Что звезды нам пророчат: гороскоп на 20-26 июля 2026

Гороскоп на 20-26 июля 2026 / © Associated Press

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Сентябрь 1789, апрель 1988, май 2001 и апрель 2014 — ключевые месяцы таких оппозиций. В эти годы происходили столкновения, определяющие дальнейший ход истории, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Плутон поднимает скрытые процессы, а Юпитер выводит их наружу, делая видимыми и неизбежными. Оппозиции Плутона и Юпитера всегда запускают процессы, которые продолжают разворачиваться десятилетиями.

Кратко о главном по годам оппозиций

1789 — рождение современной политической эпохи. Оппозиция Юпитера во Льве и Плутона в Водолее в жесткой конфигугации «Большой Крест».

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1988 — начало распада советской системы. Оппозиция Юпитера в Тельце и Плутона в Скорпионе в напряженной конфигурации «Тау-квадрат».

2001 — перелом политических и экономических систем. Юпитер в Близнецах и Плутон в Стрельце образуют оппозицию, но не входят в состав замкнутых напряженных конфигураций.

2014 — геополитический разлом XXI века. Юпитер в Раке и Плутон в Козероге в напряженной, тяжелейшей конфигурации «Большой Крест» с Ураном и ретро Марсом — продолжение войны в последующие годы; долгая, изматывающая затяжная война.

22 июля в 22:13 (gmt+3) Солнце покидает Рака и входит в знак Льва. Этот переход мягко выводит из внутреннего анализа к более активному состоянию.

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23 и 24 июля, Венера образует секстиль с Меркурием, который только что завершил ретроградность. Эти два дня дают возможность договориться, восстановить связи, решить вопросы, которые требовали мягкости и точности.

С 25 июля Марс входит в напряжение с Венерой, и это создаёт более резкий эмоциональный фон. Там, где ещё вчера было легко говорить, сегодня может появиться раздражение или несогласованность желаний. Этот аспект требует аккуратности: важно не реагировать импульсивно, не ускорять конфликты и не принимать решения на эмоциях. Лучше снизить темп и перенести важные разговоры на более спокойное время.

Овен

Неделя начинается с внутреннего напряжения, которое подталкивает вас внимательнее посмотреть на свои планы. В первые дни многое требует расстановки приоритетов, и вы постепенно находите более удобный темп. Но вы сможете объяснить свою позицию, восстановить контакт с нужными людьми, прояснить детали, которые долго оставались в стороне. Это подходящее время для обсуждений, согласований и любых задач, где важна точность слов.

Телец

Первые дни недели подталкивают к наведению порядка в бытовых и финансовых вопросах. Может появиться желание закрыть старые дела, чтобы освободить пространство для новых задач. Постепенно внимание смещается к дому и личному окружению. Люди легче идут на контакт, и многие вопросы решаются быстрее. Это хорошее время для планирования, обсуждений и восстановления гармонии в отношениях. Эмоции могут быть более острыми, поэтому важно сохранять спокойный темп и не втягиваться в споры.

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Близнецы

Во множестве задач вам удается выстроить удобный ритм и не перегружать себя. Ваши идеи находят отклик и многие проекты получают дополнительный импульс. Это хорошее время для переговоров, восстановления контактов и поиска новых возможностей. Лучше не втягиваться в них и перенести обсуждения на более спокойное время. Ближе к выходным озможны резкие реакции, особенно если кто‑то пытается ускорить события или навязать вам своё мнение.

Рак

Подходящее время для того, чтобы завершить старые дела и перейти к новому жизненному этапу. Пространство вокруг меняется, и вам нужно больше внимания к личным планам. Общение идёт спокойнее, и вы легче находите общий язык с людьми, которые раньше были напряжены. Постепенно гармонизируется психологический климат в окружающем пространстве. К концу недели любые споры могут быстро выйти за рамки, поэтому важно сохранять дистанцию и не вступать в конфликты.

Лев

Появляется больше уверенности, желание действовать и обозначать свои планы. Вы чувствуете, что готовы к новым шагам, и пространство вокруг поддерживает ваши инициативы. В середине недели общение идёт легко. Люди реагируют на ваши идеи с интересом, и многие проекты получают дополнительный импульс. Это хорошее время для творческих задач, социальных инициатив и любых действий, где важна ваша активность. Но старайтесь не торопить события и не давать эмоциям управлять решениями.

Дева

Первые дни недели проходят в режиме внутреннего анализа и внешней критики. Может появиться желание пересмотреть свои планы и выстроить более удобный график. Постепенно внимание смещается к отдыху и восстановлению, что помогает выровнять ритм. В середине недели рабочие вопросы решаются быстрее. Общение идёт спокойнее, и вы легче находите общий язык с коллегами и партнёрами. Это хорошее время для структурирования и наведения порядка.

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Весы

Неделя начинается с пересмотра целей и планов. Может появиться желание обновить направление или изменить подход к текущим задачам. Постепенно вы чувствуете, что социальная активность усиливается, и вам хочется быть ближе к людям, которые вдохновляют. Это хорошее время для совместных проектов, восстановления гармонии и поиска новых возможностей. Люди реагируют на ваши идеи с интересом, и многие вопросы решаются быстрее. К концу недели лучше не ускорять разговоры о личном.

Скорпион

Первые дни недели связаны с рабочими задачами и ответственностью. Может появиться желание пересмотреть подход к долгосрочным планам и выстроить более удобный формат действий. Постепенно внимание смещается к темам, которые требуют стратегического взгляда. В середине недели удаётся выстроить конструктивный диалог с коллегами и партнёрами. Общение идёт спокойнее, и вы легче находите общий язык с людьми, которые раньше были напряжены.

Стрелец

Обстоятельства заставляют пересматривать ваши взгляды и стратегии. Постепенно возникает желание изменить направление или расширить горизонты. Чуть позже приходит вдохновение, которое поддерживает готовность к новым шагам и помогает двигаться вперёд более уверенно. В течение недели хорошо идут обучение, поездки, общение с людьми из других городов или стран. Ближе к завершению периода лучше не принимать решения под влиянием эмоций — они могут быть слишком резкими.

Козерог

Первые дни недели связаны с вопросами ресурсов и обязательств. Может появиться желание пересмотреть договорённости и выстроить более удобный формат взаимодействия. Постепенно внимание смещается к совместным проектам. Удаётся спокойно обсудить важные детали и найти решения, которые подходят всем участникам. Общение идёт мягко, и многие вопросы решаются быстрее. К концу недели лучше избегать резких слов и поступков — они могут создать ненужное напряжение в отношениях.

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Водолей

Возникает необходимость пересмотреть отношения и партнёрские договорённости, обращая внимание на то, что требует обновления или уточнения. Взаимодействие и сотрудничество с другими людьми выходит на первый план, и вы всё яснее видите, где нужны новые правила общения, а где достаточно небольших корректировок. Чуть позже удается восстановить баланс и найти общий язык с другими людьми там, где раньше было непросто. Это подходящее время для запуска совместных проектов.

Рыбы

Не смотря на разгар лета, требуется повышенное внимание к рабочим процессам. Может появиться желание навести порядок и выстроить более удобный график. В середине недели удаётся решить вопросы, которые долго откладывались. Это подходящее время для восстановления внутреннего равновесия. Постепенно внимание смещается к здоровью, ритму и организации дня. К концу недели лучше избегать перегрузок — тело и психика могут реагировать сильнее обычного.

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