Что звезды нам пророчат: гороскоп на 18-24 ноября 2024 года

На этой неделе нас ожидают интересные и насыщенные события, которые помогут нам лучше понять свои цели и развить стратегическое мышление. Влияние небесных тел обещает стать важным катализатором для внутренних изменений. А также будет способствовать личностным трансформациям, общению и практическому решению вопросов.

Энергетический фон периода благоприятствует сосредоточенной работе и анализу. Это отличное время для того, чтобы заняться планированием, организацией пространства или завершением дел, требующих тщательного подхода. Могут возникнуть ситуации, требующие откровенности и готовности к переменам. Неделя с 18 по 24 ноября будет благоприятна для глубоких размышлений, анализа и подготовки к новому этапу.

С 20 ноября на 20 лет Плутон входит в знак Водолея. С этого дня меняется концепция мироустройства и все мировое сообщество начинает движение в другом направлении,. Новый транзит высшей планеты принесет коллективные изменения и революционные идеи, способные трансформировать социальные и технологические структуры. Это событие будет способствовать внедрению новых инноваций, усилению свободы мысли и переосмыслению власти. Период, начавшийся с этой ингрессии, может стать отправной точкой для новых мировых тенденций и более широкого принятия прогрессивных идеалов.

21 ноября Солнце входит в знак Стрельца в 22:57 (gmt+2). Это астрологическое событие откроет новый зодиакальный месяц, полный оптимизма, стремления к познанию и расширению горизонтов. Период, который начнется с этого дня, принесет больше энтузиазма и легкости. Хорошее время для размышлений о новых проектах, путешествиях или обучении. Общение будет более легким и конструктивным, что способствует налаживанию отношений и решению спорных вопросов.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Ваш знак славится терпением, но в ноябре именно его вам может не хватать. Не порите горячку, не будьте упрямы и научитесь слушать других – в этом случае проблем избежать удастся. Сейчас лучшее время, чтобы позаботиться о себе, заняться совершенствованием духа и тела! В работе у вас наступает очень сложный и в то же время перспективный период. Кадровые перестановки, множество изменений в условиях труда, изменчивость настроения начальства – все это будет отнимать ваше спокойствие.

ТЕЛЕЦ

Постарайтесь организовать доходы из нескольких источников или же придется экономить в ближайшие месяцы. Возможна прибыль от операций с недвижимостью и оказанием услуг. В течение недели возникают проблемы со всех сторон – и дома, и на работе. Возможны противоречивые ситуации в личной жизни, разногласия с любимым человеком. Постарайтесь на все смотреть по-философски и извлечь выгоду от предстоящих перемен. Избегайте употребления алкоголя и приема жирной пищи.

БЛИЗНЕЦЫ

Семейным парам необходимо найти совместное хобби, но, в целом в личной жизни все хорошо. Аккуратнее подписывайте документы – юридическая неграмотность может проделать брешь в вашем кармане. Служащим рекомендуется внимательно отнестись к коллегам, поскольку в коллективе начнутся интриги и прочие нездоровые брожения. Вместо заявления на уход предложите свой план развития организации, конструктивные решения проблем. Вашу инициативу обязательно отметят.

РАК

Главной задачей этой недели может стать решение финансовых проблем. Предпринимателям и начальникам потребуется много средств для расширения своего дела, работа над которым благополучно продолжается. Возможно, потребуется и сложная работа по реорганизации бизнеса, и этим предстоит заняться. Ваши идеальные представления о партнере могут пошатнуться из-за неприятных фактов, которые неожиданно всплывут. Но не теряйте самообладания, проблема не настолько ужасна, как вам кажется.

ЛЕВ

Не откладывайте свои планы на потом, реализуйте задуманное без задержки. Чем энергичнее вы будете, тем быстрее воплотятся в реальность ваши мечты. Удачно сложатся взаимоотношения с заграничными партнерами, командировки. Трудящимся на производстве или в офисе начало месяца подарит не только продвижение по службе, но и высокую зарплату. Зато предпринимателям придется основательно «попотеть», чтобы достичь желаемого. Неделя благоприятна для новых знакомств и романтических встреч.

ДЕВА

В финансовом вопросе ожидается потепление после небольшого кризиса. Конечно, без серьезных расходов не обойдется, но без денег вы точно не останетесь. На службе в любой сложной ситуации старайтесь просить совета у более опытных коллег. Бизнесменам понадобится помощь высокопоставленных лиц. Беритесь исключительно за новые проекты, поскольку старые уже отжили свое. Если вы недавно завязали романтические отношения, старайтесь как можно больше проводить время вместе, чтобы получше узнать друг друга.

ВЕСЫ

Вам понравится заниматься делами, которые раньше казались слишком сложными в реализации. Начальникам и предпринимателям рекомендуется быть осмотрительнее к подчиненным – кто-то из них по оплошности или намеренно может вносить разлад в достижении производственных целей. Многие представители вашего знака примут решение благоустроить свой быт и сделают первые шаги в этом направлении. Планы здесь разные: кто-то запланирует капитальный ремонт, а кто-то задумается о новом доме, новой квартире или даче.

СКОРПИОН

Удача будет сопутствовать семейным парам, которые хотят сменить жилье или переехать в другой город. Проблемы с документами решатся очень быстро, на помощь придут влиятельные друзья. Главное, не торопитесь с выводами, присмотритесь к своему избраннику внимательней. Супруги по-прежнему заняты благоустройством быта, возможно, и строительством нового жилья. Этой работе нет ни конца, ни края, но звезды говорят, что не пройдет и полгода, как многие вопросы будут благополучно решены.

СТРЕЛЕЦ

Отношения у влюбленных по-прежнему похожи на качели. А это может подтолкнуть к поиску любовных приключений. Вот только, новый роман не будет долговечным, но подарит множество приятных моментов. Обустройство дома, подготовка к новогодним праздникам поможет сгладить напряжение в отношениях. Обязательно привлекайте к творческому процессу детей. Неделя подходит для приобретения новой техники, автомобиля. Но не жалейте средств на подобные покупки. Ведь, как говорится, скупой платит дважды.

КОЗЕРОГ

Для сохранения высокого тонуса откажитесь от вредных привычек, ведите здоровый образ жизни, поскольку от вашей физической активности зависит многое. Также это обеспечит стабильность и психологический комфорт в сфере партнерства. Если собираетесь жить вместе, стоит обговорить мелкие детали, чтобы не разочароваться из-за возникших трудностей. Обратитесь за мудрым советом к родственникам, чтобы не наломать дров. Дети требуют внимания, на их нужды уйдет достаточно крупная сумма.

ВОДОЛЕЙ

Страсти могут зашкаливать, и здесь стоит помнить, что «ломать – не строить». Будьте активны и деятельны в начинаниях – успех не заставит себя ждать. Реализацию новых бизнес-идей лучше перенести на начало следующего года – и старые дела идут неплохо. В это время фортуна щедро одарит вас своим вниманием: удастся получить неожиданную премию, продвинуться по карьерной лестнице, заключить выгодный контракт. Служащий может рассчитывать на поддержку друзей и на урегулирование отношений с начальством.

РЫБЫ

Заработать поможет ваше творческое мышление. Если вы в тупике, найдите нестандартный подход в своей работе. Есть вероятность, что вам вернут старый долг. У предпринимателей, возможно, произойдет возобновление идей, которые по разным причинам были отложены. В этот период начальники могут смело рассчитывать на подчиненных, а служащие – на своих коллег. Улучшение отношений с коллегами из других городов или стран можно прогнозировать предпринимателям, чей бизнес ориентирован на партнерство.

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