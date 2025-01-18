Что звезды нам пророчат: гороскоп на 20-26 января 2025 года

Очень интересная неделя, открывающая зодиакальный месяц объединения духовных братьев и единомышленников. Это период транзита Солнца по знаку Водолея, который принесет особую атмосферу свободы, новаторства и дружелюбия. Готовимся к интенсивному развитию событий на глобальном уровне.

Неделя благоприятна для прогрессивных идей и кардинальных перемен. Это время, когда энергия сосредоточена на коллективных интересах, экспериментах и освобождении от устаревших систем.

Энергетический фон периода усиливает желание проявить свою уникальность и выйти за рамки привычного, активизирует стремление к внедрению новых технологий, поиску нестандартных решений и обновлению существующих систем. Люди чаще ищут свободы в выражении своих мыслей, а также независимости от устаревших правил. Это отличное время для работы с проектами, связанными с IT, наукой и творчеством.

23 января ретро Марс в оппозиции с Меркурием и в гармоничном аспекте с ретро Ураном – управителем Водолея. Энергии планет расширяют коллективное сознание, способствуют единству и общим целям. День благоприятен для взаимодействия с единомышленниками, укрепления дружеских связей и участия в групповой деятельности. Гуманитарные проекты и волонтёрство, получат дополнительную поддержку.

25 и 26 января формируется гармоничная конфигурация планет "Бисекстиль": Венера-ретро Уран-ретро Марс. Конфигурация пробуждает неожиданные изменения в отношениях и финансах, открывает новые подходы к старым проблемам. Уран добавляет неожиданностей, но в благоприятной форме. Под его влиянием возможны позитивные сюрпризы в любви, финансах или личных проектах.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Неделя пройдет под девизом поиска смысла и отстранённости от внешней деятельности. Период может пробуждать желание переосмыслить свои цели и жизненные установки, целесообразность развития существующих взаимоотношений. Многие Овны становятся более философскими, аналитическими, но порой немного холодными эмоционально. Возможны неожиданные перемены, нестабильность в настроении и ситуациях. Звезды подталкивает к пересмотру привычного и принятию нового, даже если это кажется сложным.

ТЕЛЕЦ

Активность сменяется с серьёзной и дисциплинированной на более лёгкую, новаторскую и неформальную. Это время ясности мысли и неожиданных идей. Отличный момент для мозговых штурмов, интеллектуальных проектов и общения на высоком уровне. Экспериментируйте, расширяйте круг общения с новыми людьми, путешествуйте – именно в поездках может произойти судьбоносная встреча. Это благоприятное время для поиска единомышленников, вступления в группы и сообщества.

БЛИЗНЕЦЫ

Смелее отходите от привычных границ, смотрите на мир глобально. Будьте открыты к новым технологиям, методам работы или даже стилям жизни. Попробуйте то, что раньше казалось слишком необычным. Но вот долгожданного улучшения в сфере взаимоотношений, ждать не приходится. В чувственно-эмоциональной сфере вероятны некоторые проблемы. Однако полезно проявлять инициативу на работе, помогать коллегам, изучать информацию, которая может пригодиться на профессиональном поприще.

РАК

Не бойтесь перемен – от смены места жительства до увольнения с бесперспективного места работы. Если старые структуры больше не работают, это время смело отпустить их и открыть дверь для чего-то нового. Неделя подарит вдохновение и новые горизонты. Обращайте внимание на коллективные проблемы, участвуйте в обсуждении социальных инициатив. В этот период важно смотреть шире, чем только на личные цели. В этот период вы будете терпеливы, активны и настойчивы, а потому обязательно добьетесь своего!

ЛЕВ

Под активным влиянием звезд вам захочется каким-то образом проявить себя с лучшей стороны и продемонстрировать свои самые выдающиеся качества. Но при этом будьте готовы к тому, что, коллеги и ближнее окружение посчитают ваше стремление выделиться хвастовством и эгоизмом, закидывая вас претензиями и придирками. Однако, в большей степени это может быть связано с обычной человеческой завистью. Ваша задача – ни в коем случае не реагировать на провокации и оставаться на виду.

ДЕВА

В этот период может сильно пострадать материальное благополучие. Сорвутся некоторые проекты, а вложенные средства окажутся потерянными, не исключены случаи обмана даже со стороны близких друзей и коллег. Ваша задача сейчас – сохранить то, что имеете. Беречь не только финансы, но и здоровье. Тем, кто хочет уволиться, звезды советуют подождать немного, чтобы обдумать свое решение и найти подходящую вакансию. В работе наметится небольшой застой, будет казаться, что ничего не меняется, но это временные трудности.

ВЕСЫ

Вы сейчас настолько заняты восхождением по карьерной лестнице, что с трудом выносите претензии своего партнера. Раздражение и желание все бросить могут одолевать вас, но это не лучшее решение. Не рубите с плеча, иначе со временем пожалеете о расставании, но доверие будет уже подорвано. Также некоторая напряженность в отношении с коллегами и руководством могут еще больше омрачать настроение, но сплетни за вашей спиной – лишь подтверждение вашей значимости.

СКОРПИОН

Будьте осторожны в финансовых операциях, не рискуйте, вкладывая в плохо подготовленные или слишком креативные проекты. Остерегайтесь сомнительных предложений, даже если вам очень нужны деньги. Звезды советуют задуматься над сменой места работы или профессии, чтобы реализовать свой потенциал. Партнерство с иностранными компаниями поможет выйти на новый финансовый уровень. Креативным людям звезды рекомендуют работу в сфере медиа, публичных выступлений, информационных технологий.

СТРЕЛЕЦ

Вы легче приспосабливаетесь к любым обстоятельствам, ловко лавируете между препятствиями и находите максимально комфортные и выгодные для вас условия. Предпринимателям нужно расширять свой бизнес, внедряя новые передовые технологии, используя современные способы продвижения. В профессиональной сфере вам удастся реализовать многое из намеченного еще в прошлом году. Звезды советуют одиноким людям обратить внимание на коллегу по работе, с которым вас связывают приятельские отношения.

КОЗЕРОГ

Энергии планет расшатывают вашу психику и побуждают на импульсивные необдуманные поступки. К сомнениям, начавшим мучать вас в течение недели, добавится нервозность из-за внешних раздражителей. Если вас заденут чьи-то слова или поступки, ваша реакция может быть слишком бурной, негативно влияющей на репутацию. Поэтому, старайтесь держать себя в руках и не вступайте в споры! От вашего спокойствие зависит и ваше материальное положение, перспективы сотрудничества с другими людьми.

ВОДОЛЕЙ

Идеально будет заняться наведением порядка как в доме, так и в своих мыслях. Освободите пространство от годами накопившегося хлама – сами не заметите, как вслед за пространством вокруг упорядочатся и ваши мысли, и чувства. А вот большого скопления людей вам стоит избегать – вместо этого вечерами лучше проводить время дома или встретиться со старым другом и сходить в бассейн. В противном случае велик риск совершить опрометчивый поступок на публике и подпортить свою безупречную репутацию.

РЫБЫ

Расходы возрастут из-за профессиональных и личных обязательств, возможна необходимость отдачи долгов или расчетов по кредитам. Однако полный дефицит средств вам не грозит, и проблемы со временем будут решены. Вам следует быть осторожными с обещаниями, которые вам раздают даже хорошо знакомые люди, да и самим не стоит брать на себя повышенных обязательств – риск того, что все сорвется, слишком высокий. Этот период подходит для обучения, приобретения новых знаний и восстановления утраченных контактов.

Читайте также: