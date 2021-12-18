Что звезды нам пророчат: гороскоп на 20-26 декабря 2021 года

Это неделя третьей четверти лунных фаз. Луна после максимального рассвета. Время реализации жизненных энергий, когда можно максимально продемонстрировать себя и получить сильные эмоции.

Все скрытое выходит на поверхность, ситуации проясняются, люди понимают, что необходимо для получения результата. Людям комфортно входить в уже запущенный рабочий процесс, действующий проект, развивать то, что начато до них. Эффективна работа в команде, в совместном взаимодействии.

20 Меркурий в трине с Ураном, Меркурий – это мысль, а Уран – неожиданная вспышка, яркое озарение. Появляются оригинальные идеи в сфере заработка, нестандартный подход к делам способствует решению многих вопросов и выходу из запутанных жизненных ситуаций. Хорошее время для того, чтобы укрепить свое социальное положение, воспользовавшись поддержкой проверенных временем партнеров.

21 декабря в 17:59 Cолнце входит в знак Козерога – Зимнее Солнцестояние - начинается новый Солнечный цикл. С этого момента преобладают рационализм, методичность, спокойствие, следование правилам, настойчивость в достижении целей.

24 декабря квадратура Сатурна и Урана – аспект характеризует внешние процессы, вопросы государственной важности, это борьба консерваторов и новаторов, пока Сатурн сильнее – в Водолее статус второго управления, а Уран в падении в Тельце. Сатурн связан с ограничениями, нормами, т.к. движется по Водолею, способствует появлению новых правил. Но дисциплина Сатурна делает любую работу эффективной.

25 декабря снова соединяются Плутон с Венерой, которая уже в ретро фазе. Люди переживают глубокие эмоции по отношению друг к другу. То, что начиналось в десятых числах декабря (в материальных делах, любовных или партнерских отношениях), в течение недели оформляется в реальный результат.

26 декабря Меркурий в секстиле с Нептуном - это аспект творчества и вдохновения. Усилившееся воображение и богатая фантазия позволяет найти плюсы практически в любой ситуации. Внешняя атмосфера способствует сближению людей, легче найти взаимопонимание и устранить затянувшиеся конфликты.

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ОВЕН

Появляется много планов, которые можно воплотить в реальность, если находиться в обществе, среди людей. Активная деятельность еще больше способствует увеличению жизненных сил и энергии. Вас принимают в коллективе, вами увлекаются и восхищаются. Быстро устанавливаются отношения с представителями противоположного пола. Смелое принятие ответственных решений и использование всех своих резервов, дает ощутимый прогресс в делах и рабочих процессах. К концу года некоторые цели достигаются. Это может быть рост по службе, поощрение, расширение собственного бизнеса, появление инвестора.

ТЕЛЕЦ

Вы все больше погружаетесь в себя, в собственные дела и личные отношения. А из-за этого могут быть утрачены возможности, связанные с социальной реализацией, возобновлением работы остановившихся проектов. В третьей декаде декабря как можно больше контактируйте с людьми, решайте вопросы, связанные с деньгами, зарплатой, деловыми отношениями. И тогда к концу года возможно карьерное продвижение, вы увидите прогресс в бизнесе и профессиональной сфере. Проявления искренности, честности и прямоты, привлекут к вам не только сотрудников, но и начальников, и партнеров по бизнесу.

БЛИЗНЕЦЫ

Хороший период для общественных и юридических дел, а также для образовательной, просветительской, литературной или издательской деятельности. Планы легко воплощаются в реальность, появляется поддержка со стороны окружающих, возобновляются давние взаимовыгодные отношения. Участие в благотворительных мероприятиях повысит ваш рейтинг. Удачны поездки и командировки, связи и торговые отношения с зарубежными и дальними партнерами, хорошо продвигаются ваши дела за границей. Возможен финансовый успех, получение премии, материальной поддержки, похвалы и наград.

РАК

Проявляющаяся жизнерадостность и положительная, сориентированная на будущее настроенность, будут вызывать чувство симпатии к вам со стороны других людей. Успешные завершения сделок, решение финансовых вопросов, переговоры с властями, зарубежными партнерами, вполне вероятны в течение недели. Поэтому, проявляйте как можно больше активности, продвигайте свои интересы, работайте, проявляйте инициативу, объединяйте людей - результат будет хороший. Если есть нарушения здоровья, то они перейдут в стадию выздоровления. Вас радуют семейные отношения, романтика входит в вашу жизнь.

