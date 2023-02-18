Что звезды нам пророчат: гороскоп на 20-26 февраля 2023 года

Неделя начинается с новолуния 20 февраля, которое произойдет в Рыбах в 09:05 и практически совпадает с моментом вхождения Венеры в знак Овна в 09:56 по киевскому времени. Очень важный день, принесет кардинальные перемены и задаст активный фон до конца февраля. Для личных взаимоотношений, романтики и любви, начинается не очень благоприятный период.

21 февраля Меркурий в напряжении с Ураном, планетарные энергии способствуют конфликтным ситуациям. Возможные неожиданные изменения в делах, срывы запланированных работ, отмены рейсов, сбои программного обеспечения в работе систем. Может возникнуть сильное желание что-то изменить в своей внешности, но, все же, не стоит этого делать в этот день.

22 февраля Меркурий в гармоничном аспекте с Марсом благоприятствует профессиональной деятельности, любым начинаниям, сделкам купли-продажи, ближним и дальним поездкам. Жажда приключений может превратить примерного семьянина в авантюриста, а девушку-отличницу в роковую женщину-вамп.

23 февраля – зеркальная дата, непростой день, тревожный. Обстоятельства складываются так, что каждый человек видит свое отражение во внешнем мире. Эффект зеркала состоит в том, что мир отражает нам только то, что мы думаем, что есть в нас самих. Будьте готовы столкнуться с тем, что вам неприятно, но именно это является ключом, который поможет избавиться от негативных черт характера и открыть нужные двери, изменить свою жизнь, получить возможности для внутреннего роста и личностного развития.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Вы достигли определенных успехов в своей работе, но это еще не предел. Вы сможете завоевать новые вершины, если будете больше показывать свои старания руководству. Время от времени нужно напоминать о себе, предлагая интересные решения производственных вопросов. Предпринимателям придется побороться с жесткой конкуренцией на рынке. Возможно, кто-то копает под вас, и бизнес окажется под угрозой. Однако в трудный момент на помощь придет друг или хороший знакомый, который даст пару дельных советов, а также поддержит финансово.

ТЕЛЕЦ

Неисправимые трудоголики могут в течение недели, сделать немало. К примеру, приведут в порядок офис или закроют сделки с недвижимостью. А можно урегулировать вопросы финансового плана: отдать долги и разобраться с данными в прошлом обязательствами. Финансовая ситуация неоднозначна: много средств уйдет на нужды детей, близкого человека. Вместе с тем и без денег вам не придется – они будут поступать регулярно и в приемлемых количествах. Отношения с деловыми партнерами не сильно побеспокоят вас сейчас, поскольку в этой сфере все стабильно.

БЛИЗНЕЦЫ

Сейчас вы больше увлечены работой, но место для романтики все-таки стоит найти. Не отказывайтесь от свиданий, обязательно уделяйте этому время. Ищите золотую середину, и тогда вы будете по-настоящему счастливы. Одиноким людям стоит обратить внимание на знакомого, который давно испытывает симпатию. Но не нужно пользоваться такими чувствами, если вы не испытываете взаимности. Высокая турбулентность в личной жизни начнется у молодых и свободных людей. Однако и семейные сильно рискуют увлечься привлекательной особой.

РАК

Проблемы возможны у пожилых родственников: возможно, вам придется пересмотреть свои планы, чтобы помочь им. В течение недели ваш энергетический потенциал не высок, поэтому берегите себя и соблюдайте меру, как в еде, так и в питье. Ваша карьера медленно, но уверенно идет в гору. Если вы давно работаете на одном предприятии, у вас есть все шансы стать начальником, у молодых специалистов – получить повышение. Все ваши мысли будут заняты кропотливой работой, а также желанием увеличить зарплату. Не упускайте ни одного предложения для дополнительного заработка.

