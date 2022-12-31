Что звезды нам пророчат: гороскоп на 2-8 января 2023 года

Первая неделя нового года будет не очень яркая на события. Но, несмотря на медленную раскачку дел на внешнем уровне, происходит активная внутренняя работа, глубокие преобразования, которые необходимы для обеспечения устойчивого развития всех процессов.

Транзит Венеры по знаку Водолея с 3 января создает дружественную атмосферу, способствует эффективной коллективной работе, конструктивному общению с единомышленниками. До конца недели - хорошее время для решения юридических вопросов, налаживания взаимоотношений с иностранными партнерами. Многое прояснится, понятны перспективы, но к решительным действиям переходить еще рановато. Не предпринимайте активных шагов до середины января.

Первое полнолуние 2023 года произойдет 7 января в 01:08 по киевскому времени в знаке Рака, где имеет статус управления. Полная Луна очень сильна в этом знаке, обостряет чувства и делает людей очень эмоциональными. Период полнолуния (6-8 января) стоит прожить в спокойном размеренном темпе. Он благоприятен для общения с детьми и семьёй, для восстановления душевного равновесия, но при этом совершенно не подходит для решения деловых вопросов.

8 января начинается новый кармический цикл – Черная Луна (Лилит) входит в знак Льва до 4 октября 2023 года. Очень непростой период для представителей этого знака Зодиака, период кармической расплаты, возврата долгов. Если же человек придерживался и придерживается моральных принципов – через мысли и чувства, действия или слова, то серьезные неприятности обойдут его стороной.

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ОВЕН

Неделя кропотливого труда, подходит для коллективной работы и заключения долгосрочных договоров о сотрудничестве. Появляются новые идеи, которые вполне реализуемы, но пока с этим не торопитесь. С 13 января ваш управитель – Марс – выйдет из фазы ретроградного движения и для вас начнется очень продуктивный период. Хорошее время для того, чтобы навести порядок на рабочем месте и в собственном доме. Неделя для вас, в целом, нейтральная, подходит для переосмысления пройденного пути.

ТЕЛЕЦ

Энергия бьет ключом, творческий потенциал проявляется максимально. В голове рождаются интересные мысли, на привычное и знакомое смотрите под другим углом. Используйте неделю для того, чтобы тщательно спланировать дела и начать их реализовывать уже со следующей недели. Мозговая активность на пике, так что потратьте несколько дней на чтение серьезной литературы или изучение чего-то масштабного. К концу недели вы можете окунуться с головой в глубинные переживания.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам нельзя сейчас выпадать из общего социального потока. Старайтесь быть среди людей, больше общайтесь, обсуждайте рабочие вопросы с коллегами, иначе потеряете связь с реальностью. Возможны неожиданные встречи с бывшими партнерами, взаимодействие с которыми поможет найти гениальные решения старых проблем. В выходные появится склонность к капризам и сиюминутным переживаниям, так что постарайтесь для себя найти занятие на эти дни. Полезны поездки к родственникам, активный отдых с близкими людьми.

РАК

Исключите всякую социальную активность, особенно во второй половине недели. Если вы не мыслите жизнь без физической нагрузки, то пусть получасовое занятие йогой станет вашим максимумом на день. Неделю лучше всего провести наедине с самим собой, с родителями, детьми или романтическим партнером. Обращайте внимание на сновидения – подсознание пытается сказать вам что-то очень важное. Творчество, обустройство дома, семейные заботы помогают обрести спокойствие, улучшить свое психическое и физическое здоровье.

ЛЕВ

Как можно больше времени проводите в обществе творческих натур, чтобы вместе вам удалось сотворить что-нибудь грандиозное. К концу недели сдерживайте себя в высказываниях, т.к. появится сильная потребность неуместно шутить и раздавать направо и налево язвительные комментарии. Попробуйте притормаживать всякий раз, когда вам захочется произнести очередную колкость, чтобы не ввязаться в бессмысленный конфликт, который может испортить изначально прекрасные перспективы, появившиеся вначале 2023 года.

ДЕВА

Немного нарушается коммуникация, обстоятельства заставляют вас опаздывать, излишне суетиться. Во многом это происходит потому, что вы стараетесь удержать то и тех, кто стремится утечь из вашей жизни. Отпускайте то, что хочет остаться в 2022 году. Без жалости прощайтесь с тем, что уходит, и не бойтесь оставаться в пустоте на какое-то время. Неделя подходит для проведения оздоровительных и профилактических процедур, начала курса массажа. В третьей декаде января вы почувствуете прилив энергии и море позитивных изменений в жизни.

ВЕСЫ

Пришло время тщательно спланировать то, как именно вы будете шагать вверх по карьерной лестнице. В течение недели можно удачно постучаться в кабинет начальника, чтобы прямолинейно заявить о вашем намерении получить прибавку к зарплате. К концу недели крайне важно окружить себя прекрасным. Отправляйтесь на прогулку в самые привлекательные районы вашего города, заглядывайте туда, где перед вами предстанет искусство, и обязательно откажитесь от спортивного стиля в пользу чего-то элегантного.

СКОРПИОН

Начало недели годится для творческих экспериментов, для всего, где не нужно соблюдать строгие правила. Обратите внимание на приливы чувств, все они возникли в вашей жизни не просто так и надолго задержатся в повседневности. Откажитесь от рутинных дел и не загружайте себя финансовыми вопросами, лучше посвятите как можно больше времени непринужденному общению, поездкам или прогулкам. Старайтесь избегать острых тем, чтобы ваша легкая нервозность не привела к затяжному конфликту.

СТРЕЛЕЦ

В некоторой степени, вы отрываетесь от внешней действительности, поэтому пока что не пытайтесь углубляться в дела, чтобы понять истинное положение бизнеса, рабочих дел и перспективы их развития. Разрешите себе витать в облаках ровно столько, сколько вам захочется. Чтобы оставаться в ресурсном состоянии, старайтесь всячески избегать отрицательных эмоций. Время переосмысления чувств и потребностей, своего присутствия в коллективе, в парных взаимоотношениях, а также исправления ошибок.

КОЗЕРОГ

Событие, которое на первый взгляд покажется незначительным, может положить начало большим переменам в жизни. Не исключено, что придется быстро принимать решения, но по возможности попросите отсрочку, чтобы обдумать каждый шаг. Подсказки интуиции помогут избежать ошибок. С точки зрения личных отношений благоприятная неделя. Если вы пока одиноки, то возможна неожиданная приятная встреча, в том числе с бывшим партнером, которая может перерасти в романтическую связь.

ВОДОЛЕЙ

Неделя подойдет для того, чтобы взяться за что-то новое, изучить эту тему глубоко, составить план, создать фундамент будущих успехов. Даже если никто не будет помогать вам и давать советы, вы быстро поймете, как лучше действовать и найдете кратчайший путь к цели. Благоприятным будет это время для решения финансовых вопросов. Вероятны выгодные договоренности, удачные недорогие покупки. Атмосфера недели не предполагает значительных достижений, однако в целом дела идут нормально.

РЫБЫ

Отпустите то, что вы так активно продвигали в прошлом году, позвольте делам продвигаться самостоятельно и понаблюдайте, как они созревают и проявляют собственный характер. Наполните вашу жизнь романтикой и приключениями. Займитесь любимым хобби, сходите в кино, выберитесь на природу или в кафе со старыми знакомыми. Будьте внимательны к деталям, нюансам и намекам, подумайте не спеша, что они могут означать для вас. Не позволяйте своим эмоциям выходить из-под контроля и брать над вами вверх. Поберегите своих партнеров, проявите выдержку и толерантность.

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