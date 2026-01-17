Что звезды нам пророчат: гороскоп на 19-25 января 2026 года

Гороскоп на 19-25 января 2026 года / © Associated Press

Реклама

19 и 20 января Меркурий и Марс по очереди формируют гармоничные конфигурации с Сатурном и ретроградным Ураном, помогая соединить разум, действие и стратегическое мышление. Это редкое сочетание даёт возможность находить практичные решения в нестандартных ситуациях, примирять старые подходы с новыми идеями и действовать без спешки, но с пониманием дальних последствий, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

20 января становится важной точкой смены энергетического фона. В 03:45 (gmt+2) Солнце входит в знак Водолея, открывая период обновления, смещения акцентов в сторону будущего, коллективных процессов и поиска новых форм взаимодействия с миром. А уже в 18:41 Меркурий также переходит в Водолей и соединяется с Солнцем, усиливая интеллектуальную активность.

В этот же день формируется один из ключевых аспектов недели — секстиль Сатурна и ретроградного Урана, влияние которого ощущается с 19 по 22 января. Это аспект медленного, но устойчивого обновления, знакомый нам по апрелю 2025 года. Многие почувствуют, что внутренние процессы «созревают», а решения, принятые сейчас, имеют долгий эффект.

Реклама

21 и 22 января энергетика смягчается и становится более тонкой. Марс образует секстиль с Нептуном, добавляя интуиции, вдохновения и способности чувствовать направление без жёсткого давления. Агрессия снижается, а желание действовать «в потоке» усиливается.

22 января усиливается глубина мышления и восприятия. Соединение Меркурия с Плутоном в Водолее переводит фокус на скрытые смыслы, истинные мотивы и важные разговоры. Слова в эти дни могут иметь трансформирующую силу.

23 января в 11:17 Марс входит в знак Водолея, и с этого момента начинает формироваться мощный трансформирующий стеллиум: Марс, Меркурий, Венера, Солнце и Плутон в Водолее. Энергия резко смещается в сторону будущего, коллективных процессов, социальных изменений и внутреннего бунта против устаревших форм. В этот же день происходит точное соединение Солнца и Плутона — аспект глубокой перезагрузки, когда старые сценарии теряют силу, а новые начинают формироваться на более глубинном уровне.

ОВЕН

В целом эта неделя ведёт от гармоничной настройки к сильному импульсу перемен. Это период, когда важно выстроить опору, навести порядок в делах и чётко определить приоритеты. Сначала — выравнивание, осознание и подготовка, затем — включение новой энергии, которая будет разворачиваться дальше, уже за пределами привычного. Не сопротивляйтесь обновлению, но и не торопите события и тогда процессы, начатые сейчас, получат долгий и значимый путь развития.

Реклама

ТЕЛЕЦ

Нарастает ощущение необходимости перемен. Вторая половина недели хорошо подходит для продуманных шагов, переговоров, корректировки планов и работы с долгосрочными задачами. Это неделя инсайтов, свежих идей, неожиданных решений, а разговоры всё чаще касаются перспектив, планов и изменений. Но действия лучше согласовывать с внутренним состоянием, доверять знакам и работать с образами, идеями, творческими и духовными задачами.

БЛИЗНЕЦЫ

Ваш управитель Меркурий, перемещаясь по Водолею, помогает перестраивать жизнь без разрушений, соединять опыт прошлого с требованиями будущего, находить баланс между стабильностью и переменами. Что-то проясняется окончательно, тайное становится явным, а решения принимаются после глубокого внутреннего анализа. В течение недели много разговоров, переписки и общения в социальных сетях. Обмен идеями открывает новые перспективы.

РАК

В целом неделя требует осознанности и бережного отношения к себе. возрастает потребность всё проговаривать и прояснять. Мысли всё чаще обращаются в будущее, появляется желание выйти за рамки привычного сценария, изменить подход, попробовать новый формат. Это ещё не момент резкого рывка, но уже точка внутренней готовности. Хорошо задавать себе вопросы о направлении движения, целях и смыслах, даже если ответы пока не до конца оформлены.

