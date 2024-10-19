Что звезды нам пророчат: гороскоп на 21-27 октября 2024 года

Атмосфера астрологических событий в течение недели достаточно интересная и насыщенная. Для кого-то это период эффективного завершения долгого процесса, а другие люди смогут увидеть свет в конце тоннеля.

21 и 22 октября Меркурий образует в гармоничный аспект с ретро Сатурном, что помогает открыть вторую жизнь для многих дел и проектов, которые находятся в подвешенном состоянии. Сатурн здесь выступает как мудрый наставник, помогая найти наиболее выгодные и надежные решения. Представьте себе старый часовой механизм, который вдруг начинает тикать с новой силой, доводя стрелку до нужного положения. Вот что-то подобное и происходит в начале недели.

Ночью 23 октября, в 01:15 (gmt+3), Солнце покидает миры воздушных Весов и погружается в водные глубины Скорпиона, меняя ритм жизни и принося в нашу повседневность мистику и загадки. Скорпион – это знак, который умеет заглянуть за внешнюю оболочку, проникнуть в самую суть. Его энергия словно манит нас неизведанным, подталкивает переходить пороги привычного, жить за границами обыденного.

Это время, когда многие обнаруживают в себе небывалую тягу к риску, жаждут экстрима и испытывают свои пределы. Энергии Скорпиона, подобные бурлящей реке, проникают сквозь горы, и в этом стремительном потоке можно открыть в себе новые, ранее неведомые ресурсы. Интуиция обостряется, как зрение у хищника по ночам, что позволяет нам видеть то, что обычно скрыто от глаз. Мы начинаем понимать не только свои внутренние воздействия, но и начинаем понимать мотивы и эмоции окружающих людей.

27 октября Марс вступает в гармоничный аспект с ретроградным Нептуном, создавая особую атмосферу загадочности и открытости. Удивительным образом можно оказаться в нужном месте в нужное время – и этот день дарит именно такие моменты.

В субботу и воскресенье легче действовать, как будто бы невидимая сила указывает верный путь. Это прекрасное время для тайных действий, входа в состояние "потока", где события складываются сами собой. В эти дни стоит доверять своей интуиции и не бояться шагать вперед, даже если путь кажется неясным. Ведь именно в такие моменты самые смелые решения приводят к неожиданным и приятным результатам.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

Овен

Неделя принесет много поворотных моментов. Вы почувствуете усиление своих личных качеств – решительности, смелости и независимости. Актуализируются важные вопросы, связанные с личными достижениями, самовыражением и реализацией амбиций. Возможно, возникнет необходимость завершить какой-то проект, чтобы открыть новую страницу. Не исключено, что вы столкнетесь с внутренними конфликтами между личными желаниями и потребностями окружающих.

Телец

Появляется склонность к глубоким размышлениям и трансформации своей действительности. Этот период может выявить скрытые страхи или неразрешенные вопросы из прошлого, которые вы будете вынуждены проанализировать. Ваша задача – отпустить то, что вас больше не поддерживает, в том числе это и старые обиды, и вредные привычки. Обстоятельства подтолкнут вас к важным внутренним переменам, особенно в духовной и психологической области жизни.

Близнецы

Активизируется сфера дружбы, социальных контактов и коллективных проектов. Возможно, вы осознаете, что пора менять ваши цели и амбиции, или пересмотреть свои связи с людьми. Будьте готовы к тому, что некоторые отношения могут закончиться, если они больше не соответствуют общим интересам. Это время для поиска новых союзников, которые поддержат вас на пути к вашим целям. Прилив творческого вдохновения позволяет буквально раствориться в рабочем процессе.

Рак

Этот период может стать моментом кульминации в вашей карьере – вы получите признание за свои труды или столкнетесь с необходимостью изменить свои профессиональные приоритеты. Возможно, возникнут конфликты на работе из-за разногласий с начальством или коллегами, но это также шанс проявить лидерские качества и продемонстрировать свои способности. Обстоятельства недели особенно удобны для тайных дел и выполнения задач, требующих тишины и внимания к деталям.

Лев

Энергии планет погружают вас в атмосферу загадочности и необычных ощущений. Акцентируются вопросы образования, путешествий и расширения горизонтов. Вы можете задуматься о новых возможностях для саморазвития, путешествиях или учебе. Это прекрасное время для того, чтобы пересмотреть свои убеждения и планы на будущее. По стечению обстоятельств, вы можете проникнуть за кулисы событий, увидеть скрытые связи и почувствовать, что все происходит так, как нужно.

Дева

Ваше стремление к новым знаниям и опытам усилится, и, возможно, вы примете важное решение, касающееся ваших долгосрочных целей. Это подходящее время для того, чтобы направить свою энергию на карьерные и профессиональные вопросы. Также, многие представители знака будут сосредоточены на вопросах финансов, долгов и ресурсов других людей. Неделя подходит для того, чтобы пересмотреть свои эмоциональные привязанности и понять, где вы слишком зависите от других.

Весы

Неделя принесет важные события в сфере отношений. Возможно, вам придется переоценить личные или деловые связи, осознать, как партнерство влияет на вашу жизнь. Может возникнуть напряжение, особенно если один из партнеров чувствует себя ущемленным. Это время, когда могут обостриться конфликты, но также появится шанс на осознание того, что вам нужно для более гармоничных и взаимовыгодных отношений. Также возникает необходимость разобраться с финансовыми обязательствами, совместными ресурсами или долгами.

Скорпион

Пришло время заняться вопросами здоровья, рутины и повседневных обязанностей. Это подходящее время для того, чтобы пересмотреть свои рабочие процессы, улучшить режим дня или заняться своим физическим и психическим здоровьем. Возможно, вы поймете, что перегружены рутиной или работаете слишком много, что требует немедленных изменений. Займитесь очищением своего пространства и наведите порядок в делах. Это поможет обрести уверенность в своих ресурсах и правильно расставить приоритеты.

Стрелец

Неделя принесет вдохновение в сфере творчества, любви и самовыражения. В этот период вы можете получить ясность в вопросах, касающихся романтических отношений или личных проектов. А также выявить ваши истинные чувства и желания, касающиеся любви или творческих начинаний. Это также время для того, чтобы открыто выражать свои эмоции и наслаждаться жизнью. Сейчас ваша сила связана с магией интуиции, вы находитесь в потоке событий и чувствуете себя на своем месте.

Козерог

Планетарные аспекты затронут сферу семьи, дома и личных основ. Также, вы сможете оставаться активными в любых обстоятельствах, но сделаете это ненавязчиво, незаметно для окружающих. Возможно, вас ожидают важные перемены в семье, связанные с домашними делами или местом жительства. Это время, когда вы можете задуматься о своих корнях, взаимоотношениях с родственниками и личной безопасности. Могут вскрыться давние семейные конфликты, что вызовет необходимость пересмотра своих приоритетов в домашней жизни.

Водолей

Открываются новые горизонты в сфере общения, обучения и взаимоотношений с окружающими. Это время, когда вам предстоит пересмотреть свои идеи, подойти более гибко к работе с информацией и наладить связи с окружающими. Возможно появление важных новостей или необходимость поездки. Для кого-то это может означать долгожданное получение визы или гражданства, завершение судебного разбирательства или подписание контракта, о котором шли долгие переговоры.

Рыбы

Поднимаются вопросы, связанные с финансами, доходами и личными ценностями. Этот период может заставить вас пересмотреть свои затраты, найти новые способы заработка или научиться более разумно распоряжаться ресурсами. Это также время, когда стоит сосредоточиться на том, что для вас действительно важно и что приносит чувство безопасности и стабильности. В целом, неделя для вас как спокойное озеро, на поверхности которого ложится легкий туман, скрывающий крылья, но одновременно создающий ощущение уюта и загадки.

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