ЛЕВ

Появляется сильная потребность что-то изменить в своей жизни. Служащим стоит менять работу только в случае более выгодного предложения. Предприниматели смогут повысить обороты компании, но для этого придется пойти на небольшой риск и взять кредит. Удачными будут проекты, в которых участвует иностранный капитал. Возможны разногласия с партнерами по делу, и по-прежнему речь идет о недвижимости или другой крупной собственности. Появится желание все бросить на полпути, однако это временные трудности, и они скоро закончатся.

ДЕВА

Хорошая прибыль возможна от ведения дел с зарубежными партнерами. Значительных расходов потребует семья, дети, родные. В личной жизни вам предстоит решение вопросов, связанных с обустройством дома, ремонтом и семьей. Предстоящий период принесет серьезные перемены. Былые возлюбленные захотят воссоединиться, а супруги почувствуют необходимость откровенного разговора. Много сил будут отнимать дети, которым сейчас как никогда нужна ваша поддержка и помощь в учебе и в планировании их будущего.

ВЕСЫ

Для одиноких это неплохое время: их обаяние и оптимизм привлекут достойных представителей противоположного пола. Если вы одиноки, не отказывайтесь от романтических свиданий: они принесут неожиданно приятные эмоции. У женщин появится шанс встретить свою «половинку», а мужчины – могут всерьез влюбиться. Семейным парам рекомендовано остерегаться различных искушений, чтобы сохранить брак. Повышенная нагрузка на работе сильно ослабляет ваш иммунитет, поэтому сохраняйте спокойствие.

СКОРПИОН

Сейчас вы серьезно настроены на построение карьеры, повышение в должности, чтобы увеличить свой доход. Звезды покровительствуют тем, кто занят в общественных организациях, IT-сфере, ученым, инженерам. Представится хороший шанс получить выгодное предложение в бизнесе, перейти на новое место работы с лучшими условиями. У бизнесменов ожидается прибыль, возможность получить крупный кредит или инвестиции. Служащие могут не беспокоиться за свое положение: их усердие обязательно будет высоко оценено по достоинству руководством.

СТРЕЛЕЦ

Наступает идеальное время для решения жилищных вопросов, расширения семьи, зачатия и рождения детей. В целом ваше здоровье довольно крепкое, однако остерегайтесь большого скопления людей, чтобы не подхватить вирусную инфекцию. В карьерном росте не ожидается заметных скачков, однако вы можете рассчитывать на хорошую премию или выгодную подработку сверхурочно. Мелкие предприятия потребуют пристального внимания и тщательного контроля со стороны бухгалтерии. Вы сможете завершить самые сложные проекты, а также помочь своим коллегам.

КОЗЕРОГ

Деньги будут поступать небольшими потоками из различных источников: партнеров по бизнесу, друзей, кто-то вернет долг или закажет ваши услуги. Есть возможность занять большую сумму у друзей или в банке. Доход может прийти в результате получение наследства или выгодного кредита. Есть шанс удачно вложить деньги в землю или недвижимость. На личную жизнь не хватает времени и сил из-за работы. А страхи мешают с головой окунуться в новые отношения. Пристального внимания потребуют взрослые дети, которые нуждаются в поддержке.

ВОДОЛЕЙ

Ваша жизнь заиграет новыми красками, а в ближайшем окружении появятся интересные люди. Будьте среди людей, заявляйте о себе, и вы получите выгодные предложения, которые увеличат ваши доходы в разы. Однако наберитесь терпения, это произойдет не раньше последних чисел месяца. В работе сделайте временную паузу, она необходима для переоценки своих способностей. Предприниматели будут вынуждены заняться налоговыми декларациями, рекомендуется с осторожностью заполнять бумаги, проверяя все пункты.

РЫБЫ

Возможны перемены в доме: перестановка, переезд в новое жилище, покупка мебели, ремонт. Романтика, семейные отношения, встречи с родственниками доставляют удовольствие. Звезды советуют задуматься над сменой места работы или получением новой профессии. Для поддержания стабильных доходов вам придется усердно и кропотливо трудиться. Единственное, что может испортить планы и сейчас ослабляет ваше здоровье, это подверженность различного рода вирусам, поэтому соблюдайте меры предосторожности.

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