Что звезды нам пророчат: гороскоп на 2-8 августа 2021 года

Начало августа напряженное - на государственном уровне возникают серьезные политические противоречия и экономические сложности.

Потребуется огромная выдержка и дисциплина, чтобы избежать неприятностей, особенно во взаимоотношениях с начальством. Нежелание учитывать идеи и опыт других людей, может привести к потере работы.

Вторая половина недели благоприятна для самостоятельной деятельности, проявления индивидуальности и любых начинаний, в том числе, для новых отношений – личных и деловых. Обстоятельства этого периода складываются непредсказуемо, но способствует необычному творческому вдохновению. 8 августа в 16:50 по киевскому времени Новолуние во Льве, которое всем поможет разобраться в себе, определиться в жизни и найти свое место под солнцем.

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ОВЕН

Вы находитесь в центре, на вас обращают внимание. Вокруг вас образуется благоприятная эмоциональная атмосфера, которая поможет вам успешно решить многие вопросы. Повышается трудоспособность, энергичность и бодрость духа – вы способны вдохновить других людей, подтолкнуть их к действиям.

Но не исключены эмоциональные всплески, состояние напряженности, состояние беспокойства и неуверенности в своих чувствах и чувствах партнера. Не стоит принимать важных решений относительно личной жизни и лучше не обращать внимания на возникшие разногласия, - ссоры не повлияют на длительные, устоявшиеся отношения и вскоре забудутся.

ТЕЛЕЦ

Окружающие вас люди помогают найти в жизни самые лучшие стороны. Это будет идеальный период для дружеского общения, для любви, брака и семейной жизни, для всего прекрасного и эстетичного, для социальной активности. Хорошее время для покупки дорогих вещей, а также для улаживания общественных и финансовых дел.

За счет личной привлекательности и физического обаяния, вам многое удастся сделать в течение недели. Вы можете рассчитывать на материальную помощь, на идейную поддержку начальника, влиятельных лиц и покровителей, особенно среди представителей противоположного пола. Не исключено вовлечение в служебный роман.

БЛИЗНЕЦЫ

Благодаря повышенному вниманию к другим людям и пониманию их интересов, вы успешно заключаете сделки и договора. Если есть сложности в личной жизни, используйте это время для гармонизации ваших романтических отношений и семейных связей, занимайтесь с детьми. Хороший период для проведения официальных встреч, разговоров со спонсорами, выступлений, решения юридических вопросов.

Благоприятное время для людей, связанных с искусством, занятых в сфере услуг и индустрии красоты. Улучшается ваше материальное положение, возможно, вам вернут долг. Вообще, прошлое напоминает о себе, в поле зрения появляются люди, с которыми связаны важные события.

РАК

Ваш энергетический потенциал и жизненные силы значительно возрастают, однако не следует доводить себя до стрессовых ситуаций и взваливать на себя слишком большую ответственность. Обратите свою активность и предприимчивость в мирное русло, избегайте конфликтов и претензий к партнеру. Легче будут преодолеваться препятствия, а общее положение дел будет определяться динамизмом.

В партнерстве и личных взаимоотношениях происходят изменения – постарайтесь занять нейтральную позицию, чтобы не сожалеть о высказанных претензиях или действиях. Финансовые дела будут доведены до успешного завершения, если вы примите помощь других людей, прислушаетесь к их рекомендациям.

ЛЕВ

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Вы становитесь более заметны, бла­годаря своим высказываниям, умственным способностям и оптимизму. Высокая самооценка и сила воли, побуждают вас к самовыражению в самом позитивном отношении, что хорошо воспринимается окружающими. Общение и путешествия в этот период принесут новые возможности, помогут в достижении личных целей.

Сосредоточенность на своих ценностях и самовыражении, способствует достижению более высоких уровней воображения и оригинальности. Полученная информация, новые впечат­ления побуждают вас к творчеству. Умение словом поддержать другого человека, вдохновить на свершения, выдвигает вас на лидерские позиции.

ДЕВА

Решимость и удовлетворение своих желаний, являются главными движущими силами множества ваших действий. Щед­рость, жизнерадостность, заряжает окружающих вас энергией, оп­тимизмом. В этот период вам могут бросить вызов или умышленно спровоцировать на открытую конфронтацию, а также на ситуации, связанные с конкуренцией и риском.

Вы вполне способны и готовы справиться со всем, что вам предстоит, но ваши поступки могут привести к переутомлению, если вы будете взваливать на себя всю работу, пока другие отдыхают. Потреб­ность личного участия во всех делах, стремление вырваться из навязанного круга обстоятельств, способствует укреплению жизненной пози­ции.

ВЕСЫ

Самые сложные и болезненные вопросы решаются легко и радостно. Окружающие могут считать, что вы слишком оторваны от действительности, т.к. ваш оптимизм приводит их в недоумение. Но именно благодаря вере в лучшее, у вас появляется возможность добиться благосклонности начальства и власть имущих, решить материальные вопросы с помощью других людей.

Устремлённость к заветной цели, одержимость идеей, азарт, уверенность в правильности своих действий, помогают вам добиться прорыва в какой-то области деятельности, заявить о себе как о специалисте. Равновесие и гармония со­храняются только в движении и активной жизненной позиции.

СКОРПИОН

У вас все шансы повысить свое благосостояние и продвинуться в профессиональной сфере. Активный поиск работы, дополнительных источников дохода, ресурсов, обязательно даст положительный результат. Вам сопутствует везение в делах, острота многих си­туаций снимается.

Возможность извлечь личную выгоду, приоб­рести что-то ценное, делает вас более активным, инициатив­ным, видимым для всех. Подумайте о своей репутации, не делайте ничего того, что может быть воспринято двусмысленно, избегайте материальных соблазнов, теневых схем. Сейчас важна осторожность во всем – это позволит медленно, но уверенно решить большинство актуальных для вас вопросов.

СТРЕЛЕЦ

Хорошее время для кардинальных преобразований – все, что начинается в течение недели, будет иметь большое значение для вас в ближайшие несколько месяцев. Используйте каждую возможность ,чтобы продемонстрировать свои таланты и способности, открыто говорите о своих планах – ваши идеи получат поддержку, если они касаются коллективов, объединяют людей.

Хорошее время для рекламы, запуска онлайн проектов, обучения новым профессиям и повышения квалификации в сфере своей деятельности. Если нужно решить юридические вопросы, найти компромиссное решение – не откладывайте эти дела на потом. Застой и однообразие губительны для вас, поэтому действуйте смелее.

КОЗЕРОГ

Большинство затянувшихся во времени дел, наконец-то получат свое развитие, принесут прибыль. Вы ощутите помощь и участие людей, с которыми знакомы давно, будут успешны любые проекты, связанные с коллегами и партнерами из прошлого. Родители, родственники, старшие братья и сестры могут нуждаться в вашей помощи, советах, поэтому напомните о себе, проявите заботу о них – ресурса у вас хватит на всех.

Если были конфликты, остались обиды – пришло время во всем разобраться и устранить все сложности во взаимоотношениях. Разногласия с коллегами и партнерами возможны, но это не повлияет на ваш успех в профессиональной сфере, в бизнесе.

ВОДОЛЕЙ

Несмотря на усталость, необходимо использовать каждый шанс и демонстрировать свои навыки в работе, стремление сделать карьеру – в этом случае, вы сможете добиться признания и популярности. Вас может посетить чувство одиночества, даже вероятно охлаждение чувств с партнером, сложности в романтической сфере, но это легко можно будет исправить в Полнолуние 22 августа в вашем знаке (второе полнолуние подряд).

Если вы хотите внести свой вклад в жизнь общества, занять лидерские позиции – неделю стоит провести активно, занимаясь работой и делами. Ваши старания уже в скором времени, принесут хороший результат, вы сможете перейти на новый уровень своего личностного развития.

РЫБЫ

Ситуация неопределенности негативно отражается на вашем настроении, что может привести к ненужным конфликтам на работе и в семейных отношениях. По возможности, отдохните, уединитесь и проанализируйте то, что успели сделать за предыдущие месяцы.

Это неделя подведения итогов, если правильно усвоите уроки и сделаете выводы, этот опыт поможет вам в ближайшее время сделать прорыв в наиболее актуальной для вас жизненной сфере. Не торопитесь, сейчас не время ускорять процессы, наоборот – наблюдайте, анализируйте причинно-следственную связь прошлого, настоящего и будущего – в этом вы найдете дополнительные ресурсы.

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