ЛЕВ

Возникает огромная энергия, которую важно использовать конструктивно. Появляется возможность воздействия сразу на коллектив, группу людей. Вы можете подчинить себе всю ситуацию в целом, преобразить её так, как выгодно вам. Возможны крупные изменения на профессиональной сфере или в бизнесе. Есть шанс решить важные финансовые вопросы, закрыть долговые обязательства. Могут произойти обновления в любовных отношениях, возможна встреча с бывшими любимыми или деловыми партнерами, но также может возникнуть острое желание сбросить путы старых отношений.

ДЕВА

Удается занять ведущие позиции, как в личных отношениях, так и среди коллег или деловых партнеров. Стремление к передовым преобразованиям производства, будет поддержано руководством. Неожиданное поступление нужной информации, способствует изменениям в порядке ведения дел или в отношениях с партнерами и сотрудниками. Неделя благоприятна для долгосрочного планирования, заключения соглашений, пересмотра договоров. Не исключен внезапный поворот событий, многое проходит не так, как вы задумали. Хорошее время для любого вида умственной активности. Завязываются интересные связи, необычные отношения.

ВЕСЫ

Неделя достаточно напряженная, времени не хватает, происходят задержки в делах, срываются поездки и встречи. Возможно, вам придется решать проблемы ваших родственников или друзей. Вспыхивает потребность обновить личные взаимоотношения в сторону большей гармоничности. Однако, социальная нагрузка, множество дополнительных дел, необходимость заниматься финансовыми вопросами, не оставляет возможности погрузиться в семейные дела и любовные взаимоотношения. Творческие люди обретают вдохновение, вспышки интуиции помогают обновить старые забытые проекты.

СКОРПИОН

Очень ресурсная неделя для вас - мощный творческий взлет, любовь и романтика, способствует качественным жизненным трансформациям. Имущественные и денежные вопросы благополучно решаются. Хорошее время для серьезных разговоров со своим партнером по браку. Вы становитесь притягательным и приобретаете гипнотическую силу влияния на других людей, особенно на представителей противоположного пола. Могут разрушиться прежние представления о любви, появляется тенденция к тайным любовным отношениям, склонность драматизировать ситуацию.

СТРЕЛЕЦ

Период важных эмоциональных переживаний и изменений в финансовом положении. Такие изменения происходят независимо от вашей воли, а под влиянием внешних обстоятельств. Возможны серьезные преобразования в рабочей среде, с партнерами по бизнесу. Общественные настроения оказывают на вас большое влияние, поэтому можете запутаться в своих мыслях и принять чужие желания за свои. В течение недели полезно уединиться – это поможет раскрыть и начать интенсивно развивать многие таланты и способности, особенно в области искусств. Может назреть необходимость разрыва старых любовных отношений и построения новых.

КОЗЕРОГ

Активизируются вопросы алиментов или наследства, а также имущественных или финансовых проблем. Вполне возможно удачное их решение, после чего наступит период внутренней уравновешенности и гармонии. Дружеские отношения станут еще доверительнее, успешно будут развиваться общественные дела. Люди искусства почувствуют побуждение к новым творческим работам. Чтобы максимально эффективно использовать этот период, необходимо находиться в обществе других людей, заявлять о себе, смело продвигать свои интересы и отпускать все старое и бесперспективное.

ВОДОЛЕЙ

Критический период для исчерпавших себя, личных или деловых отношений. Требуется самообладание и полный контроль над своими эмоциями и настроением, чтобы ситуацию обернуть с выгодой и пользой для себя. Появляется тяга к постоянству, вам удается избежать ненужной суеты, сбросить давящие обязательства. Родные и знакомые могут удивиться вашему поведению и спокойствию. Нет стремлений к переменам, меньше поступков, которые раньше шокировали окружающих. Вы чувствуете усталость и грусть, но эта неделя отлично подходит для того, чтобы уединиться, заняться тем, что нужно именно вам и возобновить свои ресурсы.

РЫБЫ

Благоприятная неделя, все запланированные дела успешно завершаются, но может быть не совсем так, как ожидалось. Однако, результатом вы будете довольны все равно – если не сейчас, то позже это поймете. Заключенные в это время партнерства и знакомства окажутся продолжительными, но могут развиваться медленно и с дипломатической осторожностью. Появится возможность расширить свое влияние как на работе, так и в личных контактах. Возникающие тормозящие влияния призывают вас занять выжидательную позицию для принятия правильного решения. Материальные успехи в это время достигаются благодаря выдержке или упорному труду.

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