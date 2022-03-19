Что звезды нам пророчат: гороскоп на 21-27 марта 2022 года

21 марта - день Силы, первый восход Солнца нового астрологического года. Потенциал дня способствует качественным преобразованиям и трансформациям, растет духовная и психическая, сила. Большинство людей как будто бы пробуждаются, обретают вдохновение и веру в светлое будущее, входят в состояние полного единства с ритмами Вселенной.

Важная информация, которая поступит в понедельник, может помочь в решении вопросов, связанных с зарубежьем, оформлением документов, высшим образованием. Юпитер соединяется с Меркурием - аспект помогает мыслить масштабно, видеть картину в целом. Гармоничная, добродушная внешняя атмосфера помогает найти верные решения даже для самых сложных жизненных задач.

22 марта Марс и Уран в напряжении - травмоопасный день, люди склонны вести себя агрессивно, бороться за свои права, игнорировать установленные ограничения. Количество ДТП увеличится в этот день, также многие заметят, что техника, механизмы, автомобили в самый неподходящий момент выходят из строя. Очень осторожно с электроприборами, вообще, из-за невнимательности, вызванной эмоциональным накалом, можно оказаться в опасной ситуации. Избегайте экстрима, скорости, работ на высоте.

23 марта Меркурий в соединении с Нептуном - день вдохновения, парадоксов и удивительных идей, усиливается чувствительность к окружающей среде, к мыслям и эмоциям других людей. Люди творческих профессий, писатели, фотографы, артисты, могут решить в этот день самые важные вопросы, связанные с их социальной реализацией. Обращайте внимание сны в ночь с 22 на 23 марта, в них вы найдете необходимые подсказки.

26 марта Меркурий в гармоничном аспекте с Плутоном, способствует увеличению контактов, общительности, популярности, предприимчивости, исследованиям. Возможно появление важной информации, влияющей на массы людей. Аспект благоприятствует решению вопросов, связанных с деньгами, крупными покупками, сделками, страховками, налогами, завещаниями, совместными ресурсами. Открываются истинные причины и силы происходящих глобальных процессов.

27 марта Меркурий входит в знак Овна, транзит благоприятен для людей, работающих с информацией - скорость восприятия и получения нужных сведений в это время возрастает. Все, что касается поездок, получения документов, разрешений, удается значительно быстрее. Активизируются взаимоотношения с родственниками, появляется желание получить новые знания, познакомиться с единомышленниками, поучаствовать в интеллектуальных соревнованиях.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Благоприятная неделя, вы полны сил, энергии, здоровья. Настроение улучшается, большинство вопросов решается нужным образом, с выгодой и пользой для вас. Солнце вошло в ваш знак вечером 20 марта, и с этого момента ваша жизнь меняется в лучшую сторону, несмотря на внешнюю напряженную обстановку. Проявляйте лидерские качества, продвигайте свои интересы, демонстрируйте себя - вам многое нужно сделать в течение недели, чтобы заложить фундамент благополучия на год.

ТЕЛЕЦ

Вокруг все интересно, необычно и в основном позитивно. Как известно, человек привыкает ко всему, и вы - не исключение. Напряжение в связи с военной ситуацией в стране, тревога окружающих людей, помогает мобилизировать собственные внутренние ресурсы, и быть полезным обществу. Неделя очень важная - начало нового астрологического года, поэтому нужно подойти к этому периоду с большой долей ответственности. У вас появляются благоприятные возможности выйти из замкнутого круга обстоятельств, поймать птицу Удачи за хвост

БЛИЗНЕЦЫ

Окружающие люди удивляются вашим волшебным преображениям, как внешним, так и внутренним. Усиливается желание быть самостоятельным и независимым, могут проявиться организаторские способности. Все это способствует профессиональной реализации, карьерному росту, обретению популярности. Чтобы не упустить благоприятные возможности периода, не пытайтесь искать логику в происходящем. Просто доверьтесь Вселенной, не бойтесь завершать то, что больше не будет развиваться. Уже в скором времени для вас откроются новые перспективы.

