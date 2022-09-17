Что звезды нам пророчат: гороскоп на 19-25 сентября 2022 года

Планетарные энергии в течение недели 19-25 сентября будут на максимуме. Давние ситуации, застоявшиеся проекты, старые взаимоотношения теперь раскрываются с иной стороны. События на международной арене развиваются стремительно, причем Украина на первых полосах мировых СМИ.

Произошел перелом в войне с РФ, последствия которого станут очевидными для всех уже после кардинальной точки года - осеннего равноденствия 23 сентября в 04:04 по киевскому времени. С этого момента Солнце входит в знак Весы и способствует урегулированию военных конфликтам, улучшению взаимоотношений между людьми на всех уровнях общественной жизни.

Солнце в Весах еще больше усилит транзит Марса в Близнецах. Гармоничный аспект между этими небесными телами помогает в проведении информационно-психологических операций, подготавливает почву для продвижения положительного имиджа Украины в мире. На фоне этого транзита (20.08.22 - 25.03.23) свои интересы может отстоять думающий и справедливый воин, а неадекватный агрессор будет побежден.

Соединение Солнца и ретроградного Меркурия 23 сентября позволит увидеть то, что скрывалось, включит сознание многих людей. В 15:05 Меркурий на ретро-фазе движения возвращается в знак Девы, и с этого дня до 3 октября будут актуальны вопросы августа 2022-го.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

С огромным энтузиазмом беретесь за любое дело, чем привлекаете к себе внимание других людей. Удается достичь внутренней гармонии с собой и окружающим миром. Проявляя качества лидера, первопроходца, вы создаете наилучшие условия для того, чтобы максимально раскрыть свой собственный потенциал. Хорошее время для взаимоотношений с иностранцами, поиска работы за рубежом, эмиграции. Ваш напор и энергия помогут открыть ранее закрытые двери, сделать рывок в карьере.

ТЕЛЕЦ

Не очень хорошее время для того, чтобы активно выражать свою позицию, бороться конкурировать. Но период благоприятен для решения финансовых вопросов, реорганизации бизнеса, самостоятельной неспешной работы. Особенно эффективны занятия спортом, физическая активность, проведение оздоровительных и профилактических мероприятий. Не просто проходит общение с коллегами, партнерами и другими союзниками. Но, если конфликт все же возникнет, к концу недели его можно будет устранить.

БЛИЗНЕЦЫ

Благоприятная неделя, хотя может присутствовать ощущение скуки, т.к. кажется, что все уже знакомо, ничего неинтересно, а это заставляет искать новую информацию или отправиться в путешествие. Однако не стоит строить слишком грандиозных планов, т.к. автомобиль, техника или оборудование могут выйти из строя в самый неподходящий момент. В любых ситуациях будьте осторожны, особенно на дороге, держитесь в стороне от источников опасности. Хорошее время для решения бытовых вопросов, заготовок на зиму.

РАК

В вашей жизни произойдут перемены, но это добавит вам хлопот, но, скорее всего, приятных. Период большой активности, поэтому берегите свое здоровье, чтобы всегда быть в ресурсном состоянии. В партнерских отношениях (личных и деловых) присутствует напряжение, т.к. сложно прийти к единому мнению по спорным вопросам. Намного больше успехов достигнете, если будете работать самостоятельно. Коллективная деятельность утомляет из-за не очень благоприятной психологической атмосферы.

ЛЕВ

Время эффективного равноправного сотрудничества и финансового комфорта. Учитывайте интересы других людей, и командная работа принесет вам удовлетворение. Вспомните о людях из прошлого - возможно, пришло время напомнить о себе и вместе создать интересный проект. Благоприятное время для начала путешествий, особенно в те места, где были ранее. После 22 августа можно провести обучающее мероприятие или небольшую рекламную кампанию - вы достаточно быстро получите результат.

ДЕВА

Берегите свои ресурсы, не растрачивайте энергию по всем направлениям. Вы можете сделать многое, если медленно, но последовательно будете двигаться шаг за шагом в направлении своей цели. Интересный период, обстоятельства складываются необычным образом, при которых происходит много встреч и разговоров. Старые знакомые и бывшие коллеги помогают решать самые сложные вопросы. Готовность следовать закону и отстаивать справедливость будет способствовать вашему продвижению.

ВЕСЫ

Начало недели достаточно напряженное, но после 22 сентября жизнь заиграет новыми красками. Удается достичь согласия с близкими людьми, с романтическим партнером и обрести душевное спокойствие. Для занятых в творческой сфере наступает очень плодотворный период, в том числе в финансовых вопросах. Ваши таланты и поступки производят впечатление на людей, появляется возможность занять достойное положение в обществе. Смело защищайте свои принципы и двигайтесь вперед - у вас все получится!

СКОРПИОН

С одной стороны, все хорошо по всем жизненным сферам, но с другой стороны - вы легко можете привлечь нежелательное внимание других людей. Соперники, конкуренты или просто недоброжелатели, могут доставить множество неприятностей, притворившись другом или почитателем вашего таланта. "Тише едешь - дальше будешь" - в этой фразе ключ к успеху на ближайшее время. Хорошее время для дальней поездки, эмиграции, а также личных и деловых взаимоотношений с иностранцами, дальними партнерами.

СТРЕЛЕЦ

Вас могут подталкивать к тому или иному решению, навязывать вам свое мнение. Поспешно сделанные выводы не приведут к успеху и не принесут никакой пользы. В один момент наваливается множество дел и порой кажется, что все вокруг против вас. Сейчас важно сохранить спокойствие и репутацию, направить свою энергию на одно, но самое важное дело. Успешна самостоятельная работа, а спорт и физические действия помогут привести в норму ваше психологическое состояние и мыслительные процессы.

КОЗЕРОГ

Время дебатов и споров, различных консультаций, хлопот. Вы можете с уверенностью говорить о том, что вы считаете правильным, а не подстраиваться под других людей. Незначительное сопротивление, с которым вы столкнетесь, вряд ли может негативно отразиться на ваших планах. Пришло время разобраться с накопившимися противоречиями, предпринять меры по улучшению психологического климата в коллективе. В сфере личных взаимоотношений могут произойти неожиданные события, скорее приятного характера.

ВОДОЛЕЙ

Возникают различные препятствия, затрудняющие любые путешествия, даже поездки по ближайшим окрестностям. Желание сделать все и сразу может привести к обратному результату. После 22 сентября общий фон станет благоприятнее, вы ощутите прилив жизненной энергии и сможете удивить окружающих своей решимостью. Но также будьте готовы к тому, что придется вступить в открытую конфронтацию или каким-либо образом отреагировать на действия конкурентов или недоброжелателей.

РЫБЫ

Расставьте приоритеты, отбросьте все ненужные дела в сторону и приступайте к делам, но не обещайте больше, чем вы в состоянии выполнить. Вам предстоит много работы, появляется множество дополнительных обязанностей, что может привести к переутомлению и даже травмам. Не торопитесь, не забывайте о мерах предосторожности и бережно расходуйте свои психические, интеллектуальные и физические ресурсы. Позволяйте себе отдых, пообщайтесь с членами семьи, с приятными вам людьми.

Читайте также: