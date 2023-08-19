Что звезды нам пророчат: гороскоп на 21-27 августа 2023 года

В течение недели нам придется проанализировать свои поступков в прошлом, чтобы выработать более успешную стратегию для дальнейших действий!

23 августа Меркурий разворачивается в ретроградное движение в знаке Девы до 16 сентября. Влияние ретроградного Меркурия, в той или иной степени, испытывает каждый человек. Всем знакомы всевозможные препятствия, странные ситуации, которые не должны были произойти по всем законам логики. В эти периоды замедляются рабочие процессы, а уровень восприятия и понимания друг друга сильно снижается.

Продолжается период ретроградной Венеры и в паре с ретро-Меркурием обе планеты создают более тяжелый психологический климат. Проблемы подстерегают в отношениях с коллегами и партнерами, поскольку далеко не все из них горят желанием заниматься делами, выполнять поставленные задачи. Велик риск повернуть, что называется, не туда.

27 августа в 16:20 воинственный Марс входит в Весы – это знак Венеры, которая сейчас ретроградна и поражена энергиями Лилит. Марс в Весах имеет слабый статус – изгнание, а это значит, что попытки проявить активность могут поставить других людей в неловкое положение, любые действия – не вовремя, не к месту. Транзит продолжится до 12 октября 2023. В это время многие люди могут ощущать, что уже нет стимула к борьбе, меняются заявления, вектор поворачивается в сторону компромиссов.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Поступление материальных благ будут не достаточно стабильными. Уязвимыми будут желудок, кишечник и печень, поэтому придерживайтесь здорового питания, избегайте употребления спиртного. В остальном все будет хорошо. Жизнь личная в течение недели выглядит позитивно. Влюбленные парочки отправятся в совместную поездку, которая сложится очень удачно. Все конфликты исчезнут, а острые углы сгладятся. У некоторых возобновятся старые связи из прошлого.

ТЕЛЕЦ

Существенные изменения ждут тех, кто заняты в информационной сфере, торговле, логистике. Удачными будут сделки с давними партнерами. Представители знака, работающие по найму, смогут поменять работу на место с лучшими условиями труда. Будет царить путаница в личной сфере, а все из-за многочисленных предложений и новых претендентов. Можно вспомнить прежнюю любовь, людей, которых вы не видели долгое время, кого-то из старых друзей.

БЛИЗНЕЦЫ

Есть шанс улучшить отношения с родственниками, возможны встречи с родней, проживающей в другом городе или стране. Но для решения действительно сложных вопросов неделя не подходит. Под влиянием ретроградного Меркурия практически невозможно осмыслить происходящее рационально, логически. Лучше всего сейчас занять созерцательную и выжидательную позицию, посвятить время домашним делам, бытовым вопросам.

РАК

Сейчас вам больше хочется проводить время с семьей или за хобби, поэтому работа может стать в тягость. Предприниматели столкнутся с небольшим застоем в делах, а служащие – с новыми вызовами на работе. Молодые специалисты отправятся на обучение, а творческие личности найдут реализацию во фрилансе. Правда, для этого вам придется немало потрудиться. Хорошее время для поездок в те места, где уже были.

ЛЕВ

Вселенная хочет убедиться, что вы усвоили уроки июля – августа, т.е. научились поддерживать внутренний баланс. Не бегите разрешать все дела, для этого будет достаточно времени. Благоприятно вернуться к тем делам или обучению, которые были начаты, но так и не доведены до завершения. Хорошее время для того, чтобы позаботиться о своем теле, физическом и психическом здоровье, а также разобраться со своими кармическими вопросами.

ДЕВА

Помните о том, что развитие приходит к тем, кто не забывает вкладывать в себя! В течение недели ценно совершить знаковую покупку или взяться за создание того, чем хотели давно заняться, но не решались. Не переставайте делать то, что может принести долгосрочный результат. Вселенная поддержит, если вы займетесь саморазвитием, вопросами здоровья или даже решите сменить имидж. С особенной внимательностью отнеситесь к своим чувствам и постарайтесь услышать себя.

ВЕСЫ

Постарайтесь запланировать неделю так, чтобы успеть и прослушать полезный курс лекций, и покупку желанную совершить, и собой заняться, и с близкими пообщаться. Период творческого и спонтанного мышления, странного стечения обстоятельств, но в итоге все разрешится без негативных последствий. Присутствует ощущение, будто нужно выбирать, кардинально что-то менять. Но пока не совершайте резких движений, подождите до 4 сентября.

СКОРПИОН

Воздействие ретроградных планет на вас, в течение всей недели несколько противоречивое. К положительным можно отнести стремление к самоконтролю, терпение, осторожность, желание сделать полезное близким людям, организованность, честолюбие. К негативным – меланхолию, подавленное состояние, чувство одиночества, ощущение скованности в действиях и принятии решений. В воскресенье могут произойти кардинальные жизненные изменения.

СТРЕЛЕЦ

Планетарные энергии, воздействуя на вас, стимулируют амбициозность, тягу к совершению добрых поступков в отношении родных и близких. Сейчас от вас требуется упорство и доведение до максимального результата всех поставленных задач. Пришло время пересмотреть множество планов, навести порядок в доме и в отношениях, но для этого необходим простор в мыслях и действиях. Не стоит принимать скороспешные решения, действуйте медленно, но уверенно.

КОЗЕРОГ

Постарайтесь выделиться на фоне других людей и показать себя с лучшей стороны. Не введитесь на красивую обертку! Проверяйте, что внутри. Это касается товаров, услуг и самих людей. Вы будете полны надежд, а вот сделать или поменять что-то будет достаточно тяжело. Торможение в делах сейчас у всех, поэтому не расстраивайтесь, если с первого раза не получилось. Можно рекламировать себя, свой бренд, услуги и товары. Размещайте объявления, выходите с идеями и предложениями.

ВОДОЛЕЙ

Дадут о себе знать люди из прошлого, всплыть ситуации, касающиеся финансов или отношений. Если вам не возвращают долг, то в течение недели можно напомнить об этом. Период подходит для расследований, аналитической деятельности, исследований и поиска информации. Хорошее время для обращения за подсказками к астрологии, психологии, духовным практикам. Не держите в себе негатив – выговаривайтесь или выплесните претензии к миру на бумаге.

РЫБЫ

Захочется действовать, но препятствия в работе не дадут далеко продвинуться. Остерегайтесь импульсивных поступков и придирок. Травмы и ссоры могут стать последствиями вашей раздражительности и поспешности. Пора заняться наведением порядка и разложить все по полочкам. Время избавиться от ненужных вещей, выкинуть хлам из дома, отказаться от вредных привычек. Вам предоставляется возможность пересмотреть свою жизнь, улучшить личные отношения.

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