас напряженные отношения, и ни в коем случае не вступайте с ними в перепалки.

23 декабря в 08:18 по киевскому времени Меркурий на ретро фазе возвращается в знак Стрельца до 14 января 2024. В этом знаке Меркурий имеет статус изгнания, поэтому легко допустить ошибку или сделать неправильный вывод. В этот период необходимо все делать обдуманно и рационально, даже если и атмосфера к этому не особо располагает.

Всю неделю Луна растет – это хорошие дни для долгосрочного планирования, разработки деловой стратегии, обдумывания новых предложений. Творческие личности почувствуют вдохновение, смогут создать выдающееся произведение искусства или просто гениальный пост или интересное в социальных сетях.

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ОВЕН

Вы чувствуете то прилив сил и уверенность в себе, желание активно действовать, готовность свернуть горы, то – полную апатию, стремление побыть одному и ничего не делать. Не стоит браться за что-то новое, начинать или заканчивать отношения, менять работу. Лучше спокойно и без суеты готовиться к встрече Нового года, заранее продумав и составив список подарков. В течение недели лучше не посещать массовые мероприятия и места больших скоплений людей, не ездить на общественном транспорте, а в идеале вообще остаться дома.

ТЕЛЕЦ

Неделя для вас непростая, но постарайтесь дни с четверга по воскресенье провести в приподнятом настроении, отгоняя прочь все мрачные мысли. Ведь день Зимнего Солнцестояния определяет фон событий до дня Весеннего Равноденствия. Поэтому с самого утра широко улыбайтесь своему отражению в зеркале, подбирая какой-нибудь симпатичный наряд. Эти несложные действия помогут настроиться на позитивное восприятие жизни и привлечь внимание нужных людей – друзей и покровителей, которые помогут решить самые сложные задачи.

БЛИЗНЕЦЫ

Не наделайте глупостей в первой половине недели и тогда ближайшие несколько месяцев будут для вас хорошими. Ваш управитель – Меркурий перемещается ретроградно, но с 22 декабря все застоявшиеся деля должны получить новую силу. Вначале недели воздержитесь от заключения важных договоров, дорогих покупок, крупных денежных операций. Все сделки будут неудачными и могут принести массу проблем. Переговоры в эти дни тоже лучше не проводить, толку не будет. Но уже с четверга все меняется решительно в лучшую сторону.

РАК

В эти дни усиливается оптимизм и уверенность в собственных силах, однако не рискуйте, избегайте авантюр. С одной стороны, это хорошо, а с другой - есть риск преувеличить свои возможности. Никаких потрясений произойти не должно, однако будьте предельно внимательны к тому, что происходит 22 декабря. Проведите день спокойно, окружите себя приятными людьми и позвольте себе расслабиться. В течение недели стоит притормозить дела, не заниматься финансовыми операциями и решением производственных вопросов.

ЛЕВ

Важная неделя для вас, поскольку 22 декабря происходит обновление вашего управителя – Солнца. Самочувствие будет хорошее, но старайтесь быть чуть более внимательными и собранными, особенно в начале недели. Романтический настрой повышается, хочется любви и близких отношений, что вполне реализуемо, поскольку ваша популярность у представителей противоположного пола значительно возрастает. Хорошее время для встреч с близкими друзьями, любимыми, для общения с детьми и родственниками.

ДЕВА

Первая половина недели полна скучных забот и хлопот. Особенно сложно деловым людям, т.к. большинство переговоров в это время не принесет желаемых результатов. Жизнь закипает с 22 декабря, когда ваш управитель – Меркурий начинает новый цикл в день Зимнего Солнцестояния. С этого дня денежные операции можно совершать – брать кредиты, оформлять займы, переводить крупные суммы. Старайтесь действовать тихо, не афишируя свои планы, т.к. недоброжелатели могут препятствовать вашему успеху.

ВЕСЫ

Накаляется градус романтичного настроения, начавшегося еще на прошлой неделе. Признавайтесь в любви, говорите комплименты, вспоминайте самые счастливые моменты вдвоем. А тем, кто еще не встретил вторую половину, самое время заняться поиском подходящего партнера. Но есть опасность принять иллюзии за реальность, так как на этой неделе многие мужчины и женщины будут склонны играть роли идеальных личностей, скрывая свое истинное «я». Такие романы могут закончиться разочарованием.

СКОРПИОН

Благоприятная неделя для вас, когда планетарные энергии, увеличивая вашу жизненную силу, решительность и целеустремленность. Не сдерживайте порывов устроить милый сюрприз любимому человеку – он это оценит особенно. А одиноким можно попытать шансы на сайтах знакомств и в социальных сетях – велика вероятность, что вы как минимум хорошо проведете время, а возможно даже начнете новый роман. В профессиональной сфере все не так гладко, как хотелось бы. Так что не стоит прикладывать слишком много усилий в этом направлении.

СТРЕЛЕЦ

Вы сможете красиво и доходчиво выражать свои мысли, поэтому пользуйтесь моментом – налаживайте отношения, ищите работу и ходите на собеседования, но пока не торопитесь принимать решения. Пусть вас запомнят с лучшей стороны, а уже во второй половине января окончательно определитесь. С 23 декабря вы почувствуете прилив энергии, однако, дозируйте работу – не нужно брать сверх того, что можете сделать. Самое важное планируйте на вторую половину недели, поскольку до 22 декабря будут возникать препятствия и ограничения в делах.

КОЗЕРОГ

Стремление многое сделать в течение недели, нереализуемо до 22 декабря. День Зимнего Солнцестояния будет способствовать быстрому продвижению в делах, поэтому берегите силы вначале недели, т.к. велик риск допустить ошибку. Хорошо вспомнить о том, что когда-то не получилось и составить планы на ближайшее время. Перепроверьте документы, пересмотрите ежедневник, вернитесь к поиску информации, которую было не найти ранее. Если еще не приобрели подарки, поразмыслите над этим вопросом.

ВОДОЛЕЙ

Хорошее время для того, чтобы вернуть долги или напомнить о возврате займа. Постарайтесь контролировать свои эмоции, проявляйте гибкость. Иначе рискуете пропустить что-то интересное. На предстоящей неделе с аккуратностью относитесь к заманчивым предложениям и обещаниям. Проверяйте все логикой и полагайтесь на здравый смысл. При работе с документами и цифрами будьте внимательнее. Обстоятельства недели будут поднимать старые вопросы, возвращать вас к делам минувших дней.

РЫБЫ

Велик риск попасть под чужое давление, получить дополнительную нагрузку или обязанности, столкнуться с проверяющими или контролирующими органами. Будьте максимально активными, позитивными и общительными, но предельно внимательными, если оказываетесь в компании новых людей. Прекрасная возможность восстановить контакты с друзьями и родственниками. Общайтесь, веселитесь, можно даже спорить на философские и культурные темы. Запланируйте или вернитесь к прерванному обучению, курсам.

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