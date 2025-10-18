Что звезды нам пророчат: гороскоп на 20-26 октября 2025 года

Гороскоп на 20-26 октября 2025 года / © Associated Press

До 23 октября действует соединение Лилит, Марса и Меркурия в Скорпионе — аспект, который создает напряженную смесь: инстинкты, желания, слова и действия переплетаются, вызывая вспышки эмоций, откровения, конфликты и прорывы. Это время, когда острые слова, скрытые мотивы и внутренние конфликты могут всплыть на поверхность, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

21 октября новолуние в Весах в 15:25 на фоне напряженного соединения в Скорпионе символизирует поиск баланса в хаосе. Еще более сложные дни — 22 и 23 октября, поскольку Луна перемещается по Скорпиону. Возможны кризисы в отношениях, особенно если в них долго замалчивались важные темы.

22 октября Нептун в 12:51 на ретро фазе возвращается в знак Рыбы и тема иллюзий, духовных поисков, разочарований и вдохновения вновь становится актуальной. Эти дни могут быть самыми напряженными: обострение страхов, ревности, ментального давления. Но важно не теряться в проекциях. Сны, образы, интуитивные озарения могут быть ключами к пониманию происходящего. Не верьте первому впечатлению, особенно 22 и 23 октября. Иллюзии сильны в эти дни.

23 октября в 06:51 Солнце входит в знак Скорпиона и общий энергетический фон становится более сосредоточенной, страстной, проницательной. День подходит для начала глубинной работы над собой, завершения старых циклов, очищения от токсичных связей. Возможны важные осознания и достижение значительного внутреннего роста, уверенности, самоконтроля и способности реализовывать свои цели и мечты. Транзит Солнца по Скорпиону помогает управлять эмоциями, принимать верные решения и строить гармоничные отношения.

24 октября Юпитер в Раке в гармоничном аспекте с Меркурием в Скорпионе, как луч света в темном царстве. Это возможность исцелить словом, восстановить доверие, выразить чувства с глубиной и мудростью. Благоприятное время для психотерапии, откровенных разговоров, написания, духовных практик.

К концу недели энергия соединения Лилит и Марса в Скорпионе достигает максимума: страсти, гнев, сексуальность, борьба за власть. Возможны вспышки агрессии, конфликты, усиление военных действий.

Овен

Ваш управитель — Марс, всю неделю в сложном соединении с планетами в Скорпионе. Но это и самое продуктивное время для решительных действий, если взять эмоции под контроль. Поэтому важно направить энергию в конструктивное русло: спорт, творчество, ритуалы очищения, работа с телом. Сохраняйте внутренний центр, не поддавайтесь на провокации. Пришел момент оценить пройденный путь и подумать о будущем, которое обещает быть насыщенным и перспективным.

Телец

Неделя пройдет для вас достаточно спокойно — насколько это возможно в наше время. Первые дни будут эффективными, но они больше подойдут для решения текущих задач, наведения порядка в делах и проработки деталей. Возможны некоторые сложности в коммуникации с партнерами из других регионов или стран. Не откладывайте решение — лучше взять инициативу на себя, именно вы способны уладить ситуацию. Если вы решаете личные вопросы, поддержку могут предложить близкие — родители, супруг или друзья.

Близнецы

Развитие профессиональных планов может потребовать вложений. Тем, кто руководит проектами или ведет бизнес, стоит рассмотреть возможность получения внешней поддержки — это может быть кредит или помощь от деловых партнеров. Если вы заняты в проектах по расширению бизнеса или реорганизации, вы сможете спокойно продвигаться вперед, пусть и небольшими шагами. К концу месяца вы почувствуете, что ситуация проясняется, и дела начинают двигаться в нужном направлении.

Рак

Ваш энергетический уровень будет колебаться. Поддержка от Солнца ожидается с 23 октября, поэтому в начале недели возможна усталость. Финансовая картина неоднозначна. Личные события продолжают развиваться в том русле, которое было задано ранее. Если планируется переезд, вас ждут хлопоты, связанные с документами и обустройством быта. Родственные связи играют ключевую роль: возможна весомая поддержка со стороны семьи, особенно если речь идёт о крупных покупках или ремонте.

