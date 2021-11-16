Что звезды нам пророчат: гороскоп на 2022 год

По восточному календарю символом 2022 года будет Синий Водяной Тигр, который вступит в свои права 1 февраля 2022, а передаст управление Синему Кролику - 21 января 2023 года.

Началом нового года по восточному (китайскому, японскому) календарю считают первое новолуние после 19 января в знаке Водолея. Соответственно, начало нового года по восточному календарю в разные годы варьируется от 20 января до 20 февраля. Все годы представлены в виде тотемного животного, стихии и цвета, рассказывает астролог Марина Скади.

Тигр – символ энергии, силы и таланта, благородства и счастья. Эта невероятная динамическая энергия, может быть использована как в конструктивных, так и в деструктивных целях. Он творец и разрушитель. Символизирует также королевское достоинство, жестокость, свирепость, гнев, но также и скорость. Это образ величия и дикой силы, поэтому Тигр может быть символом, как агрессии, так и защиты. В некоторых странах Тигр почитается как один из стражей четырех сторон света.

Учитывая мощные планетарные влияния в 2022 году, можно говорить о схожести энергий, созвучности процессов григорианского и восточного календаря. Начинается новый год в период ретроградной Венеры, что накладывает определенный отпечаток на события года – успех во многом будет зависеть от существующей базы – предыдущих наработок, старых контактов, проверенных партнеров. Для многих 2022 год станет временем возврата к прежним отношениям.

С 29 декабря 2021 года, Юпитер, планета – благодетель, входит в знак Рыбы, где имеет статус второго управителя. Прохождение по этому знаку в 2022 будет происходить в два этапа: Первый: с 29 декабря 2021 года по 11 мая 2022 года. Второй: с 28 октября по 20 декабря 22-го года. Во время своего транзита по Рыбам, Юпитер не образует напряженных аспектов с другими медленными планетами, наоборот, его поддерживают гармоничные аспекты от Плутона в Козероге и Урана в Тельце. Также, усиливает «планету Большого Счастья» соединение с Нептуном - главным управителем Рыб.

Напомнят о себе дела и проекты, начатые в период с 14 мая по 28 июля 2021 – в 2022 начнется их активное развитие и завершение. Транзит Юпитера по Рыбам дает возможность улучшить свое социальное положение. Однако, Рыбы - очень идеалистический знак, а в сочетании с оптимизмом Юпитера ожидания могут стать настолько идеалистичными, что приведут к разочарованиям. Кроме того, в этом же знаке находится Нептун, усиливающий такие тенденции.

С 11 мая по 27 октября 2022 года, Юпитер войдет в знак Овна – первый знак Зодиака. Это время станет наиболее благоприятным для любых начинаний, которые получат свое активное развитие и расширение с 21 декабря 2022, а реальные результаты будут получены в 2023 году. Гармоничное взаимодействие Юпитера с другими медленными планетами, даст благодатную почву для роста, предоставит новые перспективы, возможности для развития, движения вширь и вверх, свободу самовыражения и проявления своей индивидуальности.

Пожалуй, самым важным астрологическим событием 2022 года, является эпохальное соединение Юпитера и Нептуна в знаке Рыб 12 апреля. Его влияние мы будем ощущать практически весь года, за исключением периодов, когда Юпитер на несколько месяцев войдет в знак Овна. Предыдущий раз планеты сошлись в знаке Рыб весной 1856 года. Обратившись к истории, можем понять фон событий и атмосферу, которую создают Юпитер и Нептун, соединяясь в знаке своего управления. В целом, мирное время, была завершена Крымская война, родились легендарные Зигмунд Фрейд и Никола Тесла, сформулирован закон Дарси - закон фильтрации жидкостей и газов в пористой среде, активно развивалось театральное искусство.

Соединение Юпитера и Нептуна в Рыбах приведет к увеличению осадков на всей планете, усилится таяние ледников, увеличится количество вирусов, но также ученые продвинутся в их изучении. В 2022 году быстрыми темпами будет развиваться медицина, психология, фармакология. Международные экологические организации будут уделять большое внимание водной среде и усовершенствованию морского транспорта. Появятся новые инициативы по очистке морей и океанов от мусора. Будет наблюдаться активное развитие в фармацевтической, химической и нефтедобывающей промышленности.

По сравнению с 2021 годом, 2022 принесет всем больше радости и счастливых событий. Юпитер ушел от ограничивающего влияния Сатурна – почти весь 2021 год обе планеты находились в Водолее. Все люди устали от обилия новых идей и ситуаций, которые закрепощали, загоняли в рамки, создавали серьезные препятствия на пути развития. Сатурн продолжает двигаться по Водолею в 2022, при этом, его жесткое влияние несколько ослабевает. Белая Луна – светлая кармическая точка, входит в знак Водолея 12 февраля и будет двигаться по этому знаку до 13 сентября 2022 года, после чего на 7 месяцев перейдет в знак Рыбы. Транзит Белой Луны по Козерогу значительно сгладит сложные, сдерживающие энергии Сатурна.

