Что звезды нам пророчат: гороскоп на 18-24 мая 2026 года

Лёгкость и романтика переплетаются с вдохновением, важными разговорами и событиями, которые способны быстро менять планы и чувства. В эти дни события развиваются быстрее, эмоции проявляются ярче, а многие встречи, разговоры и решения играют гораздо более важную роль, чем кажется на первый взгляд, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

С 16 по 18 мая воздух буквально наполняется флиртом, интересом и желанием быть рядом друг с другом. Венера в Близнецах и Марс в Овне создают яркое притяжение, при котором симпатия вспыхивает быстро и развивается легко. Люди становятся смелее в проявлении чувств, чаще делают первый шаг, легче идут на контакт и быстрее увлекаются друг другом. Это время разговоров до поздней ночи, случайных знакомств, переписок, неожиданных встреч и ощущения, что между людьми снова появляется искра.

Но уже 19 мая энергия заметно меняется. В 01:25 (gmt +3) Марс входит в знак Тельца, а в 04:05 Венера начинает транзит по знаку Рака. Атмосфера становится более эмоциональной и глубокой. Если до этого отношения развивались через азарт, игру и лёгкость, то теперь в них появляется потребность в тепле, заботе и близости. Людям становится важнее не просто получать эмоции, а чувствовать безопасность рядом друг с другом.

19 мая Меркурий образует секстиль с Нептуном и тригон с Плутоном, и информационное поле становится особенно насыщенным. Одни слова способны менять настроение целого дня, случайные разговоры оказываются судьбоносными, а мысли приобретают необычную глубину. Это время сильной интуиции, ярких снов, неожиданных озарений и способности чувствовать скрытые процессы за внешними событиями.

21 мая в 03:37 Солнце входит в Близнецы, и общий ритм снова ускоряется. Мир становится более шумным, подвижным и наполненным контактами. Усиливается интерес ко всему новому: люди чаще знакомятся, больше общаются, активнее перемещаются, быстрее реагируют на события. Появляется желание узнавать, обсуждать, делиться впечатлениями. Даже настроение окружающих меняется — в воздухе чувствуется больше лёгкости и любопытства.

Но уже 22 мая Венера образует квадрат с Нептуном, и в чувствах появляется туманность. Люди становятся более впечатлительными, сильнее идеализируют друг друга, легче поддаются эмоциям и ожиданиям. В любви это может создавать красивые, почти кинематографичные моменты, но одновременно усиливает риск недопонимания и разочарований. Кто-то склонен видеть в другом человеке не реальность, а собственную мечту.

В этот же день Солнце соединяется с Ураном, и события начинают разворачиваться неожиданно. Этот аспект всегда приносит элемент внезапности: неожиданные новости, резкие повороты, спонтанные решения, встречи, которые невозможно было предсказать. Мир становится менее предсказуемым, но гораздо более живым. Всё, что долго находилось в застое, получает импульс к переменам.

ОВЕН

Неделя приносит вам ощущение движения и внутреннего обновления. Многие разговоры начинают влиять на вас сильнее обычного: случайные слова, встречи или новости могут резко поменять ваши планы и взгляды. Возникает желание выйти за пределы привычного ритма, попробовать что-то новое, поехать туда, где вы ещё не были, или начать общение, которое раньше казалось невозможным.

ТЕЛЕЦ

Для вас этот период связан с переоценкой отношений и жизненных ценностей. Приходит понимание, что привычный порядок уже не даёт того чувства уверенности, которое был раньше. Некоторые люди начинают вести себя иначе, а обстоятельства подталкивают к новым решениям и взглядам на будущее. В любви сначала всё развивается быстро и ярко: интерес вспыхивает мгновенно, а симпатия требует продолжения.

БЛИЗНЕЦЫ

Это один из самых важных периодов месяца именно для вас. Солнце входит в ваш знак и включает архетип Вестника — человека, который соединяет людей, идеи и события. Появляются новые знакомства, предложения, неожиданные разговоры и ситуации, которые быстро открывают перед вами новые двери. Существующие отношения переходят в более глубокую фазу и многие поймут, что рядом есть человек, которому можно доверять свои переживания и мысли.

