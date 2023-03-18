Что звезды нам пророчат: гороскоп на 20-26 марта 2023 года

В первую неделю нового астрологического года, который начинается 20 марта в 23:24 по киевскому времени - день весеннего равноденствия, - Солнце входит в знак Овна, в самый вспыльчивый и напористый знак Зодиака. Кардинальная точка года принесет резкие перемены, могут уйти на второй план многие темы, актуальные до этого астрологического события. С этого момента начинается астрономическая весна.

Новолуние в Овне 21 марта в 19:23 станет началом нового лунного месяца. Сливаясь с огненными созидающими энергиями весеннего равноденствия, создаются мощные космические энергии. Ближайший лунный месяц – это время новых начинаний и смелых действий, пробуждения, возрождения и трансформации, когда каждый можем задействовать свою внутреннюю силу и раскрыть свой потенциал.

20 и 21 марта – особенное время, это дни равновесия и гармонии, когда энергии дня и ночи, света и тьмы, роста и увядания, Инь и Ян, находятся в равновесии. Объединение потенциалов весеннего равноденствия и новолуния принесет прилив энергии, энтузиазма и уверенности, побуждая людей стремиться к своим целям и мечтам со страстью и решимостью.

23 марта в 14:14 по киевскому времени Плутон входит в знак Водолея. Этот транзит заставит мир меняться в ускоренных темпах. Планета трансформации в прогрессивном Водолее генерирует мощные энергетические потоки, которые помогут инициировать новые проекты, освободиться от старых шаблонов, а также высветить процесс перераспределения власти и финансов на внешнем уровне. Мир входит в новую реальность, и этот переход будет продолжаться 1,5 года – до конца 2024-го.

25 марта Марс входит в знак Рака почти на 2 месяца, где имеет слабый статус – падение. С этого дня снижается динамика и интенсивность боевых действий, изменяется тип войны и отношение к ней. Многое будет решаться на внутреннем плане, скрыто, но война переходит в завершающую фазу.

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ОВЕН

Важная неделя для представителей этого знака, поскольку Марс, управитель Овна, после 7 месяцев транзита по Близнецам, входит в знак Рака (падение). В этот период много сил будет отнимать работа и решение производственных вопросов, но результата пока не видно, а то, что имело хорошие перспективы, неожиданно останавливается и рушится. Неустойчивое положение управителя знака создает напряжение и неопределенность в вашей личной жизни. Помните, что вскоре конфликты сойдут на нет, и вы вновь почувствуете теплые чувства к партнеру.

ТЕЛЕЦ

Вашему упорству можно только позавидовать! Вам не терпится приступить к реализации новых проектов, однако эту затею пока придется отложить, потому что скопилось множество нерешенных проблем, требующих вашего внимания. Наемные сотрудники сумеют проявить свои способности и таланты, что позволит получить небольшую прибавку к заработной плате. Бизнесменам необходимо серьезно экономить и оптимизировать имеющиеся ресурсы, чтобы сохранит свои активы. Наведите порядок в документах и декларациях, поскольку проверки избежать не получится.

БЛИЗНЕЦЫ

Деньги будут поступать регулярно, их количество заметно увеличится. Однако тщательно продумывайте свои каждодневные траты. Холостые мужчины и женщины могут рассчитывать на легкие, приятные знакомства, которые закончатся так же быстро, как и возникли. В этом месяце предприниматели и начальники смогут разобраться со сложной задачей, возникшей в недавнем прошлом. Возможно, речь идет о некой спорной недвижимости, земле или другой крупной собственности. И хотя споры еще продолжаются, главная проблема почти решена.

РАК

Предстоит большой объем работы, но вы справитесь с этим со свойственной вам аккуратностью и ответственностью. После полосы проблем, претензий и обид с романтическим партнером или супругом появится страсть в отношениях и возможность устранить все недоразумения. И даже если примирение не окажется длительным, это лучше, чем ничего. Новые союзы будут основаны на дружбе и общих интересах, но вряд ли будут длительными и крепкими. Сейчас не стоит строить долгосрочные планы, живите сегодняшним днем.

