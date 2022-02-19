Что звезды нам пророчат: гороскоп на 21-27 февраля 2022 года

Предстоит относительно спокойная неделя, которая принесет прояснения по самым актуальным темам.

Солнце движется по знаку Рыбы, приносит размеренность и плавность в жизнь, отношения на международном уровне станут более гармоничны, формируются более удобные внешние обстоятельства. На уровне интуитивных осознаний можно решить многие вопросы.

Благоприятное время для тайных дел, работы в уединении, нейтрализации острых моментов в сложившихся ситуациях, легче обойти препятствия. Поступками людей руководит вдохновение, желание уйти от конфликта. Хороший период для режиссеров, фотографов, художников, работников химической и фармацевтической промышленности.

Нельзя действовать слишком агрессивно, стремиться быстро продвинуть свои интересы, пробить ситуацию, решать вопросы "лоб в лоб". Через образ, музыку, художественное описание того или иного процесса, удается донести нужную информацию, повлиять на развитие событий.

Неделя с 21 по 27 февраля - время любви, романтики, духовного развития, успокоения. В эти дни пробуждаются эстетические потребности, появляется тоска по дальним странам, а творческое вдохновение располагает к образному выражению. Снижается активность в деловой сфере, однако нельзя говорить об ухудшении ситуации. Скорее, многие люди чувствуют, что ближайшие дни - это остановка перед новым циклом деятельности.

Хорошее время для связей с зарубежными и дальними партнерами, обсуждения проектов. Но важно избегать нереалистичных ожиданий и подверженности эмоциям, так как из-за этого возможны финансовые ошибки и просчеты, а также завуалированный обман и интриги со стороны конкурентов.

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ОВЕН

Благотворный эмоциональный настрой способствует решению множества задач. Улучшаются отношения с родными и близкими, с супругом, романтическим партнером. Обстоятельства позволяют сделать свободный выбор, найти возможности реализации своих скрытых способностей и талантов. Буквально прорыв вашего потенциала позволяет преодолевать сложные ситуации, устранить существующие сложности. Ваши недоброжелатели становятся слабее, и вы это видите на реальных примерах.

ТЕЛЕЦ

В социуме, окружающей среде, в отношениях с людьми проявляется себя уверенно, чувствуете свою значимость. Активная жизненная позиция окажет положительное влияние на ваш бизнес или повседневные дела. Период душевного единения с близкими и любимыми, решения имущественных вопросов. Отношения с детьми и родителями выходят на новый, более качественный уровень. Возможны тайные любовные увлечения, преобразования деловых отношений в романтическую связь.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы можете почувствовать сильную доминирующую позицию одного из родителей, который стремится все в вашей жизни организовать. Это оказывает отрицательное влияние на ваше настроение и может даже возникнуть конфликт. Благоприятное время для дружеских взаимоотношений, поездок, совместных проектов с единомышленниками. Может тяготить быт, атмосфера в семье, внешние ограничения, но это компенсируется интересными контактами, общением, новыми знакомствами.

РАК

Связь с родиной, домом, семьей, общение с родителями придает сил, поэтому если вы чувствуете себя не очень хорошо, то можете улучшить свое состояние, вернувшись к своим корням. Формируются благоприятные обстоятельства, положительно влияющих на сохранение брака, гармонизацию личных взаимоотношений, а также и для продолжения рода. Время получения необходимых сведений, необходимых бумаг, документов, которые откроют нужные двери. Происходят глубокие осознания по фундаментальным вопросам.

ЛЕВ

Жизнь братьев и сестер, ближних родственников оказывает большое влияние на вашу повседневность. Возможно, понадобится ваше участие в решении вопросов и проблем ближнего окружения. Соседи, приятели, встречи со знакомыми добавляют хлопот, времени на отдых практически нет. Благоприятное время для поездок, переселения, начала ремонта в доме или офисе. Если окружающие люди видят, что вы заняты делом - вас не беспокоят. Если же нет загруженности по личным делам - их находят другие люди и подбрасывают вам.

ДЕВА

Ощущение свободы, финансовой независимости положительно влияет на семейную жизнь и романтические взаимоотношения. Если в этих областях есть проблемы, то в течение недели сможете все исправить и обрести гармонию. Возможно, вы поймете, что пришло время обновить ваши отношения, начать совместную жизнь с партнером или подать заявление в загс. Интересная неделя, событий много по всем жизненным сферам, но все происходящее с вами в результате принесет удовлетворение и комфорт.

ВЕСЫ

Близкие отношения, семейные темы, любовь и вопросы официального партнерства - основные сферы вашей активности в течение недели. Могут стать актуальными вопросы продолжение рода, отношения с детьми, определение направления их развития. Сейчас особенно важно уделить внимание детям, проявить участие в их жизни - вы сможете найти правильный подход и выстроить то, что, возможно, было когда-то разрушено. Сила вашего влияния невероятно велика в ближайшие дни - используйте это время максимально эффективно.

СКОРПИОН

Неделя обретения мудрости, самоопределения, обретения новых жизненных целей, создания хорошей почвы для старта. Подходят к завершению многие проекты, начинается что-то новое, что будет иметь успех. Также появляется возможность жизни за границей, въезда по трудовой визе, заключения договоров с зарубежными партнерами. Времени для отдыха и спокойных семейных вечеров не так много, как хотелось бы вашим домашним, но в целом неделя благоприятная и очень эффективная в плане перспектив.

СТРЕЛЕЦ

Активная социальная жизнь, общественные дела, работа занимают много времени, но при этом удивительным образом появляется совмещать внешнюю жизнь с семейной, чувственной сферой. Ваше окружение может быть не готово к переменам, поэтому не стоит свои твердые убеждения навязывать другим людям. Условия для самореализации, построения карьеры достаточно хороши, поэтому даже если есть негативный опыт запуска того или иного рабочего проекта, сейчас все получается так как надо.

КОЗЕРОГ

Неожиданно возникает некая ситуация, которая может напомнить о прошлых неприятностях, а это может тянуть назад, дестабилизировать вас. Чтобы избежать негативного развития событий, обратитесь за помощью к другим людям, не молчите о том, что вас волнует. Сейчас вам нельзя быть в одиночестве, старайтесь находиться в коллективе, среди других людей - именно в партнерах ваша сила в ближайшее время. Происходят важные события, которые влияют не только на вас, но и на вашу семью.

ВОДОЛЕЙ

Неделя размышлений, дополнительных ресурсов для реализации задуманных проектов, нахождения компромисса с партнерами и единомышленниками. Возможно, вы получите новые задания, вынуждены будете взвалить на себя обязанности других сотрудников. Дел много, но, чтобы все выполнить качественно, старайтесь хоть немного отдыхать, и тогда все, что будет сделано в течение недели, принесет вам материальное удовлетворение, признание коллектива. Уединенная работа удается лучше всего.

РЫБЫ

Возникают нетипичные и непривычны обстоятельства, благополучно выйти из которых можно лишь применив свою интуицию и творческий потенциал. В результате вы обретете стабильность и надежность, уважение со стороны других людей. Может случиться так, что какой-то странный человек неизвестно откуда появился и не дает покоя. Отношения в семье меняются, причиной этому могут служить события прошлого. Не обязательно это связано с негативом, скорее наоборот, пришло время изменить устоявшиеся рамки в семье.

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