Лев

Период насыщен глубинными процессами, эмоциональной турбулентностью и возможностью мощного внутреннего прорыва. Это время, когда тени выходят на свет. Сил будет хватать, особенно если вы научитесь вовремя переключаться между делами и отдыхом. Возрастает вероятность встреч с родными, проживающими вдали — как и воссоединения с теми, с кем вы давно не виделись. Также возможно возобновление старых романтических связей, особенно во второй половине недели.

Дева

Это ваша неделя, и вы вступаете в нее с полной готовностью к действию. Профессиональная активность — на пике. Комбинация уверенности, внутренней энергии и рационального подхода создает прочную основу для успеха — как в делах, так и в личной сфере. Руководители и предприниматели смогут продвинуть начатые проекты и заявить о новых инициативах. Важно, что ваши усилия будут приносить не только моральное удовлетворение, но и реальную финансовую отдачу.

Весы

Контакты с партнерами из других городов и стран продолжаются, и большая часть успеха — ваша заслуга. Благодаря вашей дипломатичности и твердости в позициях, удастся найти общий язык даже с самыми трудными собеседниками. Тем не менее, стоит проявлять бдительность: в отношениях с партнерами могут скрываться иллюзии или недоговоренности. Финансовая ситуация весьма благоприятна. Регулярные поступления радуют стабильностью, а дополнительный доход возможен благодаря прошлым заслугам или новым договоренностям.

Скорпион

Вы сталкиваетесь с тем, что долго прятали: ревностью, страхами, гневом, сексуальностью, правдой, которую боялись озвучить. Неделя напряженная и даже опасная, поэтому будьте осторожны. Сгорают старые паттерны, чтобы освободить место для силы. И если вы готовы пройти через этот огонь — не убегая, не обвиняя, а наблюдая и принимая — то можете выйти обновленными. Ваше слово становится заклинанием, действие — катализатором, а боль — проводником к свободе.

Стрелец

Работа предстоит напряженная, вопросы сотрудничества продвигаются непросто, но результат будет того стоить. Важно правильно спланировать режим труда и отдыха. Физическое состояние переменчиво: могут быть всплески энергии, за которыми последует упадок сил. Прислушивайтесь к себе, не игнорируйте сигналы организма. Полноценный сон, правильный режим и отдых помогут сохранить хорошее самочувствие. Ваша роль в семье в этом месяце особенно значима — вы вдохновляете близких и даёте им уверенность.

Козерог

На первый план выходит работа, но в семье вы остаетесь надежной опорой. Вас ждут заботы о быте, решении финансовых вопросов и помощи близким — особенно детям и родителям. Поддержка со стороны надежных коллег и подчинённых будет значительной. Те, кто работает по найму, могут рассчитывать на признание заслуг и, возможно, на новые обязанности или повышение. Но, все же, подход «проверяй, но доверяй» будет особенно полезен в переговорах и совместных делах.

Водолей

В отношениях с партнером наблюдается положительная динамика: обе стороны стремятся к миру и согласию. Тем не менее, эмоциональный фон остается хрупким — стоит обсудить важные темы заранее, чтобы избежать будущих конфликтов. Для руководителей и бизнесменов важно будет научиться сотрудничать, особенно если речь идет о масштабных задачах. Без поддержки со стороны надежных людей сдвинуть дело с места будет сложно. Даже при возможных недопониманиях, конструктивный подход поможет достичь хотя бы части целей.

Рыбы

В течение недели вы можете ощущать зависимость от партнеров — как в профессиональном, так и в финансовом плане. Также стоит уделить внимание атмосфере в коллективе — недоразумения внутри команды могут затруднить выполнение задач. У наемных сотрудников могут возникать мелкие конфликты с коллегами, однако они не повлияют на общий результат. Доход в этом месяце может оказаться скромнее привычного. Основные поступления придут через других людей — партнеров, близких или кредитные организации.