Что звезды нам пророчат: гороскоп на 20-26 ноября 2023 года

Нас ожидает ответственная и позитивная неделя, но она будет намного спокойнее, по сравнению с предыдущей. Появляется шанс открыть дверь в светлое будущее, главное его не упустить.

Неделя имеет ярко выраженную профессиональную направленность, связана с развитием и расширением. Ее энергетика благоприятна для каких-либо жизненных изменений к лучшему.

С 20 по 22 ноября гармоничные аспекты Солнца с Марсом и Плутоном усиливают благоприятные тенденции предыдущих трех дней (о важности этого периода писала в астропрогнозе на неделю 13-19 ноября). В это время можно значительно продвинуться вперед по самым важным делам и вопросам. Прекрасные возможности для самовыражения, легче показать и доказать миру свои профессиональные качества.

22 ноября в 16:03 по киевскому времени Cолнце входит в знак Стрельца до 22 декабря. В этот период легко воодушевиться позитивной идеей и успешно реализовать ее в скором времени. Солнце в Стрельце заряжает оптимизмом, идеализмом и радостью, открывает новые возможности.

23 ноября напряженный аспект Солнца и Сатурна требует серьезного отношения к закону и порядку. На личном уровне дает недовольство собой, остро ставит вопрос самооценки. Возрастает интерес к знаменитостям и авторитетным людям по разным причинам.

24 ноября Марс входит в знак Стрельца в 12:15, а 25 ноября образует напряженный аспект с Сатурном и создает внутреннюю борьбу, конфликт, напряжение, препятствие, которое необходимо преодолеть. Это очень энергоемкий аспект, который не дает расслабиться. Но у каждого человека есть выбор: либо использовать эту энергию как катализатор, и, через сложности, добиваться цели, либо из-за пассивности оказаться в затяжной депрессии.

К концу недели многие люди не чувствуют усталость, наоборот, присутствует активность, бодрость, инициативность, что позволяет достигать целей и завоевывать новые сферы влияния, развиваться и двигаться вперед. Энергии много и стоит ее расходовать правильно. Пассивность может стать причиной тяжелых психологических состояний.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Придется разрываться между работой и многочисленными обязанностями. Но, может быть, вы уже к этому привыкли? Налаживание полезных контактов поможет вам найти надежных партнеров, заложить фундамент для выгодных проектов в будущем. Ваши начинания получат протекцию влиятельных лиц, которые с удовольствием будут сотрудничать с вами. Не бойтесь искать поддержки у сильных мира сего и просить помощи у влиятельных друзей, такое покровительство поможет уладить юридические проблемы.

ТЕЛЕЦ

Самое подходящее время для поиска удаленной занятости – это даст больше свободы и вдохновения. Значительно улучшатся отношения с партнерами из других городов или стран, и это поможет не только в делах, но и в укреплении имиджа. При определенной гибкости вы сможете превратить врагов в союзников, во всяком случае, с вами придется считаться. Поездки, запланированные на эту неделю, сложатся очень удачно, их результат может превзойти все ожидания. Финансовая ситуация несколько улучшится, деньги будут поступать регулярнее, чем на прошлой неделе.

БЛИЗНЕЦЫ

В личной жизни не стоит ждать существенных перемен - все будет очень стабильно и предсказуемо. Семейные представители знака могут спокойно сосредоточиться на решении бытовых вопросов и воспитании маленьких детей. Холостяки предпочтут одиночество и карьерные планы новым свиданиям и увлечениям. Влюбленные будут испытывать напряжение в отношениях из-за нереализованных ожиданий и накопившихся обид: искренний разговор поможет вывести отношения на новый уровень.

РАК

Чтобы реализовать свой потенциал, ищите единомышленников, которые поддержат вас в любых начинаниях. Ваше обаяние поможет найти общий язык с нужными людьми и собрать мощную команду для реализации своих идей. Внедрение цифровых технологий привлечет новых клиентов. Возможна удачная командировка в другой город. Финансовое положение можно оценить как среднее. Вам будет хватать на все необходимое, но без всяческих излишеств. Если вы одиноки, чаще выходите в свет при полном параде.

