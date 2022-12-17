Что звезды нам пророчат: гороскоп на 19-25 декабря 2022 года

Общий энергетический фон и психологический климат станет намного здоровее. Новые идеи и заряд оптимизма поможет реализации замыслов. Не скупитесь на комплименты и знаки внимания, создавайте вокруг себя позитив, и в ответ от этого мира вы получите еще больше светлых эмоций.

20 декабря в 16:33 Юпитер входит в знак Овна до 17 мая 2023 года. С этого дня события ускоряются. Чтобы не упустить счастливый шанс, старайтесь как можно больше находиться среди людей, проявляйте социальную активность, не падайте духом, как бы сложно все ни казалось на первый взгляд. Верьте в свою удачу, действуйте смелее - Юпитер поддержит ваши мечты!

Четвертая, кардинальная точка года - зимнее солнцестояние 21 декабря в 23:48, сбросит негативные программы последнего квартала 2022 года. В традиционных культурах этот день обозначал начало нового цикла, победу Света над Тьмой. В Киевской Руси называли этот праздник "коловорот", или "день рождения Солнца", так как именно с этого момента светило начинает "расти": день становится длиннее, а ночь - короче. Древние германцы праздновали Йоль - самый главный, священный и могущественный зимний праздник.

23 декабря в 12:17 новолуние в Козероге, поможет упорядочить свою жизнь, т.к. больше будут преобладать осторожность, конкретика, практичность и неторопливые эмоции. Иллюзии развеются, сдержанность и проявление чувств станут нормой.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Практически любое дело - работа, бизнес, карьера - принесут удовлетворение и финансовую прибыль. Высокая активность в профессиональной деятельности поможет обрести больше уверенности и наметить новые цели на год вперед. Уделите внимание саморекламе, создайте веб-страницу с описанием своих услуг и достижений. На фоне высоких карьерных успехов личная жизнь окажется на задворках ваших приоритетов. Ваш организм сейчас достаточно крепок, чтобы противостоять любым недугам и выдерживать повышенные нагрузки.

ТЕЛЕЦ

Вы почувствуете прилив сил и уверенности в себе, поэтому готовьтесь к новым начинаниям. Звезды предрекают неплохой заработок и выгодные предложения для дополнительного дохода. Бизнесмены получат выгодное предложение об открытии нового проекта. Обязательно проверяйте ту информацию, которая поступает от деловых партнеров: не все из них чисты на руку. Планетарные энергии не способствуют любовным делам, возможны даже конфликты из-за ваших неоправданных ожиданий.

БЛИЗНЕЦЫ

Денежные средства будут поступать стабильно и даже с небольшим излишком. Карьерные усилия принесут свои плоды, и это поможет уже в следующем году начать новый этап в профессиональной сфере. Это не лучшее время и для завязывания новых романов, но отличный период для восстановления давних связей. Семейным людям придется разрываться между домом и работой. Те, кто сейчас снова влюблен, будут чересчур эмоциональными и поспешными в своих решениях.

РАК

Приступы ревности и обид могут сильно испортить романтический настрой, поэтому наберитесь терпения и не спешите с выводами. Пожилым людям и беременным женщинам необходимо уделить внимание своему здоровью. Неделя благоприятна для социальных взаимоотношений, обсуждения рабочих дел с коллегами, дружеских встреч, деловых поездок. Приберегите свои финансы - в скором времени они вам понадобятся, старайтесь не связывайтесь себя новыми долговыми обязательствами.

ЛЕВ

Берегите партнерские взаимоотношения, постарайтесь не конфликтовать со своей второй половинкой, т.к. все вернуть в исходную точку, вряд ли получится. Хорошее время для того, чтобы сосредоточить все мысли и подумать о будущем, поставить для себя новые цели на год. В вас проснется организаторский талант, и вы сможете вдохновить окружающих на новые начинания. Не бойтесь взять на себя дополнительную ответственность, это даст шанс обрести власть, занять лидерские позиции.

ДЕВА

Обстоятельства заставят заняться важными вещами - вы будете принимать ответственные решения, выбирать продуктивный способ действий, и, что самое важное, искать специалистов, привлекать к выполнению работы людей с необходимыми навыками. Они сейчас поддержат вас, и вы выполните свою задачу без затруднений, сможете выйти на новый уровень. Новые романтические связи, скорее всего, не будут иметь продолжения, поэтому лучше сконцентрировать свои усилия на деловой сфере.

ВЕСЫ

У вас появится не только стимул и цели, но также необходимые ресурсы и возможности для деятельности. Не теряйте понапрасну время, воспользуйтесь всеми своими талантами, всеми приобретенными навыками и познаниями. Ненавязчиво продемонстрируйте их людям, с которыми вы связаны, и вы увидите, что двери перед вами откроются. Вполне вероятно, что в скором времени по результатам выполненной сейчас работы вы получите повышение в должности и прибавку к зарплате.

СКОРПИОН

Берите бразды правления в свои руки и привлекайте других людей в команду. Претворяйте все свои планы в жизнь, озвучивайте деловые идеи. Творческие силы, которыми вы обладаете, станут основой успеха уже в ближайшее время, поэтому пришло время воспользоваться ими. Новаторские идеи будут постоянно посещать вас, только надо дать им выход. В результате своих усилий вы продвинетесь по службе и улучшите свое материальное положение. Давние романтические связи могут преобразоваться в серьезные взаимоотношения.

СТРЕЛЕЦ

Не стоит опираться на помощников - действуйте самостоятельно, тщательно обдумав свои шаги. Любое деловое предложение заслуживает внимания: среди этих предложений, вполне вероятно, будет весьма выгодное. Возможно, вы отправитесь в путешествие, и оно обогатит вас опытом, из которого вы будете черпать в будущем. В вашем поле зрения появятся новые лица, и это замечательно, потому что те люди, которые войдут в вашу жизнь в конце текущего года, помогут вам добиться успеха в январе 2023-го.

КОЗЕРОГ

Возможна некоторая остановка в делах, неожиданные временные препятствия в работе и бизнесе. Появляется больше свободного времени. Ищите новые контакты, завязывайте и поддерживайте дружеские связи, создавайте совместные проекты - сейчас для этого наилучшие условия. Принимайте все новое и не расстраивайтесь, если вначале все покажется не таким уж радужным. Приятели, друзья и друзья друзей помогут выйти из самых сложных ситуаций, откроют новые пути к успеху и счастью.

ВОДОЛЕЙ

Если у вас есть цель, над реализацией которой вы работали долгое время, то, скорее всего, в ближайшие дни вы будете вознаграждены за приложенные усилия и улучшите материальное положение. Однако сейчас вам необходимо держать под контролем свои финансы и собственность, чтобы не упустить благоприятный момент приумножить то, что имеете. Помимо профессионального удовлетворения, которое принесет вам неделя, вы можете рассчитывать на приятные романтические встречи.

РЫБЫ

Ваша сила влияния сейчас велика, вы способны превзойти всех своих конкурентов и даже одержать победу над своими врагами. Это касается как личных, так и деловых взаимоотношений. Главное, не теряйте контроль над собой и не преступайте законов морали или правил приличия. Неделя прощания с прошлым - пришло время положить конец всем неоправдывающим себя отношениям. Вам надо подготовиться к совершенно новому началу, ведь следующий год открывает новый важнейший цикл вашей жизни.

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