Что звезды нам пророчат: гороскоп на 19-25 июня 2023 года

Впереди деятельная, активная и вместе с тем чрезвычайно практичная неделя. Но все же в понедельник и вторник лучше воздержаться от принятия важных решений. В эти дни Солнце и Нептун в напряженном аспекте, поэтому можно упустить детали, от которых зависит успех.

21 июня в 17:58 кардинальная точка года – летнее солнцестояние. Первый рассвет после момента ингрессии Солнца в знак Рака также обладает мощной энергией. После прохождения очередной кардинальной точки года многое меняется. То, что было важным и желанным, может отойти на второй план, а то, чему отдавали меньшее значение, вдруг становится наиболее значимым. Но для кого-то это дни тяжелых решений.

Главная тенденция второй половины недели – обретение полезных связей, расширение круга знакомств. Особенный успех ждет людей творческих профессий, работников сферы IT, медицинских работников. Связи с коллегами из других городов или стран развиваются активно и в целом удачно. Позитивные перемены в работе затронут всех, кто долгое время оставался на одном месте.

22 июня гармоничный аспект Меркурий-Марс наделяет энергичностью и деловой хваткой, благоприятствует сдаче экзаменов, обучению, поездкам; помогает сделать решительный шаг вперед. Более того, дни растущей Луны (18 июня – 3 июля) лучше всего подходят для новых начинаний, привлечения людей в свои проекты, командной работы.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Вы многого хотите, и ничто не помешает вам это заполучить, более того, люди готовы следовать за вами! Звезды на вашей стороне! Возможно активное развитие контактов с коллегами из других городов или стран, а также удачная деловая поездка. Активизируются старые связи, появятся новые знакомые – все это внесет в ваши дела свежую струю и заставит двигаться вперед весело и быстро. Прежние проблемы, связанные со спорной недвижимостью, все еще актуальны, но на этот раз они выглядят не столь острыми и вполне решаемыми.

ТЕЛЕЦ

Впереди повышение в должности, новая работа или расширение уже имеющихся полномочий. В жизни личной будьте готовы к приятным сюрпризам. Одинокие люди могут неожиданно для себя завести бурный роман, и он не будет похож на обычную интрижку: чувства затронут сердце. К чему все это приведет, покажет время, но шансы на яркое продолжение есть. Это хорошо для тех, кто свободен и не связан обязательствами с другими людьми. Однако тех, кто уже имеет пару, ждет мучительный выбор, поскольку новая любовь перевернет все с ног на голову.

БЛИЗНЕЦЫ

Люди семейные будут рады успехам подросших детей, в делах которых идет благоприятная полоса. У многих активизируются связи со старшими родственниками, возможны поездка, встречи с родней, проживающей в другом городе или в другой стране. Финансовая ситуация будет вполне стабильна. Есть возможность получить поддержку от партнера или оформить кредит на выгодных условиях. Если вам удалось хорошо заработать и отложить в прошлом, внезапно возникающие расходы не должны вас пугать – в скором времени вернетесь на прежние позиции.

РАК

Многие из представителей знака столкнутся хоть и с мелкими, но досадными проблемами со здоровьем. Главный залог хорошего самочувствия – баланс во всем, особенно в еде и алкоголе. Также в этот период главными заботами станут организационные дела и различные хозяйственные мероприятия в бизнесе. Возможно, речь пойдет о расширении дела, а также о различных операциях с недвижимостью. На этот раз все запланированные мероприятия будут идти гладко, без задержек и проблем. Не забывайте об отдыхе, берегите свои ресурсы!

ЛЕВ

Для расширения бизнеса предпринимателям понадобятся хорошие юристы и компетентные сотрудники. Нужные люди найдутся, и это самым благоприятным образом отразится на делах. Работающие по найму в больших компаниях люди столкнутся с возросшей ответственностью, которую возлагают на них начальники. В некоторых случаях речь пойдет о повышении в должности с соответствующим увеличением зарплаты. Многие из вас найдут подработку, используя свое хобби и таким образом совместив полезное с приятным.

ДЕВА

Хорошая прибыль, а также интересные проекты ожидают тех, кто работает в сети Интернет. В финансовом отношении этот период нейтрален. Высоких доходов не будет, но и расходы будут минимальны. Во многих случаях главные события этой недели могут происходить в доме и семье. На повестке дня – сложные вопросы, связанные с недвижимостью, ремонтом, переездом, разделом имущества. Возможно продолжение грандиозной стройки, завершение масштабного ремонта, приобретение дома, квартиры, дачи.

ВЕСЫ

Влюбленные могут направить свой пыл на обустройство совместного жилища, и это только укрепит их отношения. Многие из тех, кто развелся в прошлый период, сейчас получат шанс встретить интересного человека, с которым можно залечить старые душевные раны. Постарайтесь не привязываться и не строить далеко идущих планов, наслаждайтесь приятными свиданиями. Для тех, кто планирует рождение ребенка, сейчас наступает благоприятный период, чтобы заняться этим вопросом.

СКОРПИОН

Расходов ожидается немало, но вам сопутствует удача – в итоге вы окажетесь в плюсе. В этот период ваш энергетический потенциал достаточно высок, поэтому вам все по плечу. Многие из представителей знака в этот период будут много ездить по рабочим вопросам, контактировать с новыми людьми. Ваш доход сейчас напрямую зависит от вашей способности налаживать отношения с партнерами и клиентами. Некоторая напряженность в отношении с коллегами и руководством могут омрачать ваше настроение.

КОЗЕРОГ

Большинство из вас могут рассчитывать на новые выгодные сделки, а также на приличную прибыль от проделанной в прошлом работы. Вашим девизом в этом месяце должен стать – "Без труда не вытащишь и рыбку из пруда". Руководствуясь им, можно многое сделать и для работы, и для семьи. Новые предложения вероятны у работающих по найму, и они могут оказаться гораздо выгоднее прежних. Звезды советуют задуматься над сменой места работы или профессии, не стоит терпеть затянувшиеся проблемы.

ВОДОЛЕЙ

Для профессиональной сферы неделя достаточно благоприятна. Финансовое положение в этот период хоть и нестабильно, но с брешью в кармане вы не останетесь. Единственная проблема – прибавятся расходы на семейные нужды. Небольшая "заначка" поможет успокоить вас. Предприниматели будут вынуждены заняться документацией, рекомендуется с осторожностью заполнять налоговые декларации и другие официальные бумаги. В жизни личной намечаются большие перемены.

РЫБЫ

Проблемы, с которыми приходилось не раз сталкиваться на прошлой неделе, сейчас кажутся вполне решаемыми. Финансовая ситуация довольно стабильна. Деньги будут поступать регулярно, а расходы в целом умеренны и скромны. Из-за денег не стоит переживать – на жизнь вам хватит, а остальное подождет. Помимо обычных заработков, вы можете рассчитывать на большую прибыль от удачных операций с недвижимостью. Первые недели лета хороши и для личной жизни. Возможны новые романтические знакомства, способные перерасти в серьезные отношения.

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