Что звезды нам пророчат: гороскоп на 22-28 августа 2022 года

23 августа с 06:16 Солнце входит в знак Девы - транзит повышает желание работать, заботиться друг о друге, способствует эффективной практической деятельности, реализации планов. Легче решаются имущественные и финансовые вопросы, а также сложные жизненные задачи.

26 августа Меркурий входит в знак Весы в 04:03 и в этом же знаке перейдет в фазу ретроградного движения. В течение недели люди охотнее идут на компромисс, удается весьма продуктивно сотрудничать в сложных условиях. Важный период для международных отношений. Подходящее время для устранения конфликтов и серьезных разговоров с партнерами.

27 августа новолуние в Деве в 11:17, станет началом нового лунного месяца и закроет многие ситуации августа. Начинается время труда, наведения порядка, обретения некоторой определенности в жизни.

В ближайшие две недели после новолуния внимание сосредотачивается на делах и денежных интересах.

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ОВЕН

Самое время как следует поработать, чтобы пополнить семейный бюджет. Вначале недели могут возникнуть неразрешимые на первый взгляд вопросы - не обращайте внимания и немного подождите: скоро все наладится. Не взваливайте на свои плечи непосильную ношу, занимайтесь своим здоровьем, улучшением физического состояния и внешнего вида. К концу недели обстоятельства сложатся наилучшим образом для переговоров, обсуждения условий сотрудничества, поездок, поиска клиентов.

ТЕЛЕЦ

Все дела будут даваться легко, если вы не будете заранее озвучивать свои планы. Возможна встреча с деловым человеком, который сделает выгодное предложение. Неделя важна для профессиональной деятельности - хорошо все обдумайте, т.к. сейчас в карьере наступает решающий этап. Не бойтесь начинать новое и завершать бесперспективные отношения. Чтобы сделать рывок вперед, придется пройти через некоторые самоограничения или уединение, чтобы правильно расставить приоритеты и собраться с мыслями.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя перемен, которые принесут психологическое спокойствие и ощущение гармонии. Обратите внимание на сигналы своего тела - возможно, необходимо получить консультацию специалиста. Не исключено, что придется обратиться за советом, вернуться к давно приобретенному и уже забытому опыту, чтобы решить сложные вопросы. В личной жизни должно складываться все хорошо - ждите приятных сюрпризов и подарков. Будьте внимательны к родным и близким, уделите внимание детям.

РАК

Благоприятный момент строить планы на будущее - почти все задуманное сможете реализовать в скором времени. В эмоционально-чувственной сфере удается достичь удовлетворения, договориться с любимым человеком о дальнейших перспективах взаимоотношений. Старайтесь не поддаваться неожиданно накатившим чувствам, в которых до конца не разобрались. Хорошее время для принятия серьезных решений по вопросу места жительства, покупки или продажи недвижимости.

ЛЕВ

Прекрасный период для решения материальных проблем, поиска дополнительных ресурсов, а также для разговоров о повышении зарплаты или улучшению условий труда. Проявите расчетливость и предусмотрительность. Денежные поступления не заставят себя долго ждать, если вы можете что-то предложить взамен. Особенно удачно пойдут дела у людей, занятых в творческой сфере деятельности. В семейных отношениях и в романтике могут произойти перемены - будьте готовы к неожиданным поворотам.

ДЕВА

Подходящее время для того, чтобы заняться бытовыми вопросами, приобрести необходимые хозяйственные товары, технику или оборудование. Постарайтесь закончить вялотекущие проекты и давно начатые дела, которые уже не особенно интересны. Если есть потребность что-то изменить в профессиональной сфере - можно инициировать это в течение недели. Неделя благоприятна для разговоров с начальством, собеседований, поиска работы и новых деловых партнеров.

ВЕСЫ

Может случиться неприятная ситуация, в результате которой придется изменить манеру поведения и отношение к некоторым знакомым. Существует вероятность эмоциональных срывов, из-за разногласий с супругом или романтическим партнером. К концу недели обстоятельства благоприятствуют решению юридических вопросов, обращению в общественные организации. Успех любого предприятия во многом зависит от вашего самообладания и реального восприятия окружающей действительности.

СКОРПИОН

Возможно странное стечение обстоятельств или получение неожиданного известия, которое осложнит взаимоотношения в семье или романтическим партнером. Придется преодолевать трудности в общении с близкими людьми, искать компромиссные решения. Будьте готовы к серьезным проблемам, если будете стоять на своем. Если напряжение нарастает - лучше уступите и через небольшой промежуток времени, используя свое красноречие и интуицию, вы сможете выйти из затруднительного положения.

СТРЕЛЕЦ

Благоприятная неделя, особенно для сферы взаимоотношений. Успехи родных и близких людей принесут вам воодушевление. Вас не оставляет чувство влюбленности, окружающие замечают ваши лучшие стороны, хотят с вами взаимодействовать. Тем, кто пока одинок, это принесет радость общения и удачу. Но не растрачивайте свои душевные силы напрасно. Если у вас есть дети, то самое время проявить инициативу и серьезно поговорить о будущем. В течение недели разрешатся многие сложные вопросы.

КОЗЕРОГ

В работе и в карьере, в целом, все хорошо. Упорный труд и самодисциплина помогут справиться с любым делом и получить признание. Многое, что раньше было значимым, больше вас не интересует. Удается избавиться от иллюзий и исправить ранее совершенные ошибки. Берегите себя - излишняя суета и напряжение могут подорвать ваше здоровье. К концу недели вас порадуют результаты проделанной работы. Возможно, вам вернут долги, а может быть, вы получите неожиданную единоразовую выплату.

ВОДОЛЕЙ

Ваши осторожность, благоразумие и предусмотрительность окажутся как нельзя кстати. Главное - не торопиться, чтобы избежать опрометчивых поступков. Растет ваш авторитет, мудрые коллеги помогают в решении сложных вопросов. Вам может открыться правда на многие вещи, возможно, на существующие личные взаимоотношения, что может привести к разочарованию. Постарайтесь быстро переключить свое внимание, чтобы не завязнуть в мелочах, повседневной суете и токсичных связях.

РЫБЫ

Некоторые упущения или ошибки заставят вас окунуться с головой в работу, которая потребует больших усилий и неординарных решений. Обязательно продумайте план действий, иначе прилагаемые вами усилия не окупят результата. Бережно расходуйте свои ресурсы - время, физические силы и деньги. Сейчас не время для отдыха - проявите активность в поиске дополнительных заработков и нового сотрудничества. Люди из прошлого, бывшие коллеги, могут помочь в решении проблем.

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