С 18 января 2022 года Лунные Узлы меняют знаки Зодиака, входят в ось ресурсов: Северный Узел – в знак Тельца, а Южный – в знак Скорпиона на полтора года. Цикл обращения Лунных Узлов в среднем составляет 18,5 лет, поэтому можно отнести влияние и проявление Лунных Узлов на человека, как социальное и общественное. Линию (ось) Лунных Узлов можно сравнить с рекой жизни, по которой плывет каждый из нас. Течение реки направлено от Южного узла (Нисходящего) к Северному (Восходящему). Иначе говоря, Северный Узел – это что-то совершенно новое для человека. То, что ведет каждого в направлении достижения жизненной цели.

Чем смелее человек движется в будущее – изучает, познает современные тенденции, монетизирует свои знания и навыки, тем больше вероятность, что за очередным новым жизненным поворотом, откроется еще более заманчивая перспектива. Необходимо приложить усилия, чтобы определить свое будущее, создать свою индивидуальность и укрепить свое осознанное развитие. Телец – знак стихии Земли, поэтому можно говорить о создании фундамента в глобальных масштабах.

Предыдущий транзит Лунных Узлов по самой мощной оси Зодиака Телец – Скорпион, проходил c мая 2003 до декабря 2004. В целом, это был благоприятный период для всех стран – осваивались ресурсы, изучались и создавались новые рынки, нефтяные доллары стабильно пополняли бюджет и поддерживали рост экономики и развитие многих государств, разрабатывались новые месторождения газа и вводились в эксплуатацию.

Прошлый опыт, связанный с Южным узлом, который с 18 января 2022 года входит в знак Скорпиона, составляет основу, фундамент для продвижения вперед. Этот знак связывают с кризисами и глобальными трансформациями, один из самых таинственных и сложных. Но Северный Узел в Тельце с 18 января 2022, будет способствовать стабилизации и повышению качества жизни. Этот знак накапливает и сохраняет спокойствие, отвечает за материальные блага и личное благополучие.

Затмения 2022 года также проходят по оси фиксированных знаков Телец – Скорпион:

30 апреля Солнечное затмение в Тельце

16 мая Лунное затмение в Скорпионе

25 октября Солнечное затмение в Скорпионе

8 ноября Лунное затмение в Тельце

Все затмения 2022 года, затронут вопросы, связанные с финансами, ценностями, собственностью, физическими и материальными ресурсами, сопротивлением переменам. Для многих людей, 2022 год станет временем переоценки отношений с деньгами и имуществом, заставит взглянуть на жизнь по-новому и найти то, что поможет обрести комфорт и новые способы увеличения дохода. Активные энергии знаков Телец – Скорпион, помогут найти решение проблемы, которая давно не дает покоя.

В июле 2022 года соединение Северного Узла и Урана в Тельце, события летних месяцев окажутся судьбоносными для многих людей, в основном носят неожиданный, обновляющий характер. Чтобы пройти этот период с минимальными потрясениями, прислушивайтесь к своей интуиции и своему подсознанию, освобождайтесь от отживших связей и обязательств, от всего лишнего и бесперспективного.

С 30 октября 2022 до 1 января 2023 года, Марс, планета активности, силы, инициативы, находится в ретроградном движении в знаке Близнецов. В ретро фазе планета бывает раз в два года на протяжении полутора месяцев. Прошлый период ретроградного Марса в Близнецах проходил с 15 ноября 2007 по 31 января 2008 года. Вспомнив события того периода, вы найдете ценные подсказки, на основе предыдущего опыта, сможете избежать неприятностей, связанных с вопросами коммуникации, взаимоотношений с родственниками, поездками, перемещениями, обучением, сделками купли-продажи.

С 15 апреля 2022 до 9 января 2023 года, Черная Луна – кармическая негативная точка, движется по знаку Рака, активизирует сложные семейные темы, вопросы, связанные с Родиной, родителями, корнями. Состояние защищенности государств от внутренних и внешних угроз, выходят на первый план. Каждая страна будет стремиться защитить свои национальные интересы, но каким образом, зависит от уровня осознанности правительства. Варианты развития ситуации может быть разными, между отдельными государствами, не исключены военные конфликты.

Всем известные периоды ретроградного Меркурия, в 2022 году:

1) 14 января – 4 февраля 2022: ретроградный Меркурий в Водолее, принесет сложности в коллективную деятельность и во взаимоотношения с друзьями и единомышленниками.

2) 10 мая – 3 июня 2022: период ретроградного Меркурия начинается в Близнецах и заканчивается в Тельце. В это время акцентируются темы, связанные с деньгами, долговыми обязательствами, распределением ресурсов.

3) 10 сентября – 2 октября: ретроградный Меркурий в Весах, поднимет вопросы, связанные с личными и деловыми отношениями, принесет воспоминания и сожаления о том, что было, но уже не вернется.

Год Синего Водяного Тигра обещает быть ярким и значимым для всех, принесет неожиданные повороты судьбы, но при этом, планетарные энергии года, намного гармоничнее, чем в 2020 – 2021 годах. Формируются благоприятные обстоятельства, предоставляющие возможность усилить личное влияние, повысить социальный статус или, по крайней мере, позволят понять, как добиться главных жизненных целей.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку