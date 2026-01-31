Что звезды нам пророчат: гороскоп на 2-8 февраля 2026 года

Гороскоп на 2-8 февраля 2026 года / © Associated Press

Полнолуние 2 февраля во Льве открывает этот трансформационный период, в которой внутренний свет становится главным ориентиром. Луна в огненном знаке поднимает эмоции на поверхность, усиливая всё, что связано с самовыражением, смелостью и личной правдой, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

На фоне мощного стеллиума в Водолее этот яркий лунный импульс звучит особенно контрастно: между сердцем и разумом возникает напряжённый, но продуктивный диалог. А ближе к концу недели энергия постепенно смягчается, позволяя интуиции занять место логики и открывая пространство для более тонкого восприятия происходящего.

7 февраля Меркурий покидает Водолея и входит в Рыбы, где и перейдет в ретроградное движение 26 февраля. Если в начале недели доминировали логика, анализ и холодная ясность, то с ингрессией Меркурия включается совершенно иной режим восприятия. Мысли становятся мягче и глубже, а рациональные схемы уступают место интуиции, образному мышлению и способности улавливать подтекст.

В итоге неделя складывается как движение от внешнего к внутреннему, от яркого проявления к тихому осмыслению. Это период, когда личное и коллективное переплетаются, когда сердце и разум спорят, но всё же находят точку баланса. Будущее зовёт, но идти к нему теперь хочется не через усилие, а через внутреннюю ясность. Неделя подходит для важных решений, творческих прорывов, честных разговоров и начала новых внутренних циклов — тех, что рождаются не из давления обстоятельств, а из тихого, но уверенного понимания своего пути.

ОВЕН

Эта неделя побуждает вас действовать смелее и решительнее. Вы чувствуете внутренний подъём, который подталкивает к тому, чтобы выйти на первый план и заявить о своих намерениях. Важно направлять энергию осознанно: не распыляться, а выбирать то, что действительно имеет значение. В середине недели возможен мощный творческий импульс или озарение, которое поможет вам продвинуть личный проект. Завершение недели принесёт ощущение, что вы сделали важный шаг вперёд.

ТЕЛЕЦ

Для вас неделя становится временем внутреннего пересмотра. Это время, когда внутренние озарения приходят не через расчёт, а через тонкие ощущения, сны, символы. Прежние привычки или подходы больше не работают, и это мягкий, но настойчивый сигнал к обновлению. Хорошо уделить внимание дому, телу, эмоциональному состоянию. В середине недели возможен всплеск чувств, который поможет понять, что именно требует перемен. К выходным вы почувствуете потребность в уединении и восстановлении.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя приносит активное общение, новые идеи и неожиданные инсайты. Вы оказываетесь в центре информационного потока. Возможны новые знакомства, предложения или обсуждения, которые откроют перспективы. В середине недели вы можете получить важную новость или вдохновение. К выходным появится желание углубиться в более личные, душевные разговоры. Меркурий (ваш управитель) в Рыбах открывает пространство для творчества, духовных практик, психологической работы, музыки, поэзии.

РАК

Фокус недели смещается от яркой эмоциональной кульминации к вопросам стабильности, безопасности и личных границ. Вы можете почувствовать, что пришло время укрепить своё положение — в работе, в отношениях или в собственных решениях. Но одновременно с этим решение задач, где нужны жёсткие дедлайны, точность и сухой расчёт, становится дискомфортным. Это хорошее время для наведения порядка, завершения дел и создания опоры. К выходным дням вы почувствуете внутреннее облегчение.

ЛЕВ

Неделя начинается ярко и насыщенно: вы в центре внимания, и многое зависит от вашего настроя. Это полнолуние высвечивает темы самовыражения, личной смелости, внутреннего огня и потребности быть услышанным. Прекрасное время для того, чтобы проявить себя и расширить свое влияние. Ваши желания и импульсы становятся отчётливее, и вы понимаете, что готовы двигаться дальше. В середине недели возможен эмоциональный прорыв или важное осознание. Конец недели принесёт вдохновение, мягкость и ощущение, что вы на правильном пути.

ДЕВА

Неделя разворачивается как постепенный переход от напряженного состояния к более мягкому, интуитивному. В начале периода ощущается эмоциональное полнолуние во Льве, которое заставило многих признать то, что долго откладывалось. Оно поднимает вас на сцену собственной жизни, заставляя признать то, что больше невозможно скрывать. На фоне стеллиума в Водолее это проявилось особенно контрастно — словно сердце и разум вступили в открытый диалог, каждый настаивая на своём.

ВЕСЫ

Пришло время навести порядок — в делах, мыслях, отношениях. Неделя подходит для завершения старых задач, структурирования планов и освобождения пространства для нового. Важно не перегружать себя деталями и позволить себе немного гибкости. В середине недели возможен эмоциональный всплеск, который покажет, что вы слишком долго игнорировали собственные потребности. К выходным вы почувствуете тягу к творчеству или более эмоциональным занятиям. Появляется динамика в сфере общения и партнёрств.

СКОРПИОН

Это хорошее время для совместных проектов, переговоров и честных разговоров. В середине недели возможен эмоциональный момент, который поможет расставить акценты. Вы можете получить важную обратную связь или увидеть отношения под новым углом. Появляются возможности для построения масштабных планов. Внутреннее стремление к свободе и обновлению усиливается и это нравится окружающим. К выходным вы почувствуете потребность в гармонии, мягкости и душевном тепле.

СТРЕЛЕЦ

Вы удачно выходите из старых социальных ролей, поменять правила, структуру, формат жизни — от бытовых мелочей до глобальных решений. Вы входите в период внутренней концентрации и глубоких процессов. Удается разобраться в мотивах — своих и окружающих. Неделя подходит для трансформаций, но без резких шагов: всё должно происходить естественно. В середине недели возможен эмоциональный подъём, который поможет увидеть скрытые аспекты ситуации. К выходным вы почувствуете, что готовы к важному решению.

КОЗЕРОГ

Неделя расширяет ваши горизонты — через идеи, людей или новые возможности. Появляется готовность сделать следующий шаг. В середине недели возможен эмоциональный всплеск, который поможет определить истинные желания. Это хорошее время для обучения, путешествий, планирования будущего. В середине недели возможен эмоциональный момент, который покажет, где вы перегрузили себя. К выходным появится желание замедлиться и прислушаться к внутреннему голосу. Вы почувствуете вдохновение и желание творить в уединении.

ВОДОЛЕЙ

Фокус недели — на материальных вопросах, стабильности и долгосрочных целях. Вы можете почувствовать, что пора пересмотреть стратегию или укрепить фундамент. Неделя подходит для практичных решений, структурирования планов и укрепления позиций. Вы оказываетесь в центре событий: неделя приносит много идей, перемен и возможностей. Экспериментируйте и достигнете успеха. Эмоциональные всплески могут подсказать, куда двигаться дальше. К выходным наступает мягкое ощущение ясности и внутреннего согласия.

РЫБЫ

Неделя открывает пространство для интуитивных озарений и глубоких чувств, романтику и любовь. Вы чувствуете, что внутренний мир становится ярче и насыщеннее. Это хорошее время для творчества, самоанализа, духовных практик и мягких перемен. В середине недели вы можете получить важное осознание о себе или своём пути. Возможен важный разговор или знак, который поможет определиться с направлением. К выходным вы почувствуете вдохновение и внутреннюю гармонию.