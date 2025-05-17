Что звезды нам пророчат: гороскоп на 19-25 мая 2025 года

Гороскоп на 19-25 мая 2025 года / © Associated Press

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С 20 по 23 мая гендерные планеты — Венера и Марс в гармоничном аспекте: союз желания и действия. Эти дни наполнены позитивом, страстью и стремлением к красоте. Тригон в огненной стихии дает нам энергию для ярких поступков, новых знакомств и решительных шагов в отношениях. В эти дни желание и воля идут в одном ритме, открывая великолепное время для восстановления гармонии в отношениях, смелых признаний и начала романов, решительного продвижения в любимом деле, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

20 мая в 21:55 (gmt+3) Солнце входит в знак Близнецы: смена сезона ощущается не только в природе, но и в нашей внутренней динамике. Впереди месяц воздушной легкости, общения, информации и движения начинается. Мы переключаемся на режим любопытства, гибкости и многозадачности. Близнецы приносят живость, разговорчивость, тягу к новым знаниям и общению. Усиливается желание учиться, искать свежие идеи и расширять круг общения.

22 и 23 мая Солнце образует позитивные аспекты с Нептуном и ретро Плутоном, что дает особое состояние ясности ума и духа. Творческие инсайты, яркие сны, духовные озарения, раскрытие смыслов и глубоких мотивов — все это возможно в эти дни. Это время, когда мы способны чувствовать невидимое и преобразовывать свою внутреннюю реальность через намерение и веру. Нептун помогает видеть скрытые смыслы, а Плутон подталкивает к внутренним изменениям.

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25 мая — поворотная точка, определяющая тенденции ближайших нескольких лет: Сатурн, архитектор судьбы, входит в первый знак Зодиака — Овен — впервые за почти 30 лет. И делает это рука об руку с Нептуном — мистиком, архитектором грез. Это важный момент, который запускает новые долгосрочные проекты, усиливает решимость и учит брать на себя ответственность за свою судьбу. В ближайшие месяцы ты можешь почувствовать, что пришло время действовать смело и уверенно.

ОВЕН

На этой неделе закладываются первые семена нового жизненного этапа, новой внутренней дисциплины, новых смыслов, новых целей. Эти дни подходят для творческих инсайтов, духовных поисков и переосмысления важных вопросов. Это время не шторма, а зажигания внутреннего маяка, который поведет вас вперед. Если вы в поиске ответа — он может прийти необычным способом: через сон, фразу, знак. Пришло время начинать двигаться к своим мечтам без сомнений!

ТЕЛЕЦ

Энергия недели подталкивает к новым начинаниям. До 25 мая важно завершить старые задачи, а затем — смело двигаться вперед. Будьте готовы взять на себя ответственность за важные перемены. Тригон Венеры и Марса приносит баланс в личные отношения. Отличное время для романтики, творчества и укрепления партнерств. Аспект дает вам силу действовать с обаянием и уверенностью — используйте этот порыв. Самое время для того, чтобы подумать о новых возможностях для личного роста.

БЛИЗНЕЦЫ

Если вы мечтали о смелом шаге в личной жизни, сейчас самое время проявить инициативу! Подумайте: что вы давно хотели выразить, создать, с кем сблизиться? Время пришло. Солнце входит в ваш знак, открывая для вас звездный месяц! Вы в фокусе, в потоке общения, идей, вдохновения. Прекрасное время для начинаний, креатива, самопрезентации. Смена сезона делает вас главными героями недели! Вы почувствуете прилив сил, желание общаться и искать новые идеи. Идеальное время для обучения, переговоров и общения.

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РАК

Вас ждет повышение или судьбоносные решения в сфере статуса. Венера и Марс оживляют романтическую сферу. Прекрасное время для того, чтобы донести информацию и повлиять на их мировоззрение — люди вас слышат. А Сатурн в Овне поможет выбрать, с кем идти в будущее. Вы стоите на границе новой эпохи своей жизни, почувствуете, что пора пересматривать структуру своей жизни, что прежние правила больше не работают, что начинается внутренний и внешний путь обновления, основанный не на страхе, а на вере.

ЛЕВ

Для одних Львов — период резкого роста в карьере, а для других представителей знака — момент взросления, принятия ответственности, внутреннего лидерства. Позитивные аспекты Солнца с Нептуном и ретро Плутоном помогут вам глубже разобраться в личных чувствах. Доверьтесь своей интуиции, особенно если перед вами стоит сложный выбор. Все, что казалось хаотичным, начинает собираться в ясную структуру. Финал недели: судьбоносный, с ощущением развилки — но вы уже знаете, куда идти.

ДЕВА

Время очищения, завершения и подготовки к новому жизненному циклу. Слушайте знаки и берегите энергию. Используйте эту неделю для того, чтобы найти поддержку других людей и вплотную приблизиться к реализации целей. Сейчас хорошее время для этого, поскольку ваше обаяние усиливается, появляется сила действовать и создавать базу будущих успехов. Всю неделю присутствует ощущение «свежести в голове». Планы на будущее обретают крылья. Гибкость — залог успеха этого цикла.

ВЕСЫ

Тригон Венеры и Марс оживляют вашу сферу партнерства — пришло время серьезных союзов. Все, что поверхностно, отойдет. Зато настоящее — расцветет. Это аспект внутренней алхимии — когда мягкость Венеры не подавляет, а вдохновляет Марс на продуктивные действия, а активность Марса не разрушает, а усиливает чувственность Венеры. Возможны яркие знакомства, страстные моменты, восстановление старой связи. Время мечтать масштабно — в жизнь возвращаются драйв и страсть.

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СКОРПИОН

Начало недели: теплота, чувственность, стабилизация. Прекрасна для отношений и рабочих дел. Полезно отойти в тень, чтобы услышать голос своей души. Внутренний мир требует тишины и честности. Гармония Венеры и Марса помогает залечить старые раны, особенно в любви. Энергия недели может вскрыть чувства, которые давно прятали. Слушайте сердце. Смотрите вдаль, даже если неизвестность пугает. И не бойтесь сделать шаг туда, где ты еще не бывали. На горизонте новая философия, другая вера, переезд или учеба.

СТРЕЛЕЦ

Вы — на пике энергетической вовлеченности. Неделя интуитивная, вдохновляющая, поэтичная, дает смелость идти вперед. Это прекрасный период, чтобы учиться и делиться знаниями, знакомиться, налаживать контакты, легализовать свои идеи и начинания. Вас тянет к людям, диалогам, движению. Гармония Венеры и Марса дает вам шанс окунуться в любовь, вдохновение, творчество. Это благоприятное время для того, чтобы заняться финансами, делами наследства, поиском материальной помощи или инвестиций.

КОЗЕРОГ

Ваш управитель — Сатурн начинается этап новый 30-ти летний цикл и наступает период осознания скрытых аспектов вашей жизни. Это глубокое, судьбоносное движение: все жизненные сферы требуют переосмысления, возможно, ранее принятые решения придется отменить. Венера и Марс помогут не выгореть, а творчески зажечься и вдохновить окружающих. Окружающие люди отмечают изменения, произошедшие в вас. Вы как будто бы вышли из тени и теперь видите истину в важных вопросах.

ВОДОЛЕЙ

Начинается период строительства нового фундамента жизни и финансовой перезагрузки. Пора отпустить прошлое и выбрать, где ваш настоящий дом. Венера и Марс помогают наладить отношения с любимым человеком. Легкость в словах, креатив, идеи, новые связи — все это слегка утомляет, но в перспективе принесет хорошие результаты. Подходящее время для учебы, оформления документов, сделок купли/продажи. Используйте это время для переговоров и восстановления баланса в партнерстве.

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РЫБЫ

Неделя активизирует вас как коммуникатора, оратора, лектора. Подходит для путешествий, спорта и реализации амбициозных планов. Огненная энергия Венеры и Марса усиливает вашу активность, заряжает вас энергией для любовных и творческих инициатив. Пришло время проявлять таланты и воплощать мечту в материю! Это шанс выстроить долгосрочную стратегию стабильности, привлечь ресурсы и решить вопросы самоуважения. Гармоничный аспект Нептуна и Солнца поможет вам увидеть скрытые возможности.