ЛЕВ

Для всех мероприятий профессионального и финансового плана лучшее время. Можно рассчитывать на повышение в должности с существенным увеличением оклада, но при этом и обязанностей станет больше. Предпринимателям рекомендуется расширить свой бизнес, открывая дополнительные офисы в других городах или странах, а также привлекать зарубежных инвесторов. Неделя благоприятна для анализа доходов и расходов, покупки подарков себе и любимым людям, отложить деньги на будущее.

ДЕВА

Хорошее время для заключения официальных союзов, подведения итогов сотрудничества и постановки новых целей. Сложные ситуации в семье, с родителями или с детьми частично урегулируются. И хотя на это по‑прежнему требуются деньги, оно того стоит – в конечном итоге и вы, и те, о ком вы заботитесь, останутся в выигрыше. В романтической сфере серьезных проблем не предвидится, если вы или ваша половинка не начнет усиливать конфронтацию. Сейчас вы как никогда привлекательны для противоположного пола.

ВЕСЫ

Женщины получат множество комплиментов и приглашений на свидания, а мужчины почувствуют стимул к решительным действиям, если по-настоящему заинтересованы в отношениях. В любовной сфере в целом все хорошо, однако отношения ухудшаться в кругу родственников, связанных общими обязательствами или недвижимостью. Неделя благоприятна для того, чтобы закладывать правильные отношения с коллегами, руководителем, ставить маленькую цель и добиваться ее, посвящать себя карьере.

СКОРПИОН

Благоприятная неделя, связанная с новыми начинаниями. Смело смотрите в будущее и стройте грандиозные планы и не забывайте провести время с друзьями. Очищайте ментальное и материальное: выкидывайте из жизни все ненужно, что тянет назад, забирает вашу энергию, мешает трансформироваться и развиваться. Период подходит для того, чтобы свести «нет» все конфликты, посвятить себя партнерским отношениям, как личным, так и деловым, обсуждая совместные перспективы.

СТРЕЛЕЦ

Именно в течение этой недели можно начать копить и откладывать деньги на действительно стоящую вещь. Пересмотрите свои прайсы на ваш труд, если есть такая возможность. Подходящее время для того, чтобы отказаться от ненужного, что не приносит вам доходы и удовлетворения, взяв с собой самое главное, важное. Ваше состояние физическое и психическое может надолго закрепиться в вашей жизни. Полезно уединение, анализ побед и ошибок, медитации, честный разговор с собой.

КОЗЕРОГ

Ярко заявляйте о себе, делаем то, что долго откладывайте. Вы увидите дорогу к новым перспективам, но чтобы они стали реальными, необходимо наполниться энергией и накопить физические силы. Также, обратите внимание на сигналы своего тела. Если в целом, все хорошо, не упустите идеальный период для того, чтобы заняться спортом и профилактикой здоровья, составить план питания на будущее. Это поможет морально подготовиться к соблюдению режима в предстоящем году и новому циклу трудовой активности.

ВОДОЛЕЙ

Займите созерцательную позицию, отслеживайте свои внутренние ощущения и всё, что происходит вокруг вас. Отложите масштабные дела и помните: к успеху можно прийти только из благостного и наполненного состояния. Пока не начинайте глобальных проектов, лучше займитесь рутинными делами и избавьтесь от лишних забот в списке перед выходными. Неделя идеально подходит для обучения и саморазвития. Начните проходить курс или просто посмотрите пару лекций на YouTube по теме, в которой давно хотели разобраться.

РЫБЫ

Прекрасная неделя для того, чтобы распланировать путешествия и подумать над новыми обучениями. Проводите время в свое удовольствие и радуйтесь жизни. День дома в кругу семьи напитает нужной энергией. Близкие и родные нуждаются в вашем внимании. Не ждите выходных, чтобы позвонить или навестить родителей, сходить с детьми в парк или в кино или провести романтический вечер с любимым наедине. Неделя подходит для крупных покупок. Вселенная поможет найти то, что вы давно искали.

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