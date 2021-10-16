Что звезды нам пророчат: гороскоп на 18-24 октября 2021 года

В течение недели произойдет прорыв во многих делах, расширение и выход на новый уровень. Хорошее время для проведения встреч, запуска рекламы, выступлений, чтения лекций.

18 октября Меркурий останавливается и с 19 октября переходит в директное движение. Стоит учитывать новые правила, карантинные ограничения, разрешительные документы – все это плотно входит в нашу жизнь. Если люди понимают и принимают, то станет намного легче - большинство сложностей останутся позади, многие вопросы благополучно решатся, особенно после 21 октября, когда Юпитер выйдет из стационарной фазы и начнет прямое движение.

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В течение недели произойдет прорыв во многих делах, расширение и выход на новый уровень. Хорошее время для проведения встреч, запуска рекламы, выступлений, чтения лекций. Любые контакты с представителями закона завершатся удачно, а также будут благоприятными любые переговоры с властями.

20 октября полнолуние в Овне в 17:57 по киевскому времени принесет с собой энергии оптимизма, радости, бодрости, детской непосредственности. А это поможет легче адаптироваться к напряженным ситуациям, обусловленным напряженным аспектом Марс – Плутон (точный аспект 22 октября). Планетарные энергии потребуют компромисса, объективного анализа ситуации, глубоких и конструктивных преобразований. В это время будут активизированы самые напряженные ситуации и реализовываться сложные сценарии. Третья декада октября пройдет под знаком перемен в финансовой сфере, в личных и деловых отношениях, в партнерстве и сотрудничестве.

После полнолуния люди станут более импульсивными и воинственными, появится стремление к борьбе за кардинальные реформы на производстве, в карьере, предпринимательских делах. Возможны крупномасштабные протесты, обострение военных конфликтов. Количество ДТП увеличится, поэтому следует проявлять повышенную осторожность при вождении транспорта и в качестве пешехода, при использовании различной техники, проведении опытов и экспериментов.

23 октября в 07:51 по киевскому времени Солнце входит в знак Скорпиона до 22 ноября - это трансформационный, глубокий период, очень важный для каждого. Скорпион — энергетически сильный знак, но при этом чувствительный и скрытый. Новые обстоятельства заставят многих людей изменить образ мышления или действий. Лучшее время для осознания своей миссии и определения целей.

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ОВЕН

Ваша жизнь становится ярче и насыщеннее, обстоятельства заставляют быстрее реагировать на ситуации, чтобы получить самое лучшее. Не упускайте ни единого шанса - направляйте свою излишнюю энергию в правильное русло – физическую работу или творческую деятельность. Имеете все возможности выйти в лидеры - вы излучаете энергию, к вам тянутся люди. Если же поддаться лени, то выхода энергии не произойдет, а это приведет к большому напряжению, взвинченности, резкости. Если же вы внутри были чем-то недовольны, но старались этого не показывать, то в течение недели многое выявляется.

ТЕЛЕЦ

В это время трудно что-либо скрыть, поэтому, если не хотите, чтобы тайное стало явным, будьте острожное в своих действиях, высказываниях и поступках. Активность и напористость, инициативность, поможет вам добиться внимания желанного партнера, начальника (с целью повышения вашей значимости для коллектива, улучшения условия труда и оплаты). Физическая подвижность, легкость на подъем, оптимизм – все это способствует карьерному росту, развитию бизнеса. При ведении дел, однако, следует обратить внимание на склонность к необдуманным поступкам, скоропалительным решениям, необузданным финансовым амбициям.

БЛИЗНЕЦЫ

Период душевного общения, гармонии в отношениях с близкими и коллегами. Вас приглашают, обращают внимания на внешность, высказывания, поэтому можете произвести желаемое впечатление на окружающих. Удается решить много вопросов, продвинуть застоявшиеся дела, приятно и полезно провести время. Вы можете в это время влиять на мнение большинства, любую ситуацию рассматривать с разных точек зрения, учитывая при этом интересы всех заинтересованных сторон. Это обязательно даст вам возможность подняться вверх по карьерной лестнице или обрести популярность, уважение коллектива.

РАК

Полнолуние 20 октября положит начало кардинальных перемен по многим жизненным сферам. Неделя сложная, напряженная, однако, если вы умеете вести переговоры так, что все стороны остаются довольными, то обязательно найдете поддержку в лице партнеров и руководителей. Избегайте резких и прямых высказываний, а старайтесь облекать свои мысли в дипломатическую форму, стараясь не задеть самолюбие или честь других людей. Значительно увеличивается ваша психическая сила, способность влиять на других людей, но это же является раздражителем для тех, кто привык быть первым.

ЛЕВ

Вместе с техническим знанием и пониманием происходящих процессов в своей среде и мире в целом, необходимо тренировать способность входить в контакт со своим подсознанием, но так, чтобы оно оставалось стабильным и открытым. Волнительный период, могут появляться страхи, т.к. ваш управитель - Солнце, меняет знак Зодиака – из гармоничных Весов входит в кризисный Скорпион. Старайтесь сохранять равновесие несмотря ни на что - красивые слова, красивые поступки, внешняя уступчивость и то, что называют хорошими манерами, позволят добиваться от людей желаемого. В это время возрастает ваша способность управления людьми посредством слова.

ДЕВА

Для вас неделя очень важная, в целом, благоприятная. Чтобы увеличить вероятность удачи, везения, развития – старайтесь быть на виду, среди людей, в центре. Говорите как можно больше, помогайте окружающим - ваша сила огромна и в критических ситуациях вы способны найти правильное решение, достичь компромисса. Хорошее время для занятий спортом, так как возрастает физическая активность, конкурентоспособность. Возрастает и романтическая активность, количество контактов с противоположным полом. Однако вы становитесь несколько зависимыми от эмоций и привязанностей, поэтому при выборе можете испытывать затруднения.

ВЕСЫ

Импульсивные действия, склонность поставить все точки над "i" может вас подвести в плане сохранения мира в семье и гармонии в парных отношениях. Интенсивная эмоциональная жизнь и большее количество важных личных и деловых отношений, приводит к огромной усталости. Очень важно правильно распределить свои ресурсы, беречь свое психическое и физическое здоровье, иначе можете потерять действительно перспективные предложения и полезные отношения. Избирательность в контактах необходима, поскольку в ближайшее время для вас открывается много возможностей в плане финансового и социального роста.

СКОРПИОН

Возрастает количество встреч как деловых, так и личных, необходимость посещения разные общественные и культурные места, где можно встретить знакомых, поделиться с ними новостями, завести новые связи. Поездки чаще деловые, совместные, коллективные или в связи с общественными делами, помогут улучшить положение на работе, повысить доход, расширить влияние. С 23 октября Солнце входит в ваш знак Зодиака, а это значит, что радость, счастье, новые возможности, будут способствовать повышению качества вашей жизни. Старайтесь делать объективные выводы, если что-то идет не плану, возможно, стоит изменить методы достижения желаемого.

СТРЕЛЕЦ

Решительность, объективность, уважение к высказываниям других, помогает значительно продвинуться и вплотную подойти к реализации целей. При этом возможно противостояние, активизация конкурентов, лицемерие по отношению к вам, интриги недоброжелателей за спиной, поэтому не теряйте бдительности и не радуйтесь, если все идет слишком гладко. В целом, вам везет, удается обходить острые углы, однако рассчитывайте только на себя, не доверяйте важные и ключевые этапы работ другим людям. Вам могут попытаться создать препятствия, но полный личный контроль, нейтрализует ваших оппонентов.

КОЗЕРОГ

Могут возникнуть проблемы из-за безответственности партнеров или подчиненных. Возможно, пришло время пересмотреть условия сотрудничества, оплаты труда, организации рабочего процесса. Если вы давно думали о смене профессии или места работы – время пришло. В ближайшее время легче адаптироваться в коллективе, в новой должности, на новом месте жительства, поэтому используйте эту неделю по максимуму. Внешние ограничения, которые вводят на государственном уровне, не принесут вам серьезных препятствий, поэтому не отказывайтесь от своих целей и действуйте активно – у вас многое получится реализовать.

ВОДОЛЕЙ

Не очень комфортно себя чувствуете в нынешних условиях – приходится менять планы, отчего-то отказываться, пересматривать свои привычные финансовые расходы. Неделя напряженная, но, если вы сосредоточитесь на главном, обязательно найдете решения по всем актуальным вопросам. Рассчитывать на помощь не приходится – скорее у вас ее будут просить, но ваш отказ может быть воспринят слишком агрессивно. Поэтому рассчитывайте время так, чтобы хватило времени на собственные работы и дела, а также на дорогих вам людей, если вы хотите сохранить хорошие отношения с окружающими.

РЫБЫ

Важный период, особенно по теме партнерства, личных и деловых отношений. Хорошее время для официального оформления союзов, договоров, соглашений, сделок купли-продажи. Улучшается финансовое положение, бизнес расширяется, не смотря на новые условия в период пандемии. Вряд ли вы сильно это ощутите, т.к. сможете быстро перестроиться, найти способ занятости и заработка, сохранив при этом то, к чему привыкли. В это время к вам могут притягиваться токсичные люди, неприятели, истинное лицо которых откроется со временем, поэтому будьте внимательны при завязывании новых контактов.

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