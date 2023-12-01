Что звезды нам пророчат: гороскоп на 2024 год

В 2024 году будет несколько ключевых транзитов, активно изменяющих мир. Уходят одни напряженные ситуации, но появляются другие. Открываются новые возможности, а люди, привыкшие жить по наработанному шаблону, теряют их и сожалеют об этом.

21 января произойдет второй заход Плутона в знак Водолея, меняющий мироустройство, тенденции политического и социально-экономического развития всех стран. Продлится этот транзит до 2 сентября, после чего Плутон вернется в знак Козерога, чтобы с 20 ноября 2024 года на 20 лет войти в знак Водолея, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Плутон самая "медленная" планета, в каждом знаке Зодиака он проводит порядка 18 – 20 лет, а весь Зодиакальный круг совершает за 248 лет! Транзит оказывает влияние на глобальные события человечества, существенно меняется социально-психологический климат, процессы жизнедеятельности мирового сообщества. Начался переход Плутона из Козерога в знак Водолея весной 2023.

Весенний коридор затмений 25 марта – 8 апреля 2024 по оси Овен-Весы, сразу же после дня весеннего Равноденствия 20 марта, активизируют тему международных соглашений, дипломатии, мирных переговоров и урегулирования военных конфликтов.

После затменного периода изменения станут очевидными для всех, решения будут приниматься легче и быстрее, но и «точка невозврата» пройдена. К исходному состоянию вернуться невозможно, а значит придется действовать исходя из сложившихся реалий. Причем, касается это всех жизненных сфер и всех уровней.

21 апреля Юпитер и Уран соединяются в Тельце вблизи светлой кармической точки Белой Луны, что открывает новый 12 –ти летний социальный цикл. Традиции и революционные обновления имеют мало общего, но, с другой стороны, многие люди будут приятно удивлены тем, что происходит вокруг. Предыдущее соединение этих медленных планет в Тельце было в мае 1941 года, но тогда по этому знаку перемещалась негативная кармическая точка черная Луна и Сатурн (планета кармы, строгий учитель).

Предстоящее соединение Юпитера и Урана в Тельце можно считать удачным. Убеждения и вера людей меняется, мировоззрение расширяется, появляются новые жизненные ориентиры. Чтобы весной 2024 года не сойти с дистанции, сохранить статус и ресурсы, необходимо по-новому взглянуть на вещи и обстоятельства.

26 мая Юпитер меняет знак Зодиака – из Тельца переходит в знак Близнецы на год. Здесь планета в статусе изгнания – кризис жанра, нехватка смысла. Транзит окажется благоприятным, если заниматься саморазвитием, обучаться, стремиться к новым знакомствам. Многие люди будут возвращаться домой из далеких стран. В информационном пространстве появятся новые лидеры общественного мнения. Важно не запутаться и сохранить светлую голову, разбираться в путанице и хаосе, происходящем в окружающем пространстве. Самое время остановиться, собраться с мыслями остановиться и сделать выводы, после чего начать иначе выстраивать свою жизнь.

20 июня в 22:51 по киевскому времени Солнце входит в знак Рака. С Летнего солнцестояния начинается астрономическое лето. 21 июня – самый длинный день в году и самая короткая ночь с 21 на 22 июня.

29 июня негативная кармическая точка Черная Луна входит в знак Весы. Представители знака Девы облегченно вздохнут, а вот представители единственного неодушевленного знака Зодиака – Весы, будут проходить кармические уроки в течение 9 месяцев. Также, это сложный период для тех, у кого Луна, Асцендент, личные планеты (Меркурий, Венера и Марс) в этом знаке. Знание своей натальной карты помогает строить свою жизнь правильно, управлять ситуациями и получать больше счастливых возможностей.

2 сентября Плутон на ретро фазе возвращается в знак Козерога до 20 ноября 2024. Многие люди окажутся в ограничивающих условиях, происходящее в стране и в мире не позволяет чувствовать себя комфортно. Осень 2024 не подходит для новых начинаний, это время, когда необходимо поставить окончательные точки и подготовить себя к новому 20 -ти летнему циклу, который начнется после 20 ноября.

Лунное затмение 18 сентября – первое затмение после долгого перерыва в Рыбах, в последнем знаке Зодиака. Закроет осенний коридор затмений солнечным затмением 2 октября в знаке Весы. Время важных событий, кардинально меняющих жизнь.

Осеннее равноденствие 22 сентября произойдет в сезон затмений, что может принести роковые моменты как на внешнем, так и на внутреннем уровне. Стоит помнить о том, что общий гороскоп показывает фон событий, но он не может заменить индивидуальную консультацию астролога. В зависимости от личного гороскопа, вектор смещается в ту или иную сторону.

20 ноября Плутон входит в знак Водолея до 2044 года, верша судьбу мира и жизни многих людей. В этом знаке планета имеет статус падения. Согласно греческой легенде, Плутон (Аид) – брат верховного бога Зевса и Посейдона, владыки морей. Во время великой битвы Олимпийских богов с титанами Плутон сыграл ключевую роль: он освободил из недр земли великанов-циклопов, где они томились в заточении. Это событие во многом предрешило исход войны – с помощью циклопов титаны были повержены, и победа осталась за богами.

С 7 декабря 2024 по 24 февраля 2025 года Марс будет перемещаться ретроградно по знакам Льва и Рака. Эта планета бывает ретроградна реже, чем какая-либо другая планета, т.е. каждые 2 года по 2 месяца. Энергия планеты благоприятно отразится на течении вооруженных конфликтов, будет способствовать завершению военных действий.

21 декабря Зимнее солнцестояние – в 11:20 по киевскому времени Солнце войдет в знак Козерога. Происходит «рождение нового солнца», свет побеждает тьму.

2024 год будет результативным, прояснятся многие вещи, будет установлен новый порядок, иначе регулироваться единая глобальная система мира.

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