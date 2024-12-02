Что звезды нам пророчат: гороскоп на 2025 год

2025 год обещает быть временем перемен, мудрости и глубокого осознания. Подарит много шансов для роста и укрепления позиций в разных сферах. Это будет год Деревянной Змеи – элемент Дерева добавляет мягкость, гибкость и рост в энергетику знака. Согласно восточному календарю, год Змеи начнется 29 января 2025 года и продлится до 16 февраля 2026 года.

Змея в восточной традиции – символ мудрости, интуиции, трансформации и скрытых знаний. Этот знак ассоциируется с глубокой мыслью, стратегическим мышлением и способностью принимать решения, основываясь не только на логике, но и на внутреннем чутье, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Деревянная Змея обладает особой энергией – она стремится к гармонии и развитию. Этот элемент усиливает стремление к росту, помогает находить компромиссы и строить долгосрочные планы.

2025 год благоприятен для тех, кто готов следовать своему внутреннему голосу. Интуиция станет важным инструментом, особенно в сложных или неоднозначных ситуациях. Прислушивайтесь к интуиции, но проверяйте факты. Энергия Дерева и мудрость Змеи подталкивают к изучению новых сфер, освоению навыков и глубокому самопознанию. Это время, когда знания будут особенно ценными, а стремление к пониманию мира – вознаграждено.

Змея любит уравновешенность, поэтому важно избегать крайностей. Год призывает находить баланс между личными и профессиональными интересами, материальными и духовными ценностями. Змея не делает резких движений, она действует обдуманно. Это идеальное время для создания долгосрочных планов и работы над проектами, которые требуют терпения.

Год Змеи несет с собой глубокие энергии трансформации и внутреннего роста. Честность и открытость помогут избежать недоразумений.

Ключевые транзиты 2025 года:

12 января ось Лунных Узлов меняет знаки Зодиака – из знаков Овен-Весы (ось взаимоотношений) переходит в знаки Дева-Рыбы (ось служения). Лунные узлы – это астрологическая точка пересечения орбиты Луны и эклиптики (пути, по которому движется Солнце).

Северный узел (Раху) – символ направления развития души, стремления вперёд и изучения новых уроков. Это то, чему мы должны научиться. Южный узел (Кету) – указывает на прошлый опыт, привычки и таланты, которые уже были освоены. Он может ограничивать нас, если мы застреваем в старых схемах поведения, вместо того чтобы двигаться вперёд. Эти точки образуют ось, связывая прошлое и будущее, кармические задачи и потенциал. Перемещение оси Лунных узлов по зодиакальным знакам показывает, какие темы и энергии становятся актуальными для человечества на определённый период.

Продлится транзит Лунных Узлов по знакам Дева-Рыбы до конца августа 2026 года. Северный узел будет перемещаться по знаку Рыбы, поэтому в мире усилится интерес к духовным темам, экологии, искусству и психологии. Общество будет искать баланс между прагматизмом (Дева) и вдохновением (Рыбы), что может проявляться как изменения в науке, медицине и социальной сфере.

28 февраля заканчивается период ретроградного движения Марса, что ускорит развитие всех процессов.

С 3 марта по 14 апреля Венера будет перемещаться ретроградно в знаках Рыбы и Овен. Период принесет в жизнь людей моменты, связанные с переосмыслением любовных отношений, финансовых вопросов и творческих стремлений. Этот транзит будет одновременно загадочным, эмоциональным и активным, так как Венера сочетает в себе как мечтательность Рыб, так и решительность Овна. Рыбы приносят мягкость, романтику и интуицию, а Овен – динамичность и импульсивность.

Но, также, ретро Венера может дать нереалистичные ожидания в любви. При ретроградной фазе решения относительно денег и взаимоотношений могут оказаться поспешными и нуждаться в корректировке. Это подходящее время для ревизии личных желаний, возвращения к прошлому и более глубокого понимания того, что важно для сердца и души.

С 14 по 29 марта весенний коридор затмений в знаках Девы и Овен.

Нептун войдет в знак Овна 30 марта. Транзит повлияет на темы единства и национальной идентичности, глобализацию и стирание привычных рамок. Границы между странами становятся всё менее ощутимыми, появляются новые глобальные объединения, в связи с чем возможны новые волны эмиграции.

С 25 мая до 1 сентября Сатурн первый раз входит в знак Овна, после чего вернется в знак Рыбы, а с 14 февраля 2026 года снова войдет в знак Овна на 2,5 года. Транзит принесёт миру энергию структурных перемен, смелых начинаний и необходимость брать ответственность за свои действия.

Овен – знак начинаний и лидерства, а Сатурн добавляет сюда дисциплину и долгосрочную перспективу. Этот транзит потребует от лидеров мира не просто смелости, но и способности создавать устойчивые структуры. Важно будет не только начать новые проекты, но и довести их до конца. Мир столкнётся с необходимостью пересмотреть старые структуры, чтобы освободить место для более динамичных и адаптивных подходов. Это может касаться политики, экономики и технологий. Овен побуждает действовать решительно, а Сатурн гарантирует, что действия будут не поверхностными, а глубоко проработанными.

С 9 июня 2025 по 29 июня 2026 года Юпитер перемещается по знаку Рака, расширяя внутренний мир, помогая лучше осознать свои чувства, становиться мудрее и глубже. Это время, когда многие смогут проработать эмоциональные травмы и обрести внутреннюю гармонию. Внимание будет направлено на сохранение традиций, развитие гуманитарных наук, улучшение психологического климата в обществе. На социальном уровне, программы поддержки материнства, семьи и детства могут выйти на первый план.

Но есть и вызовы у этого транзита, а именно риск стать слишком эмоционально зависимым от близких или прошлого. Идеализация семьи и традиций, потребность в безопасности может привести к консерватизму или страху перед изменениями. Желание уюта и спокойствия иногда будет мешать действовать активно и достигать целей.

7 июля Уран первый раз за 84 года войдет в знак Близнецы. 8 ноября вернется в знак Тельца, а с 26 апреля 2026 года 7 лет перемещаться по Близнецам. Транзит Урана по Близнецам обещает кардинальные изменения в области коммуникаций, технологий и интеллектуальных подходов. Уран, планета революций и инноваций, в Близнецах, знаке, связном с информацией и обучением, создаст мощные импульсы к модернизации в этих сферах. Этот транзит будет длиться до конца мая 2033 года, и за это время мир переживёт значительные изменения, связанные с развитием технологий, глобальных коммуникаций и способов получения знаний.

С 7 по 21 сентября осенний коридор затмений в знаках Рыбы и Дева.

В 2025 году мир переживёт значительные изменения, которые затронут технологии, общественные структуры и глобальные отношения. Революционные трансформации в политике, экономике и культуре будут сопровождаться ускорением цифровизации и инноваций, изменяя привычные реалии и открывая новые возможности для адаптации и развития.

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