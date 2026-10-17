Что звезды нам пророчат: гороскоп на 19-25 октября 2026 года

Гороскоп на 19-25 октября 2026 года

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Ретроградная Венера меняет дух происходящего, а переход Солнца в Скорпион усиливает стремление докопаться до истины. Конец недели может принести задержки, возврат старых тем и необходимость пересмотреть свои решения, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Атмосфера событий заставит пересматривать отношения, чувства, финансовые решения и личные ценности. Многие ситуации будут возвращать к незавершенным разговорам, старым привязанностям и вопросам выбора. Одновременно начинается новый цикл Венеры, Солнце переходит в Скорпион, а ретроградный Меркурий открывает период переосмысления планов и общения.

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20 октября ретроградная Венера образует напряженную квадратуру с Плутоном. Этот аспект поднимает на поверхность скрытые эмоции, ревность, вопросы контроля и зависимости. Становится сложно игнорировать то, что давно требует перемен. Возможны эмоционально насыщенные разговоры, возвращение людей из прошлого или осознание истинной ценности отношений.

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23 октября в 12:38 (gmt+3) Солнце входит в знак Скорпиона. Внешний фон становится более глубокой и интенсивной. Появляется стремление разобраться в сути происходящего, избавиться от всего поверхностного и сосредоточиться на действительно важных вопросах жизни.

24 октября ретро Венера образует аспект соединения с Солнцем в 1⁰ Скорпиона, а значит начинается новый цикл Венеры, а значит запускается процесс обновления сферы любви, финансов и самооценки. Несмотря на то, что Венера движется ретроградно, с этого момента многие могут получить важное понимание своих чувств, желаний и жизненных приоритетов.

С 25 октября Меркурий становится ретроградным до 12 ноября. В этот же день ретроградная Венера возвращается в знак Весы в 11:10, вновь пересекая границу между двумя знаками в своем попятном движении.

Ближайшие 3 недели — это время пересмотра планов, возврата к старым проектам, исправления ошибок и восстановления утраченных контактов. А ретро Венера в Весах смещает внимание с глубоких внутренних переживаний на поиск гармонии, справедливости и баланса в отношениях.

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Дополнительным фоном недели станет оппозиция Белой Луны и ретроградного Нептуна, которая начнет действовать 25 октября и до конца месяца. Она может показывать разницу между идеалами и реальностью, помогая увидеть, где человек обманывал себя или верил в красивые иллюзии.

ОВЕН

События покажут, какие связи имеют прочную основу, а какие держатся лишь на привычке или ожиданиях. Возможны судьбоносные встречи, возвращение бывших партнеров или важные разговоры, способные изменить дальнейшее развитие отношений. Не лучшее время для крупных покупок и окончательных финансовых решений. Возвращение старых денежных вопросов может потребовать пересмотра бюджета или прежних договоренностей.

ТЕЛЕЦ

Обстоятельства недели помогают избавиться от того, что утратило смысл. Многие почувствуют необходимость пересмотреть свои желания и понять, что действительно приносит удовлетворение. С началом ретроградного Меркурия возрастает вероятность задержек, недоразумений и ошибок в переписке, ведь планета находится в оппозиционном для вас знаке Скорпиона. Важно внимательно проверять документы, билеты, договоры и детали поездок.

БЛИЗНЕЦЫ

Не спешите двигаться вперед любой ценой — ваш управитель Меркурий входит в ретро фазу. Эта неделя больше подходит для переоценки, осознаний и завершения старых сюжетов, чем для активного старта новых проектов. Все, что возвращается сейчас из прошлого, приходит с определенной целью и может подсказать направление дальнейшего развития. Однако старайтесь не идеализировать происходящее и не строить выводы на одних эмоциях.

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РАК

Неделя поможет увидеть истинную ценность отношений, финансовых вопросов и собственных желаний. События могут вывести на поверхность скрытые мотивы, недосказанности или темы, которые долго оставались без внимания. После перехода Солнца в Скорпион акцент сместится на вопросы доверия, общих ресурсов и эмоциональной близости. С выходных стоит внимательнее относиться к документам, покупкам и переписке, особенно с коллегами и партнерами.

