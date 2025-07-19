Что звезды нам пророчат: гороскоп на 21-27 июля 2025 года

Гороскоп на 21-27 июля 2025 года / © Associated Press

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22 июля в 16:30 (gmt+3) Солнце входит во Льва, открывая один из самых энергичных и ярких периодов года. Этот транзит дает усиление творческой энергии, стремление к любви, признанию и лидерству. Гармоничный аспект Солнца с Ураном 22 и 23 июля способствует появлению новых идей, внезапных инсайтов, неожиданным решениям, которые откроют новые пути. Это возможность резко, но гармонично изменить направление.

На фоне вдохновляющего солнечного фона — с 22 по 24 июля многие столкнутся с напряженными ситуациями в любовных и социальных темах. Венера и Марс, женское и мужское, притяжение и напряжение — не в ладу. Отношения проходят через «тест на зрелость» — кто-то захочет свободы, кто-то будет требовать внимания.

Солнце во Льве усиливает эго, в связи с чем возможны конфликты в отношениях, особенно на фоне конкуренции, ревности, недоговоренностей. Хорошее время для того, чтобы понять, где ваши желания и потребности не совпадают с реальностью.

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24 июля новолуние во Льве в 22:11 в гармоничных аспектах с Сатурном и ретро Нептуном, но при этом в оппозиции с ретро Плутоном. Идеальное время для закладки зрелых, устойчивых намерений. Это новолуние требует сдержанности в своих проявлениях, внутренней дисциплины, стремления к социальной сплоченности ради общего блага и мира.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Неделя задает вам важный импульс: проявить себя, но не напоказ, а из глубины. Вспомнить, что для вас по-настоящему важно и что придает вашему сердцу устойчивость. Новолуние даст благословение тем, кто действует с достоинством, ответственностью и зрелостью. Возможно, выйдут на поверхность старые конфликты, которые вызовут ситуации, где вы будете делать выбор: сдаться или взлететь. К концу недели после внутреннего напряжения — волна душевной мягкости.

ТЕЛЕЦ

Это время проявления теневых сторон вашего характера, как в личной жизни, так и в общественных процессах. Возможно, пришло время пересмотреть систему мотиваций. Подумайте: что движет вами — страх или любовь? Ваша жизненная энергия нарастает, но вы сталкиваетесь с ситуациями, которые требуют ее больших затрат. В той или иной степени вы проходите проверку на силу духа и внутреннюю честность. Постарайтесь избежать ошибок и поступков, которые могут стать достоянием общественности.

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БЛИЗНЕЦЫ

Отличный период для творчества, интуитивной настройки, романтики. Душевные разговоры, искусство, путешествия по внутреннему миру — все это помогает сбалансировать энергии. Поскольку сейчас период ретро Меркурия (ваш управитель) могут подняться вопросы контроля, манипуляций, теневых игр и доминирования. Но если использовать это время мудро — оно может стать моментом глубинного очищения и личностного роста.

РАК

Неделя обещает быть насыщенной и многослойной, как будто Вселенная решила сыграть на всех струнах сразу. Приносит неожиданные озарения, возможность выйти за рамки привычного. Но противоречия между желаниями и чувствами требуют честного разговора с собой. Новолуние 24 июля закладывает цикл самоутверждения — с вниманием к подлинности во всем. Ваша сила влияния значительно возрастает, поэтому пришло время заявить о себе и получить признание.

ЛЕВ

Страсть и раздражение идут рука об руку, поэтому важно не поддаваться импульсам. Возможны конфликты в отношениях, особенно если накопились недосказанности. Отличный период для экспериментов, особенно в творчестве и личных проектах. Новолуние в вашем знаке создает мощный контраст между мечтой и реальностью. Дает глубокие инсайты, но также и внутренние сомнения. Если вы готовы заглянуть внутрь себя и отпустить старое, то сможете выйти из этой недели обновленными и вдохновленными.

ДЕВА

Неделя открывает вам возможность для мощного прорыва. Новолуние во Льве вдохновляет на творческие начинания, флирт и самовыражение. Поскольку Марс перемещается по вашему знаку и образует напряжение с Венерой, велик риск разрушить отношения, где нет взаимопонимания. Будьте великодушны и не пытайтесь подавлять других, даже если вы правы. Позвольте подобным ситуациям развиваться в своем темпе. Время все расставим по своим местам.

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ВЕСЫ

Вы словно разрываетесь между желанием комфорта и необходимостью меняться. Дом и семья требуют внимания — возможны неожиданные повороты в личных делах. Новолуние поможет показать окружающим людям увидеть и услышать то, что вас волнует. Оно усиливает ваши способности говорить красиво, творить и создавать прочные связи. Хорошее время для запуска новых проектов, написания статей, учебы, общения. Но будьте внимательны: Венера и Марс могут внести эмоциональную турбулентность в романтические и деловые контакты.

СКОРПИОН

Неделя может принести столкновение с тем, что вы пытались игнорировать. Вдруг появляется осознание, что не все можно контролировать, но можно выбрать свободу или борьбу. Теперь вы сосредотачиваетесь на том, что вам действительно ценно, но цель достигаете не тогда, когда давите, а когда выбираете путь созидания. Новолуние затрагивает темы ресурсов, самоценности и финансов — вы почувствуете прилив уверенности. Ретро Плутон, ваш управитель, соединяется с Альтаиром — вы чувствуете влияние прошлого, а также прилив энергии.

СТРЕЛЕЦ

Это может быть очищающий и мощный период, особенно если вы позволяете себе быть настоящим. Сейчас важно держать себя достойно даже в хаосе. Прекрасное время, чтобы задуматься о своей миссии и о будущем. Но не забывайте, что путь требует честности. Уходите от поверхностного. Углубляйтесь. И пусть ваши слова и действия будут пропитаны смыслом. Возможны знакомства судьбоносного характера или важные разговоры с текущими партнерами.

КОЗЕРОГ

Финансовые вопросы выходят на первый план. Возникает необходимость пересмотреть бюджет, особенно в связи с семейными расходами. Хорошее время для обновления целей и командной работы, формирования полезных коммуникаций и подготовки к запуску новых проектов после 1 августа (новый цикл Меркурия начинается в этот день) — это даст возможность выйти на дополнительные доходы, но здесь важна осторожность и здравый расчет в инвестициях. Ретро Меркурий вскрывает старые долги — эмоциональные и материальные. В конце недели возможны глубокие разговоры — не бойтесь раскрыться.

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ВОДОЛЕЙ

Вы в эпицентре перемен: Плутон в вашем знаке соединяется со звездой первой величины — Альтаир — это вызов вашей идентичности. Новолуние в оппозиционном знаке активирует партнерские темы — это лучший момент для перезапуска в сфере сотрудничества, личных и деловых отношений. Знакомьтесь, восстанавливайте давние контакты. Также стоит задуматься о том, как обновить свой режим дня, позаботиться о своей психическом и физическом здоровье, повседневных привычках.

РЫБЫ

Противоречия между коллегами, споры в семье, обсуждение социальных проблем в социальных сетях — вы за всем этим наблюдаете, но можете и повлиять на ситуацию. Чью бы сторону вы ни выбрали, вы оказываетесь миротворцем. Ваш рейтинг растет, что можно использовать с выгодой и пользой для себя. Подходящее время для того, чтобы уладить накопившиеся проблемы и прийти к новому балансу. На выходных возможны важные встречи — только нужно выбраться из дома для приятной прогулки или похода в гости.