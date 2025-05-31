Что звезды нам пророчат: гороскоп на 2-8 июня 2025 года

Гороскоп на 2-8 июня 2025 года / © Associated Press

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5 июня — Меркурий в Близнецах (в знаке своего управления) формирует гармоничный секстиль с Марсом во Льве. Это аспект уверенной речи, быстрой мысли и смелых решений. Наш ум заряжается энергией действия, а желания — логикой. Прекрасное время для презентаций, важных разговоров, старта проектов и инициатив. Воздух (Близнецы) подталкивает огонь (Лев) к мощному возгоранию, а речь — к выразительности. Однако, в этот день будьте осторожны с огнем!

6 июня в 07:43 (gmt+3) — Венера возвращается домой, в знак Тельца, где она проявляет свою чувственную природу во всей полноте. Это период, когда простые радости — красота, прикосновения, вкус, уют и финансовая стабильность — становятся особенно важными. Любовь ищет укоренения, тело — наслаждения, отношения — надежности. Все, что создается с любовью и вниманием, будет расти.

7 июня — день внутренней мудрости. Меркурий соединяется с Юпитером в Близнецах, а также с яркой неподвижной звездой Бетельгейзе — символом благородства и духовной силы. Это идеальный момент для озарений, инсайтов, изучения новых тем и общения с учителями. Наш внутренний ученый, писатель, рассказчик или мудрец может сейчас выйти на сцену — дайте ему слово. Все, что мы думаем и произносим, может найти отклик во Вселенной.

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8 июня в 01:58 Меркурий, обогатившись небесной мудростью, покидает воздушные просторы Близнецов и входит в водный, интуитивный знак Рака. Здесь мышление становится мягким, чувствительным, заботливым. Важно слушать не только слова, но и то, что стоит за ними. Это прекрасный период для разговора по душам, для заботы о семье, написания писем, работы с прошлым и воспоминаниями.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Неделя важная для вас, может принести озарения, важные вести или внутреннее пробуждение. Период сочетает в себе легкость и глубину, движение и укоренение, мысли и чувства. Подходит для решения практических вопросов, выстраивания отношений, начала новых дел, но также требует чуткости и душевного участия. С 6 июня — приятные новости в сфере финансов и личной стабильности. Ближе к выходным — настрой на дом и родных.

ТЕЛЕЦ

На этой неделе небеса обещают ясность, обострение интуиции и новые перспективы. Период продуктивного общения и интересных деловых предложений. Возможны поездки, переписки, обучение. С Венерой в вашем знаке вы становитесь магнитом для любви, красоты и удовольствий. Неделя благоприятна для улучшения внешности, обновления в отношениях, романтики и шопинга. Возможны крупные траты, но и неожиданные подарки от жизни.

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БЛИЗНЕЦЫ

Начало недели подходит для активных шагов и общения. Ваше время продолжается — Меркурий в вашем знаке дает энергию идей, легкость в коммуникации и массу интересных знакомств. Возможны удачные финансовые решения, возврат долга или выгодная покупка. Особенно важен день 7 июня — вы можете услышать именно те слова, которых ждали или получить ту информацию, которую искали. В конце недели — фокус на душевное и очень личное.

РАК

В первой половине недели — желание уединения, тишины и восстановления. Но уже с 8 июня Меркурий войдет в ваш знак, и вы снова почувствуете силу слова, вдохновение и желание говорить о важном. Венера помогает укрепить близкие связи и восстановить душевный баланс, поддержит дружбу и романтику. Завершение недели идеально подходит для интуитивных настроек, душевных разговоров и погружения в важные семейные или внутренние темы.

ЛЕВ

Марс в вашем знаке дает мощный импульс к действиям, поэтому фон недели активен и продуктивен. Середина недели благоприятна для любви, комфорта, принятия важных финансовых решений. Венера делает вас убедительными и харизматичными, усиливает вашу репутацию и может принести признание или вознаграждение за труд. Особенно удачное время для творческих профессий и сферы продаж. Возможны светлые новости о недвижимости или родне.

ДЕВА

В первой половине недели — рабочие и карьерные вопросы на первом месте. 6 июня — благоприятный день для поездок, общения с иностранцами, планирования путешествий. Венера образует гармоничный аспект к вашему Солнцу и помогает найти гармонию в рутине и укрепить связи с коллегами или клиентами. Хорошо заключать соглашения, подписывать договоры, устраивать теплые разговоры. Возможно важное решение по карьере.

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ВЕСЫ

Вы чувствуете, как Вселенная раскрывает перед вами тайные двери. Возможны важные трансформации и осознания, особенно ближе к 7 июня. Венера — ваш управитель, перемещается по второму знаку силы — Тельцу, делая отношения мягче и гармоничнее. неделя благоволит творчеству, любви и реализации личных талантов. Транзит пробуждает чувственность, тягу к прекрасному и может подарить нежность или новое вдохновение в любви.

СКОРПИОН

Неделя принесет прилив вдохновения и уверенности, появится шанс улучшить отношения с близкими. Во вторник и среду избегайте споров с руководством — Марс может усилить прямолинейность. Время навести порядок в доме, заняться семейными вопросами и внутренним состоянием. Возможна важная деловая встреча, которая повлияет на ваш статус. В любви избегайте флирта из вежливости — это может запутать чувства окружающих.

СТРЕЛЕЦ

Начало недели может быть вялым, но с четверга включится продуктивный режим. В карьерной сфере — удачное время для заключения соглашений или начала проекта. В выходные смените обстановку — это принесет вдохновение. Возможны важные разговоры с родственниками или вопросы недвижимости. Ваша способность к адаптации сыграет ключевую роль. Вы становитесь особенно чувствительны к словам и настроениям окружающих.

КОЗЕРОГ

Неделя начнется с желания заявить о себе. Удачное время для публичных выступлений, презентаций и выхода в онлайн-пространство. Благоприятное время для коротких поездок. Венера добавит вдохновения, может проявиться тяга к поэзии, искусству или теплому диалогу. Период поднимает тему партнерства. Также семейные темы выходят на первый план. В любви возможна встреча с человеком, чье мировоззрение вас вдохновит.

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ВОДОЛЕЙ

Энергия недели располагает к тому, чтобы выстраивать границы. Венера активирует потребность в гармонии, но в отношениях могут возникнуть недомолвки — лучше сразу проговорить сомнения. На работе возможны задержки, но к пятнице ситуация выровняется. Одиноких представителей знака может ждать неожиданная встреча в необычном месте. Возможны неожиданные предложения, которые могут изменить ваше будущее.

РЫБЫ

В начале недели может появиться ощущение, что вы стоите на распутье. Но ваше обостренное чутье поможет разобраться в запутанной ситуации. Важно не бояться рисковать, но при этом сохранять разумный баланс. В личной жизни возможны неожиданные признания или романтические моменты. В карьере — неожиданные перемены, которые приведут к новым возможностям. Выходные — с фокусом на повседневных задачах и заботе о здоровье.