ЛЕВ

Ваш организм недостаточно окреп после зимовки. Укрепляйте иммунитет, сходите к семейному врачу, чтобы обследоваться. Трудности со здоровьем испытают пожилые люди. Не стоит также подвергать себя физическим нагрузкам, серьезному нервному напряжению, переусердствовать в труде и делах. В личной жизни, в семье, любви, отношениях с друзьями – явные улучшения. Вы поймете, что в ближайшее время вам предстоит сложный выбор. Чтобы открыть для себя новые возможности и улучшить качество жизни, вам придется отчего-то отказаться.

ДЕВА

Поиск внутренней и внешней гармонии сильно затянулся – пора действовать. Отправляйтесь в небольшое путешествие, чтобы получить идеи для самореализации! Неделя принесет долгожданное обновление на профессиональном поприще. Мощная поддержка планет поможет достичь значительных успехов в работе. Смело требуйте повышения или новой должности. Предприниматели смогут без препятствий зарегистрировать компанию или небольшое предприятие. А вот наемным сотрудникам предстоит принять нелегкое решение о смене работы – поступит немало заманчивых предложений.

ВЕСЫ

В любовной сфере царит неопределенность, а все из-за многочисленных предложений и большого выбора достойных претендентов. Женщин будут атаковать настойчивые ухажеры, а мужчины испытают соблазн завести интрижку. В браке будет присутствовать напряженность из-за недопонимания и желания большей свободы. Наслаждайтесь тем, что есть, – это лучшее, что сейчас можно сделать. Одиноким людям можно попробовать счастье за границей и зарегистрироваться на сайте знакомств. Те, кто в поиске партнера, могут рассчитывать на интересную встречу.

СКОРПИОН

Интересная неделя, много событий, появляется азарт. Хорошо поднимутся те, кто работает в качестве индивидуального предпринимателя. Большую помощь во всех делах вам окажут партнеры по делу, их влияние на все дела можно однозначно оценить как положительное. Однако начальникам всех рангов рекомендуется внимательно отнестись к подчиненным и всем рабочим процессам, происходящим в коллективе. Служащие должны внимательно относиться к работе; звезды рекомендуют исключить вероятность недоразумений, просчетов и прочих проблем.

СТРЕЛЕЦ

Вторая половина более благоприятна во всех отношениях, поэтому не торопитесь с выводами, если что-то не получается вначале недели. Главной задачей и настоящей удачей этого месяца станет развитие связей с коллегами из других городов или стран. Преград практически никаких нет, вас поддерживают, вы востребованы и уважаемы среди коллег. С деньгами в это время трудностей не возникнет, но расходы будут большими, особенно, если у вас есть дети. Есть риск не рассчитать свои силы и получить серьезное заболевание. Полноценный отдых поможет справиться с существующей угрозой.

КОЗЕРОГ

Наступила светлая полоса, но это не значит, что можно расслабиться и сложить руки – идите вперед, проявляйте инициативу и Вселенная во всем вас поддержат! Лучше не заниматься вопросами красоты, а также посещать врачей, отложите запланированный визит, если время позволяет. Возможна поездка, которая сложится очень удачно и позволит продвинуть дела вперед. Вероятно появление новых друзей, единомышленников и влиятельных покровителей. Помимо этого, реально и возобновление старых связей. Благодаря многочисленным покровителям вы сможете реализовать свои далеко идущие планы.

ВОДОЛЕЙ

Начинается период трансформации по многим жизненным сферам. Меняются желания, потребности, цели, привязанности. Многие представители этого знака подумают о переезде или о приобретении недвижимости в дальних странах. Растут потребности, поэтому необходимо подумать о дополнительных заработках и новых возможностях в профессиональной сфере. Хорошее время для реорганизации своего бизнеса и расширения штата сотрудников. Возможны удачные сделки с недвижимостью, если они были запланированы еще в прошлом году. Служащие захотят поменять место работы, но лучше эту затею отложить до конца весны.

РЫБЫ

В финансовом отношении месяц довольно благополучен. Денег становится больше, и помимо обычных заработков можно рассчитывать на возврат старых долгов, получение кредита. Наемным работникам захочется оставить все дела и отправиться в отпуск, поскольку в последнее время вы трудились за весь коллектив в офисе. Позвольте себе на время забыть о работе, вы заслужили полноценный отдых. Если вы находитесь в давно сложившейся паре или браке, то сейчас лучшее время, чтобы подумать о пополнении семьи или расширении жилплощади.

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