ЛЕВ

Хорошее время для обсуждений, планирования, анализа и пересмотра решений, принятых ранее. Однако важно следить за тоном общения — слова сейчас имеют вес и могут как выстроить мосты, так и создать ненужное напряжение и даже разрушение. Лучше выбирать ясность и честность без резкости. Во второй половине недели на первый план выходят эмоции и темы отношений. Может появиться желание тепла, поддержки, подтверждения своей значимости в партнерстве.

Реклама

ДЕВА

Неделя начинается с ощущения внутреннего напряжения и необходимости собраться. При этом возможны моменты сомнений, дистанции или внутреннего противоречия между «хочу» и «надо». Сейчас важно не закрываться, но и не растворяться в других; чувствовать, но сохранять границы. Это время хорошо подходит для поиска информации, честных разговоров, но не для ультиматумов. Чем спокойнее и честнее вы проживёте эти дни, тем легче будет войти в следующий этап.

ВЕСЫ

Неделя требует от вас собранности и умения действовать с расчётом. События подталкивают к выходу из зоны комфорта, даже если вам этого совсем не хочется. Может появиться ощущение давления извне, но именно оно помогает понять, куда вы действительно хотите двигаться дальше. Важно не спорить ради спора и не доказывать свою правоту силой. Спокойный, уверенный шаг принесёт больше, чем резкие движения. К концу недели появляется ясность и чувство внутреннего обновления.

СКОРПИОН

Возможны ситуации, где привычные схемы перестают работать, и требуется новый подход. Неделя хорошо подходит для пересмотра целей, особенно в профессиональной сфере. Не держитесь за то, что уже перестало приносить удовлетворение — пространство готовит для вас более устойчивую опору. Многое проясняется через разговоры и обмен мнениями. Возможны неожиданные предложения или идеи, которые сначала покажутся странными, но позже окажутся перспективными.

СТРЕЛЕЦ

Фокус смещается на взаимодействие с окружающими. Возможны ситуации, где придётся искать компромисс и учитывать чужие интересы. Эмоциональный фон становится глубже и требует честности с собой. Могут обостриться темы отношений, дома или личных границ. Это не время закрываться, но и не момент жертвовать собой ради чужого спокойствия. Неделя помогает выстроить более зрелое понимание близости и ответственности. Важно не бояться перемен в привычных ролях.

Реклама

КОЗЕРОГ

Период учит гибкости и умению слышать обратную связь. Возрастает потребность всё структурировать, разложить по полочкам и привести в систему. Однако события могут напоминать, что не всё поддаётся контролю. Это хорошее время для корректировки планов и заботы о здоровье. Чем мягче вы отнесётесь к себе, тем легче пройдут изменения. Вторая половина недели приносит ощущение обновления и желание действовать иначе, чем раньше.

ВОДОЛЕЙ

Неделя может затронуть глубинные эмоции и скрытые процессы. Возникает потребность разобраться с прошлым, завершить старые истории или изменить отношение к ним. Возможны колебания между желаниями и обязательствами, между личным и внешним. Это подходящий период для творчества, общения и поиска вдохновения, но важно не уходить от ответственности. К концу недели приходит понимание, где стоит поставить точку, а где — открыть новую страницу.

РЫБЫ

Фокус недели — цели, планы и направление движения. Возможны разговоры, которые меняют ваше представление о ситуации или о людях рядом. Вы чувствуете, что завершаете один этап и готовитесь к новому. Может появиться усталость от избыточной ответственности, но вместе с ней приходит понимание, что не всё нужно тянуть в одиночку. Это время для осознанных решений и укрепления личных границ. Важно не подавлять свою индивидуальность, но и не идти наперекор всему миру.