ЛЕВ

Возможны важные осознания в сфере отношений и финансов, даже если в начале не хочется их принимать. То, что раньше оставалось в тени, может стать очевидным и потребовать решений. После перехода Солнца в Скорпион возрастет интерес к глубоким чувствам, вопросам доверия и настоящей близости. Не спешите с важными покупками, договоренностями и оформлением документов! Луше расставить все по своим местам в вопросах любви, денег и личных приоритетов.

ДЕВА

Ваш знак находится в центре происходящих событий. Некоторые ситуации покажут свою истинную суть, а ответы на волнующие вопросы станут более очевидными. Солнце в Скорпионе усилит интерес к серьезным отношениям и теме доверия. С началом ретроградного Меркурия (ваш управитель) стоит проявить больше внимания к деталям в общении и документах. Квадрат Венеры и Плутона может заставить пересмотреть отношения, обязательства или давние обещания.

ВЕСЫ

Во многих союзах наступит момент истины и не всегда приятный. Новое соединение Венеры с Солнцем запускает важный цикл, который поможет понять, чего вы действительно хотите от любви и партнерства. Неделя заставит обратить внимание на рабочие процессы и привычный распорядок жизни. То, что долго не устраивало, потребует корректировки. Ретроградный Меркурий может вернуть старые проекты, клиентов или вопросы, которые казались уже закрытыми.

СКОРПИОН

После 23 октября усиливается романтический настрой — возможно возникновение ярких чувств к человеку, которого знаете давно. Атмосферу вокруг вас благоприятна для того, чтобы заняться обустройством пространства, восстановить мир в отношениях с любимым человеком и близкими людьми. Солнце входит в ваш знак, значительно усиливая вашу энергетику и влияние на окружающих. Соединение Венеры с Солнцем в Скорпионе открывает новый этап в личной жизни и вопросах самореализации.

СТРЕЛЕЦ

Главными станут вопросы дома, семьи и внутренней стабильности. Некоторые ответы придут не сразу. Назревает необходимость разобраться с давними семейными историями или завершить затянувшиеся разговоры. Информационный поток будет особенно интенсивным. Возможны важные разговоры, получение значимых новостей или возвращение к старым переговорам. Перепроверяйте детали и не торопитесь с подписанием важных бумаг. Во второй половине недели появляеться шанс изменить жизнь в лучшую сторону.

КОЗЕРОГ

Эмоциональная сфера будет особенно насыщенной. Ретро Венера поднимает вопросы самооценки, внешности и личных желаний. Вы можете неожиданно изменить мнение о человеке или ситуации. Это хорошее время для переосмысления собственных ценностей и поиска жизненного баланса. Возможны неожиданные встречи, воспоминания или возвращение людей из прошлого. Важно оставить в прошлом то, что больше не соответствует вашим истинным потребностям.

ВОДОЛЕЙ

Неделя располагает к внутренней работе и подведению промежуточных итогов. Некоторые процессы будут развиваться за кулисами, а важные ответы придут через интуицию и наблюдения. Оппозиция Белой Луны и ретроградного Нептуна напоминает: не все выглядит так, как кажется на первый взгляд. Пересмотру подвергнутся планы на будущее и отношения с друзьями или единомышленниками. Возможны неожиданные изменения в коллективных проектах. Новые идеи пока лучше не форсировать.

РЫБЫ

Неделя акцентирует сферу карьеры и общественного положения. Некоторые события могут стать проверкой ваших амбиций и устойчивости. Возвращение старых профессиональных вопросов поможет завершить незакрытые истории. Старайтесь не вступать в борьбу за влияние без необходимости. Полезно вернуться к старым целям и понять, какие из них по-прежнему имеют значение. Оппозиция Белой Луны и ретроградного Нептуна (ваш управитель) показывает, что сейчас важно отделять мечты от реальности.

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