РАК

Этот период благоприятствует всем финансовым делам, улаживанию рабочих вопросов, установлению долгосрочных партнерских взаимоотношений. Хорошее время для реорганизации предприятий, бизнеса, поступления на работу, приобретения крупных, красивых и дорогих вещей. Возможен переезд, изменение ситуации в имущественных и материальных спорах. Энергетический потенциал недели очень сильный, чтобы не потерять счастливый шанс - действуйте быстро, включайтесь в любой новый процесс без промедления.

ЛЕВ

Резкая смена обстановки, привычного жизненного уклада, может привести к замешательству, излишним волнениям. Не бойтесь выходить из зоны комфорта, смело озвучивайте свои идеи, выходите в центр - вы можете стать новым лидером, формирующим общественное мнение.

Успех ждет тех, кто занимается бизнесом, находится в должности, связанной с материальной ответственностью или имеет творческую профессию. Возможно, предстоит сделать нелегкий выбор, но его нужно сделать, если хотите счастливых перемен.

ДЕВА

Проявляется тяга к лидерству, к материальным ценностям, появляется желание главенствовать в своей компании или рабочем коллективе. Вышестоящие по должности, руководители, положительно оценивают ваше упорство, настойчивость, выдержку, целеустремленность. Действуйте, заявляйте о себе - в течение недели вы сможете заложить фундамент будущих успехов. Времени на отдых нет, как и вообще на личную жизнь - вы в потоке событий, но в целом вы будете довольны результатами этой недели.

ВЕСЫ

Неожиданная встреча с нужным человеком, может вытянуть вас из сложившейся неприятной ситуации, а также привлечь действительно подходящих партнеров, единомышленников. Благодаря положительному восприятию окружающих людей и стремлению к гармонии, удается преодолеть собственную скромность, достичь удовлетворения по многим вопросам. Неделя насыщена событиями, вы в центре, задаете тон происходящему, получаете ценный опыт и возможность изменить собственную жизнь в соответствии со своими желаниями.

СКОРПИОН

Гармонизация собственной личности, обретение баланса между социальной активностью и внутренней жизнью, будет способствовать возникновению желания установить связи с представителями противоположного пола. Неделя страстных взаимоотношений, уже устоявшиеся отношения получат новые импульсы. Материальная сфера и финансы могут пострадать из-за чрезмерной расточительности, стремления оказаться в первых рядах любой ценой. Происходит активизация вашей общественной деятельности, повышаются творческие и созидательные качества.

СТРЕЛЕЦ

Обилие разговоров, различных контактов, способствуют решению деловых вопросов. В течение недели становится важным сотрудничество, взаимодействие с другими людьми. Время благоприятно для переговоров и выступлений, но только в том случае, если сумеете сдержать импульсивность и стремление покончить сразу со многими проблемами. Появление новых идей и интересов, неоднозначный поворот в отношениях с коллегами и партнерами, деловые отношения с противоположным полом могут повернуться в романтическом направлении.

КОЗЕРОГ

Усиливается романтическое общение, активизируются любовные свидания. Завязываются интересные знакомства, появляются новые увлечения. Хороший период для активного взаимодействия с партнером, возобновления личных и деловых отношений. Несколько легкомысленное обращение с деньгами указывают на то, что во всех финансовых мероприятиях необходимо проявлять крайнюю осмотрительность и осторожность. Не исключена возможность некоторых убытков в результате необдуманных поступков, нерасчетливых шагов.

ВОДОЛЕЙ

Идеальный период для дружеского общения, для любви, брака и семейной жизни. Возрастает социальная активность, поэтому приходится действовать сразу по всем направлениям - работа, романтика, общественные дела, встречи с единомышленниками. Период также благоприятен для улаживания финансовых дел и выяснения спорных вопросов с деловыми партнерами. Период благоприятен для воздействия на публику, создания сообществ, запуска проектов, открытия предприятий.

РЫБЫ

Удивительным образом существующий внешний негатив вас обходит стороной. Возрастает ваша привлекательность, и вы можете воспользоваться этим при установлении контактов с противоположным полом, будь то начальство, подчиненные или деловые партнеры. Это хороший период для любви, брака, для закрепления дружбы, проведения праздников, вечеров, встреч. Период благоприятен для воздействия на публику, повышения популярности и влиятельности. Возможен определенный финансовый успех, получение долгожданной прибыли.

Читайте также: