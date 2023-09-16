Что звезды нам пророчат: гороскоп на 18-24 сентября 2023 года

В течение периода с 18 по 24 сентября эмоциональная напряженность постепенно уходит. Появится возможность в спокойном режиме решить большую часть острых проблем, а то, что останется, уже не столь уж и важно. По сравнению с предыдущей неделей, нынешнюю можно считать более устойчивой и продуктивной.

Период растущей Луны благоприятствует развитию бизнеса, регистрации различных организаций, запуску новых проектов. Впереди отличные перспективы!

Сложный день 19 сентября – Солнце в оппозиции с ретро Нептуном приносит в жизнь многих людей неопределенность. Путь к цели оказывается мутным и витиеватым, практически невозможно добиться желаемого, поэтому все важные дела лучше перенести на более подходящее время.

21 сентября Солнце и ретро Плутон в гармоничном аспекте помогает найти выход даже из самых сложных ситуаций и неплохо заработать, открыть для себя новые финансовые перспективы. Для успеха в профессиональной среде и бизнесе сейчас важно четко планировать каждый шаг, тщательно обдумывая свои действия и решения.

К концу недели формируются подходящие условия для налаживания личных взаимоотношений. Если решитесь открыть сердце для любви, ваш роман будет стремительно развиваться. Время отлично подойдет для семейных застолий и дружеских встреч.

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ОВЕН

В профессиональной сфере возникнут различные препятствия и проблемы, которые потребуют безотлагательных решений. Появится желание все бросить на полпути, однако это временные трудности, и они скоро закончатся. В бизнесе сейчас период неопределенности и рутинных дел. Проявите терпение, переждите это время с мудростью, и вы будете вознаграждены новыми предложениями с солидной прибылью. Сейчас отличное время для смены работы, заключения сделок, начала новых проектов.

ТЕЛЕЦ

Звезды сейчас благоволят серьезным отношениям и предостерегают от романов на стороне. Даже за легкий флирт вторая половинка может вас не простить, и дело закончится тяжелым разрывом. Одиночество не будет тяготить, вам сейчас достаточно семьи и друзей. Все ваши мысли направлены на работу, однако не забывайте уделять внимание родным людям, поскольку вам понадобиться их эмоциональная поддержка. Будьте готовы к тому, что придется оказать помощь пожилым родственникам, родителям.

БЛИЗНЕЦЫ

Берите инициативу в свои руки, предлагайте новшества партнерам и руководству. В бизнесе сейчас самое время расширяться, искать надежных инвесторов. Ваши начинания поддержат друзья, которые помогут решить волокиту с документами. Удачными будут дальние командировки и любое сотрудничество с иностранными коллегами. Повышается ваша выносливость, состояние вашего здоровья в целом довольно крепкое, но есть небольшой риск обострение хронических недугов, проблем с зубами и коленями.

РАК

Сейчас самое время записаться на обучающие курсы, чтобы повысить свою квалификацию. Найдите себе дело по душе, которое будет приносить дополнительный доход. Не рассчитывайте на помощь со стороны, ведите дела самостоятельно. Тем, кто работает по найму, присмотритесь внимательно к своим коллегам, чтобы найти верных соратников. Этот период окажется продуктивным, если вы заняты интеллектуальной и коммерческой профессией. Вдохновение и новые идеи дадут толчок для реализации масштабных проектов.

ЛЕВ

Небольшие неприятности грозят предпринимателям, которые давно откладывали решение финансовых проблем. Сейчас самое время заняться наведением порядка в налоговой документации, хозяйственными вопросами. Могут возникнуть проблемы с коммерческой недвижимостью, имуществом, землей. Однако к концу недели градус напряжения спадет. Следите за своими расходами, иначе вы обнаружите образовавшуюся дыру в своем кармане. Период не принесет серьезных доходов, живите по средствам.

ДЕВА

Звезды не рекомендуют заводить новый роман, если настроены на длительные отношения. Сейчас вам попадаются несерьезные претенденты. Присмотритесь к ближайшему окружению, к тем людям, которых давно знаете. Именно среди ваших близких есть человек, который сильно ценит вас, но стесняется проявлять свои чувства. Если дадите шанс своему другу, вы найдете много новых положительных качеств, которых раньше не замечали. Многие из тех пар, кто расстался ранее, вновь воссоединятся.

ВЕСЫ

Семейные союзы будут заняты бытовыми хлопотами и заботой о детях. Трудности со здоровьем у пожилых родителей вынудят пересмотреть свой график и уделить им время. Возможны конфликты с дальними родственниками на почве имущества и застарелых неразрешенных споров. Уровень доходов сейчас будет от вашего благоразумия. Основные расходы коснуться потребностей семьи, супруга, детей. Ваш организм практически неуязвим сейчас и хорошее настроение не покидает. Воспользуйтесь приливом энергии, чтобы заняться спортом или сесть на жесткую диету.

СКОРПИОН

Значительно повышается ваша активность деятельность, поэтому вам сложно принять задержки ваших задумок. Главное – вы движетесь в правильном направлении, и в итоге все у вас получится! Несмотря на небольшой застой в делах и снижение прибыли, сейчас лучшее время, чтобы что-то изменить в своей профессиональной деятельности и продвинуться по карьерной лестнице. Ваши начинания поддержат влиятельные знакомые, которые помогут решить все неприятности с юридическими документами.

СТРЕЛЕЦ

Вы полны энергии и готовы решительно действовать. Берите инициативу в свои руки, предлагайте новаторские идеи начальству. В бизнесе сейчас лучшее время, чтобы расширяться, искать серьезных инвесторов для новых проектов. Вы упорно стремитесь к задуманной цели, но не все идет так быстро, как предполагалось вначале. Период непрост как для влюбленных, так и для супругов, которые давно в браке. Возможно, проявятся: раздражительность, претензии друг к другу, моральная усталость, финансовые недоразумения.

КОЗЕРОГ

Запланированные проекты развиваются очень медленно, приходится постоянно возвращаться к одним и тем же вопросам, вносить коррективы в свои планы. Особенно это будет заметно в первой половине недели. Желание ускорить развитие текущих процессов, завышенные требования к партнерам приводит к различного рода ошибкам, недопониманию в коллективе. Вас могут провоцировать и втягивать в интриги, но не стоит обращать внимание на завистников и сплетников. Рекомендуется более экономно подходить к расходованию финансов.

ВОДОЛЕЙ

Для семейных отношений достаточно сложный период. В ряде случаев разногласия будут связаны с детьми, и в большей степени это касается пар, имеющих наследников от разных партнеров. При этом спорить сейчас совершенно бесполезно: это ни к чему хорошему не приведет, только накалит обстановку в доме. Лучше переждать негативный период, чтобы не наломать дров. Помните, что разбитая чаша, даже если склеить, остается с трещиной. Творчество и активный отдых отлично скажется на всех жизненных сферах, включая сферу личных взаимоотношений.

РЫБЫ

Вы сможете рассчитывать на улучшение в финансовой сфере. Запланированные поездки пройдут удачно. Если что-то не получается, лучше подождать до октября. Чтобы хорошо заработать, не сидите на месте. У вас большой потенциал, поэтому задействуйте все ресурсы для увеличения доходов. Новые любовные отношения, начавшиеся в течении недели, скорее всего, не получат продолжения. Освежить любовь с давним партнером помогут совместные прогулки на природе, интересные путешествия.

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