РАК

Вам может захотеться резко изменить планы, отказаться от старых ограничений или попробовать совершенно новый формат жизни и общения. В романтической сфере сначала будет много лёгкости и общения, но ближе к 24 мая появляется тяга к более глубоким чувствам. Старые воспоминания, разговоры о прошлом или неожиданные признания могут сыграть важную роль. Сильное влияние окажут слова — иногда одна фраза меняет отношение к человеку полностью.

ЛЕВ

Для вас этот период связан с обновлением взглядов и неожиданными событиями. Появляются новые люди, которые дают яркие эмоции. Старые чувства могут напомнить о себе, а воспоминания становятся особенно яркими. После бурных событий первой части недели приходит желание замедлиться и побыть рядом с теми, кто действительно важен. Многие Львы почувствуют, что отношения переходят на другой уровень и требуют больше душевного участия.

ДЕВА

Неделя может показаться вам слишком насыщенной информацией и эмоциями. Некоторые планы могут резко поменяться, но именно это выведет вас на более интересное направление. В отношениях сначала преобладают азарт и желание ярких эмоций, но ближе к концу периода вы начинаете искать не только страсть, но и эмоциональное понимание. Важные разговоры помогают лучше понять партнёра и увидеть скрытые причины происходящего между вами.

ВЕСЫ

События начинают развиваться быстрее, чем вы ожидали, и это требует гибкости. Некоторые разговоры или новости способны полностью поменять ваше мнение о человеке или ситуации. В любви многое зависит от общения. Недосказанность способна вызывать напряжение, поэтому важно говорить прямо и не додумывать за другого человека. К концу недели появляется больше спокойствия, прогулок и душевных разговоров без спешки.

СКОРПИОН

Период приносит вам вдохновение и желание быть среди людей. После 21 мая открывается больше возможностей для знакомств, общения и восстановления отношений. Люди тянутся к вам, а разговоры быстро переходят из поверхностных в более личные и значимые. Особенно важными становятся поддержка, внимание и чувство эмоционального комфорта рядом с человеком. Приходит ясность, кто действительно занимает важное место в вашей жизни.

СТРЕЛЕЦ

Для вас эти дни связаны с внутренними открытиями и сильными эмоциональными процессами. Многое скрытое начинает выходить на поверхность. Вы лучше замечаете мотивы других людей и быстрее понимаете, где правда, а где игра. Любовная сфера становится очень насыщенной. Сначала отношения могут развиваться стремительно и эмоционально, но к концу недели появляется глубокая привязанность и настоящее доверие.

КОЗЕРОГ

Жизнь подталкивает вас выйти за пределы привычного: сменить планы, отправиться в поездку, познакомиться с новыми людьми или согласиться на предложение, которое раньше казалось слишком рискованным. Вы начинаете внимательнее относиться к словам и поступкам близких людей, замечая то, что раньше проходило мимо внимания. Некоторые разговоры окажутся судьбоносными и надолго изменят ваше восприятие человека рядом.

ВОДОЛЕЙ

Период приносит много движения и неожиданных событий. Меняется ваш взгляд на отношения и повседневную жизнь. Возникает понимание, что некоторые схемы больше не работают, а прежний ритм требует обновления. Это время неожиданных разговоров, новых идей и решений. В любви сначала многое строится на интересе и общении, но затем на первый план выходит эмоциональная близость.

РЫБЫ

Для вас это один из самых сильных и судьбоносных периодов месяца. В голову приходят неожиданные идеи, а события подталкивают резко менять планы или привычный образ жизни. В отношениях многое развивается быстро и непредсказуемо. Возможны внезапные знакомства, неожиданные признания или решения, которые раньше казались невозможными. Многие события воспринимаются глубже обычного, а случайные встречи могут оставлять сильный след внутри.

