Что звезды нам пророчат: гороскоп на 2-8 октября 2023 года

Неделя перед коридором затмений будет наполнена заботами и волнениями. Но она эффективна с точки зрения обретения уверенности, создания подходящих условий для нормальной жизнедеятельности на весь октябрь.

С 3 октября 2023 года на 9 месяцев негативная кармическая точка – Черная Луна (Лилит) – вошла в знак Девы и приносит новые испытания по темам это знака: работа, быт, здоровье. Но это также и новая возможность развязать кармические узлы, т.е. осознать и признать собственные ошибки, свои сильные и слабые стороны путем переосмысления, что позволяет компенсировать свои недостатки и усилить достоинства.

Гармоничный аспект ретро-Плутон-Меркурий ощущается уже со 2 октября (точный – 4 октября) развивает логику и усиливает способности в финансовой сфере. Начало недели подходит для понимания внутренних процессов, анализа происходящих событий и правильных выводов.

С 5 октября Меркурий перемещается по Весам. Транзит помогает договориться даже по самым сложным вопросам, найти компромиссное решение и устранить конфликтные ситуации, установить взаимовыгодное партнерство.

Убывающая Луна способствует снижению социальной активности, но также разумному расходованию ресурсов. Поэтому неделя благоприятна для неспешной работы и создания прочных социальных связей и профессиональной сферы.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Повышенная обидчивость и желание держать под контролем всех и вся может привести к ненужным спорам и потере полезных контактов. Надо постараться пресечь свою эгоцентричность на корню и дать возможность другим людям проявить себя. Финансовые вопросы будут волновать вас больше обычного, запутывая в тревожных сомнениях и заставляя переживать из-за необходимости даже мелких денежных трат. Именно поэтому следует сосредоточиться на вопросах заработка, а не самоутверждением в глазах других.

ТЕЛЕЦ

Постарайтесь избавиться от приземленных забот и от всего лишнего и тянущего вас назад, в том числе, от токсичных связей. Предложение новой работы надо принимать без колебаний, с уверенностью глядя в завтрашний день. Любой умственный труд в этот период принесет максимальную отдачу, а получение новых знаний будет даваться без особых усилий. Благодаря усилившейся способности моментально приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам, стресс и переживания обойдут вас стороной.

БЛИЗНЕЦЫ

Старайтесь завершить все краткосрочные проекты и не думайте начинать долгосрочные. Лучше отложить на ноябрь самые перспективные начинания. Даже если произойдут кардинальные перемены и все пойдет не по плану, вам удастся найти верное и эффективное решение. Хорошее время для того, чтобы покопаться глубже в волнующих вас вопросах, скорее всего, вы придете к неожиданным, но верным выводам. Ограничьтесь списком только тех дел, которые никак нельзя отложить.

РАК

Обстоятельства недели благоволят активным действиям и самым смелым планам, реализации которых будет способствовать накопленный опыт и нерастраченные силы. Подписывайте важные бумаги, поговорите с начальством о производственных делах, занимайтесь решением финансовых и юридических вопросов. Не стоит делиться своими переживаниями с друзьями и знакомыми, т.к. разговоры по душам способны навредить вам из-за ваших откровений. Консерватизм и эмоциональная сдержанность поможет в любых делах.

ЛЕВ

Что-то подталкивает вас изнутри придираться к мелочам и критиковать окружающих, возможно, это неуверенность в себе. А это сильно затруднит общение, как по работе, так и с домочадцами. Вам подсознательно захочется бросить вызов обществу и провоцировать близких людей, но звезды рекомендуют вместо странных выходок, не поддающихся объяснению, эпатировать окружающих внешним видом: соорудите на голове необычную прическу, выберете броские аксессуары, отдайте предпочтение ярким цветам в одежде. Это позволит обрести популярность!

ДЕВА

Неделя подходит для того, чтобы заняться финансовыми вопросами: вы сможете вернуть долг, на который давно не рассчитывали или же получить денежные средства на выгодных условиях. Ближе к выходным ваше восприятие действительности взвинчивается до предела, восприятие действительности искажается, расшатывая связь с реальностью. Это временное состояние – в ваш знак вошла негативная кармическая точка – Черная Луна, но постепенно поймете, как с ней взаимодействовать.

ВЕСЫ

Вначале недели концентрироваться на профессиональных задачах вам будет сложно, поэтому лучше по возможности взять пару выходных и провести время с детьми или младшими родственниками. С 5 октября все становится на свои места, приходит надежность и основательность. Хорошее время для того, чтобы составить план действий, предварительно определив приоритеты, и следовать ему, не поддаваясь сиюминутному желанию все бросить и уехать в отпуск. Для этого будет вторая половина октября.

СКОРПИОН

Если ваш партнер или близкий человек решится высказать вам какую-либо претензию, вы реально можете довести до того, что разговор закончится плачевно. С одной стороны, вам будет несложно понимать причины слов и поступков близких людей, с другой – слова поддержки и одобрения найти затруднительно. Старайтесь без всякой суеты и спешки заниматься своими привычными делами и откажитесь от предложения друзей пропустить по бокальчику вечером – гораздо правильнее вместо этого расположиться на диване с книгой и чаем с мелиссой.

СТРЕЛЕЦ

Обходите стороной любые авантюры, иначе можно серьезно влипнуть в неприятности или просто попасть впросак. Хорошее время для изучения перспективного направления, связанного с вашей профессиональной деятельностью. При должном изучении всех рисков и возможностей неделя подходит для любых инвестиций от покупки хозяйственных вещей до вложения в ценные бумаги. Также можно с пользой потратить деньги на саморазвитие или интересное начинание, главное не спустить их на сиюминутное желание.

КОЗЕРОГ

Усиливаются ваши творческие способности, делая вас открытыми миру, новым идеям и людям. Можно уверенно браться за проект, казавшийся вам невыполнимым. Подходящее время для планирования бюджета до конца года, обязательно выделяя в нем сумму на покупки для себя, отдых и развлечения. Выходные будут напряженными, поэтому важно в этот период не наломать дров и до субботы осуществить все задуманное. Окружающие люди могут провоцировать вас, вступать в споры, но это может привести к затяжному конфликту.

ВОДОЛЕЙ

К расшатанному внутреннему состоянию добавляется повышенная доверчивость. Поэтому вам следует быть осторожными с обещаниями, которые вам раздают даже хорошо знакомые люди, да и самим не стоит брать на себя повышенных обязательств – риск того, что все сорвется, слишком высокий. Во второй половине недели вас потянет на романтику и общение с близкими и дорогими людьми – противиться этому не стоит! В субботу останьтесь дома, посвятите время себе и домашним делам.

РЫБЫ

Идей и планов много, но технически реализовать их сложно. Поэтому все начинания лучше отложить до ноября. Ваши дипломатические и ораторские способности будут на высоте и позволят загладить любую, даже самую неприятную ситуацию. Однако, всплески кипучей энергии, которая может у вас пробудиться, все-таки стоит останавливать. В течение недели самым правильным будет «подчистить хвосты», навести порядок в делах, заняться анализом своей жизни и творческой деятельностью.

Читайте также: