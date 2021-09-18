Что звезды нам пророчат: гороскоп на 20-26 сентября 2021 года

Неделя насыщена астрологическими событиями, энергетический потенциал очень сильный. Важно использовать это время с максимальной выгодой для себя, не пропускать ни единого шанса и не откладывать на потом то, что можно сделать сейчас.

20 сентября Меркурий в гармоничном аспекте с ретро-Юпитером – один из лучших дней в сентябре, когда можно разобраться во всем с минимальными потрясениями. Воспользуйтесь потенциалом этого дня, если нужно с кем-то договориться, решить вопросы с документами, финансами, партнерскими взаимоотношениями с иностранцами.

21 сентября в 02:55 по киевскому времени - полнолуние в Рыбах. Мистическое время, позволяющее заглянуть в глубины Души.

22 сентября в 22:21 солнце пересекает кардинальную точку и входит в знак Весы, т.е. наступает осеннее равноденствие – День силы. С этого момента наступает астрономическая осень. Пора подводить итоги, в этот день можно испытать состояния, в котором достигается гармония между духом и телом. В этот день Меркурий в квадратуре с ретро-Плутоном – что-то обязательно поменяется, и многие люди чувствуют, что произойдут кардинальные перемены в той или иной сфере жизни в ближайшие дни. От этого мозг усиленно работает, порой, сложно справляться с потоком мыслей, информации, обилием контактов и разговоров.

23 сентября Венера в оппозиции с ретро-Ураном, неожиданные события, непредсказуемое поведение партнеров заставляет менять планы, что-то терять, от чего-то отказываться. В личных и деловых отношениях появляется много противоречий. Один неверный шаг, неосторожное слово, может осложнить взаимоотношения настолько, что исправлять их будет практически невозможно в будущем.

25 сентября формируется большой воздушный тригон – ретро-Сатурн, Марс, Черная Луна в Близнецах. Поток ложной информации, абсурдных выводов, непроверенных данных, создает внешнюю напряженную атмосферу. То, что сначала выглядит обнадеживающе, в результате может дать серьезные проблемы с правовыми органами и государственными структурами. Никаких серьезных решений не принимайте в этот день.

26 сентября Меркурий разворачивается и с 27 сентября входит в фазу ретроградного движения, что случается три раза в году и длится 21 день. В это время добавляются акценты на внутренние, скрытые, задержанные, замедленные, искаженные реакции. В эти периоды требуется больше времени, затрат энергии и сил для решения вопросов и выполнения работ. Чаще возникают препятствия, меняются планы. Поэтому не рекомендуется начинать в эти периоды, что-либо новое.

ОВЕН

Нацельтесь на долгосрочные перспективы, но не торопитесь – действуйте сообща, ищите взаимовыгодное партнерство. Ваш управитель – Марс, перешел в знак своего изгнания – в Весы, поэтому может чувствоваться упадок сил, возникать сомнения в целесообразности того или иного дела. Перед вами появится несколько неотложных задач – опирайтесь и на опыт, и на интуицию. Напор и сила не помогут в продвижении своих интересов. Позитивное настроение и вера в себя помогут достойно провести этот период.

ТЕЛЕЦ

Следите за тем, каков уровень ваших жизненных сил. Порой следует отказаться от срочных дел ради восстановления организма. Не превышайте калорийность своего рациона, избегайте алкоголя и средств, меняющих сознание. Венера, управляющая вашим знаком, движется по Скорпиону – это оппозиция Тельца, поэтому возникает много сложных ситуаций, требующих сделать выбор. Нервы на пределе, вы можете почувствовать ухудшение самочувствия, вас легко спровоцировать на скандал. По возможности, проведите время в уединении.

БЛИЗНЕЦЫ

Постарайтесь не привлекать к себе слишком много внимания, не пытайтесь перетягивать одеяло на себя в ходе диалога. Скромность и простота приветствуется буквально во всем – это даст вам дополнительные возможности. Расставьте приоритеты, определите наиболее важные сферы. Ваш управитель – Меркурий, переходит в ретроградное движение, поэтому вам нужно сосредоточиться на главном и до 26 сентября сделать как можно больше. На выходные ничего важного не планируйте, т.к. могут возникнуть сложности в поездках, проблемы с документами, обнаружиться ошибки.

РАК

Это период исцеления, многие проблемы решаются, но психологическая нагрузка дает сильную усталость. Для того чтобы отправиться в дальнее путешествие, отдохнуть на море либо вблизи любого водоема. Начало недели ознаменуется необычным предложением - не торопитесь его отвергать. В середине недели у вас возрастет творческая составляющая жизни. Смело беритесь за «пробу пера» в любом направлении. Находите возможность какое-то время бывать в уединении, чтобы прийти в согласие с собой.

ЛЕВ

У Львов на этой неделе почти не останется времени на отдых. Каждое начатое дело приблизит успех. Особенно продуктивно будут удаваться переговоры и обсуждения. Настойчивее боритесь за свои права и продвигайте свои интересы. Активная работа в течение этой недели, обеспечит хороший фундамент на ближайшее время – вы сможете расслабиться, отдохнуть и наслаждаться результатами своего труда. В сфере взаимоотношений удастся достичь согласия, а некоторые токсичные люди исчезнут из вашего окружения.

ДЕВА

Прислушайтесь к пожеланиям своего ближайшего круга общения – эти люди для вас гораздо важнее, нежели просто союзники. Успех будет зависеть от установленных договоров и найденного компромисса. Ваш управитель – Меркурий на выходных переходит в ретроградное движение, поэтому к концу недели то, что запланировано ранее, требует внесения изменений. Могут появиться тревоги, сложности с близкими людьми, много мелких хлопот и проблем. То, что можно выполнить вначале недели – сделайте, не откладывая на потом.

ВЕСЫ

На этой недели появится стремление к независимости, хотя это осуществить очень непросто, т.к. ваш управитель - Венера находится в некомфортном для себя знаке – имеет статус изгнания. Желания часто не соответствуют возможностям, а стремление к действиям пресекается окружающими людьми, что воспринимается вами очень эмоционально. Следите, чтобы борьба за свободу не мешала делам и работе. На первом месте сейчас – суммарный итог командных трудов, а не желание вырваться вперед, выделиться из толпы.

СКОРПИОН

Вам удастся разобраться с одной из запутанных ситуаций, но не факт, что вы будете удовлетворены итогом. Многое потребует доработки или корректировки. Подавленные желания поднимаются на поверхность. Мотивируйте себя с надеждой посмотреть в будущее. Этот период благоприятствует взаимоотношениям, основой которых является денежный интерес. Хорошее время для укрепления связи с романтическим партнером, период ус­пешен для воплощения творческих замыслов.

СТРЕЛЕЦ

Почувствуете прирост жизненных сил. Это отличное время, чтобы перейти от планирования к активным действиям – итоги окажутся впечатляющими. Используйте это время для гармонизации личной жизни, установления связей с представителями противоположного пола. Энтузиазм и энергия в работе помогает самовыражению и личностному развитию. Отличное время для проведения онлайн – мероприятий, запуска рекламы. Оптимизм и практика щедрости, способствует успеху в материальных делах.

КОЗЕРОГ

Уравновешенность Козерогов на этой неделе будет достойна похвал, и нет таких дел, в которых вы бы не смогли разобраться в этот период. Собственные идеи будут теперь приведены в действие, резко повысится уверенность в себе. Общественная деятельность приносит удовольствие. В течение 20 - 25 сентября вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты, давно намеченные планы. Но к концу недели рекомендуется слегка снизить финансовые амбиции, т.к. увеличивается вероятность принятия ошибочных решений.

ВОДОЛЕЙ

Неделя благоприятная, но интересных и ярких событий также не предвидится. Хорошее время для работы над собой – внутренней и внешней стороне своей личности. Вы сможете заслужить похвалу от начальства, активно воздействовать на мнение партнеров, компаньонов по бизнесу. Наметьте на этот период официальные визиты, посещение вышестоящих и официальных организаций, переговоры и ответственные выступления. Все происходит по плану, спокойно, без лишних волнений, но к выходным можете заскучать.

РЫБЫ

У вас новый этап в романтических отношениях, создании делового партнерства и поиске нового способа улучшения своего благосостояния. Полнолуние в вашем знаке 21 сентября направит к вам благостные энергии. Не тратьте время на иллюзии, займитесь реальным делом – у вас получится даже больше, чем вы себе представляете. По сравнению с представителями других знаков Зодиака, вам везет больше всего в этот период. Используйте это время максимально эффективно – будьте активны и в ближайшее время в вашей жизни произойдут счастливые преобразования.

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