Что звезды нам пророчат: гороскоп на 21-27 апреля 2025 года

Гороскоп на 21-27 апреля 2025 года / © Associated Press

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С 21 по 24 апреля формируется напряжённая конфигурация «Тау-квадрат», соединяющая Солнце, Марс и Плутон. Этот аспект несёт мощную преобразовывающую энергию, но также способствует конфликтам и резким переменам. На внешнем плане это может вызывать борьбу за власть, вспышки гнева и внутренние кризисы. Но именно из этого напряжения может родиться новое направление, внутренняя сила, осознанное «нет» старому сценарию.

Солнце на вершине конфигурации высвечивает противостояние между силой действия (Марс) и глубинными изменениями (Плутон). Марс усиливает напор — возможны споры, импульсивные решения, противостояние. Плутон требует трансформации — этот аспект вынуждает отказаться от иллюзий и принять судьбоносные изменения. Следует помнить о том, что интенсивность военных действий значительно усиливается в эти дни.

На фоне напряжённого «Тау-квадрата» Венера соединяется с Сатурном в Рыбах, придавая событиям оттенок серьёзности и осознания глубины чувств. Это время для принятия важных решений в отношениях и проработки эмоций. Многие люди в эти дни склонны к глубоким размышлениям о ценностях, привязанностях и будущем. Формируются прочные основы — Венера даёт чувствительность, а Сатурн — устойчивость.

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27 апреля новолуние в Тельце (22:31 GMT+3) завершает этот период, принося стабильность и заземление после напряжённых энергий апреля. Энергия Тельца помогает понять финансовые перспективы и планировать стратегически.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Неделя откроет перед вами возможности проявить себя как лидера и наставника. Ваш авторитет будет непререкаем, а слова — весомыми и значимыми. Это касается как профессиональной сферы, так и личной жизни. Возможен прогресс в переговорах и партнерских отношениях. Заметно улучшатся связи с коллегами из других городов или стран. Это создаст условия для активной работы над новыми проектами и расширения бизнеса.

ТЕЛЕЦ

Первая половина недели будет сопровождаться задержками и организационными трудностями. Предприниматели и руководители смогут заняться масштабными хозяйственными мероприятиями, такими как строительство или ремонт. Служащие получат шанс обсудить повышение или найти новую работу. Наиболее благоприятный период для этого — вторая половина недели, когда вероятность положительного исхода будет особенно высокой.

БЛИЗНЕЦЫ

Напряженная конфигурация планет в первой половине недели может привести к сбоям в планах и документальных процессах. Значительных прибылей не ожидается, но доходы будут поступать регулярно. Если отложить важные дела и покупки до четверга, то финансовая ситуация останется стабильной. Многие представители знака посвятят время детям, их воспитанию и образованию. Возможны встречи с детьми, проживающими в другом городе или стране.

РАК

Семейные вопросы выйдут на первый план. Расходы предсказуемы и не выйдут за рамки запланированного бюджета. Влюбленные смогут укрепить свои отношения и обсудить совместное будущее. Возможна совместная поездка, которая сблизит партнеров. Занятые бытовыми вопросами завершат важные процессы, связанные с ремонтом или благоустройством жилья. Общее самочувствие в апреле будет неплохим, но возможно резкого снижение энергии в конце недели.

ЛЕВ

Обстоятельства недели потребуют баланса между профессиональными и семейными делами. Вам предстоит решать сложные вопросы на работе, одновременно уделяя внимание дому и близким. Деловая активность будет сосредоточена на урегулировании сложных вопросов, особенно связанных с коллегами и партнерами из других регионов или стран. После затяжного периода неопределенности наметится прогресс, и появится шанс прийти к компромиссу.

ДЕВА

В первой половине недели возможны задержки, повторные обсуждения и доработки ранее принятых решений. Однако этот же период благоприятен для исправления ошибок и уточнения деталей. Особую роль могут сыграть давние союзники или влиятельные партнеры, которые помогут продвинуться вперед. Во второй половине недели темп работы заметно возрастет, откроются возможности для продуктивных переговоров и конкретных действий.

ВЕСЫ

Период подойдет для решения вопросов, связанных с недвижимостью, переездами и хозяйственными делами. Служащие смогут урегулировать отношения с коллегами, а предприниматели и руководители — наладить контакт с подчиненными. Те, кто сталкивался с юридическими проблемами, получат шанс найти компромиссное решение. Финансовая ситуация будет стабильной. Доходы останутся на привычном уровне, а расходы в основном будут предсказуемыми.

СКОРПИОН

Возможны крупные траты, связанные с потребностями детей или близких людей. Отношения с родственниками выйдут на первый план. У тех, кто давно сталкивается с семейными разногласиями, появится возможность урегулировать часть проблем. Важную роль в этих вопросах может сыграть супруг или близкий человек, который поможет найти компромисс. Многие займутся жилищными вопросами, что может быть связано с переездом, ремонтом или оформлением документов.

СТРЕЛЕЦ

Внимание будет сосредоточено на детях, а их потребности могут повлечь значительные финансовые вложения. Этот же период окажется непростым для влюбленных — возможны конфликты на фоне финансовых разногласий, ревности или различных взглядов на важные события. В поездках и за рулем стоит быть предельно внимательным. Если путешествие запланировано на эту неделю, лучше отправляться в уже знакомые места, чтобы избежать неожиданных трудностей.

КОЗЕРОГ

Наконец-то достигается гармония в важных сферах — любовь, творчество и ресурсы обретают ясность. Энергии недели несут интенсивные перемены, осознание ценностей и стремление к стабильности. Тау-квадрат требует решительности, Венера и Сатурн помогают углубиться в чувства, а новолуние в Тельце даёт возможность укрепить почву под ногами. Этот период подходит для глубоких осознаний, пересмотра приоритетов и создания устойчивого фундамента!

ВОДОЛЕЙ

Это не просто насыщенное время, а переломный момент, когда планетарные энергии словно приглашают нас заглянуть вглубь себя и выйти обновлёнными. Да, энергии могут быть бурными, но они же и творят. Дайте выход напряжению через действия, медитации, прощение, творчество. Пусть любовь будет зрелой, воля — сильной, а ваши намерения — укорененными. После турбулентной и мощной недели, это новолуние 27 апреля приносит глоток земли и покоя.

РЫБЫ

С 21 по 24 апреля, в знаке Рыб соединяются Венера и Сатурн — это аспект про зрелые чувства, кармические союзы, глубокие уроки любви и сострадания. Что-то может пройти проверку временем, а что-то — отпасть, как иллюзия. Сейчас важно укорениться, почувствовать безопасность, вкус жизни, стабильность в чувствах и телесность. Это идеальный момент, чтобы заложить фундамент под важные долгосрочные начинания, особенно в сферах любви, финансов, семьи и личных ценностей.